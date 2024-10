Dynamo trpí dál. Kraj i město se bojí o mládež, fanoušci vyhlásili bojkot

Fotbalové Dynamo prožívá kritické období. Prvoligový A tým láme negativní rekordy, když má po dvanácti kolech jediný bod. Klubu schází finance, příznivce matou nejasné kroky vedení. K tomu se přidaly potíže s fanoušky při posledním domácím duelu s Hradcem Králové.

Anketa – kam míří Dynamo? Tomáš Pintér, šéf Jihočeského krajského fotbalového svazu: „Situaci klubu nikdo nezná. Měli přijít zahraniční investoři, které nikdo neviděl. Prodávají se hráči, vedení se zbavuje těch drahých, takže peníze asi nejsou. Jsem z toho zmatený a nešťastný. Klub jde podobným scénářem, který historicky potkal Brno či Příbram. Musel by se stát zázrak, čemuž nevěřím. Třeba do klubu vstoupí nové vedení. Fanoušci spílali bývalému majiteli Koubkovi, ale zdá se, že za něj to tak hrozné nebylo. Tímhle tempem bude úkol, aby klub nespadl i příští rok z druhé ligy. Jde to do záhuby.“

Kam až může klub klesnout, hlesl nejeden fanoušek budějovického klubu s více než stoletou tradicí. Těžko předjímat, ale chmurné časy jen těžko pominou. V poslední době černo-bílý klub postupně strádá.

Nezměnilo se to ani po konci tříleté éry majitele Vladimíra Koubka. Naopak. Vedení převzali Dalibor Jirka s Emilem Kristkem, jejich plány a vize však zůstávají zatím jen v úvodních prohlášeních.

Nový majitel Jirka sliboval příchod rakouských investorů, ti ale zůstávají v utajení. Ze všech stran i kroků vedení je cítit, že finančně na tom klub není valně. Sportovní stránku v první lize nelze zpochybnit. Jediný bod z dvanácti zápasů, poslední místo, skóre 3:31 a historicky nejhorší start. To je bída.

Redakce iDNES.cz oslovila majitele Dalibora Jirku, komentář k současné situaci či vizím však nesdělil. V SMS zprávě odkázal na zaslání otázek tiskovému mluvčímu klubu.

Politici chtějí znát strategii

O fungování klubu už se hodně zajímá také vedení Českých Budějovic i Jihočeského kraje. „Tento týden budeme mít schůzku se zástupci hejtmanství, abychom se dohodli na dalším společném postupu. Následně se chceme setkat s vedením Dynama, aby nám osobně představili, jakou mají dlouhodobou strategii, jak hodlají pečovat o majetek a tak dále,“ potvrdil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS), který má v gesci i sportovní zařízení. Stadion Dynama je v majetku města.

Anketa – kam míří Dynamo? Roman Lengyel, bývalý obránce a odchovanec klubu: „Jsem odevzdaný a smířený s tím, jak na tom klub je. Dá hodně velkou práci, aby se dostal zpátky, kde byl před třemi lety. Možná je škoda, že se nesestoupilo už loni. Začalo by se znovu o rok dřív. Nejsem u toho, ale nevím, co si mám myslet o krocích současného vedení. Jak tomu říkají lidi, je to komedie. I kdyby se v zimě koupilo pět ligových hráčů, tak nejde ze dne na den hned vyhrávat. Navíc to vedení asi neplánuje. Bude třeba začít úplně od začátku. Buď půjde současné vedení krůček po krůčku, nebo to musí prodat někomu, kdo zajistí prvoligové podmínky. Je mi to líto.“

Není vyloučené, že by mohla mít současná situace i finanční dopady na klub, tedy A tým. Budějovice tam prostřednictvím reklamního plnění posílají aktuálně šest milionů korun ročně. Maroš ale zatím nechtěl v souvislosti s tím předjímat.

Zaznamenal i údajný pokus o přejmenování stadionu na Střeleckém ostrově. „Dostalo se to ke mně přes Facebook. Ředitel sportovních zařízení už se tím zabývá,“ potvrdil náměstek. Domnívá se, že není možné, aby k něčemu takovému docházelo bez vědomí města.

Město ve spolupráci s krajem má navíc dlouhodobě zájem získat pod sebe sportovní centrum na Složišti, kde funguje mládežnická akademie Dynama. „Stav areálu už je špatný. My jsme na převzetí připravení. Akademie je to nejlepší, co v Dynamu aktuálně je,“ zdůraznil. Kromě modernizace Složiště by ho město s krajem rozšířily i minimálně o další tři fotbalová hřiště.

Dlouhodobý zájem potvrdil i hejtman Martin Kuba (ODS). Také on vnímá, že se stav sportovního centra zhoršuje, protože se do něj příliš neinvestuje. Pozemky má v nájmu od budějovické radnice akademie Dynama. „A to je to, co blokuje jakýkoli postup a rozvoj,“ řekl.

Zásadní je tedy získat rozhodovací vliv na Složišti, jinak tam kraj s městem do modernizace ve velkém investovat nebudou. „Ta situace už se tam roky nemění, stav se horší. Považuji to za velmi nezodpovědné,“ dodal Kuba. Situaci kolem A týmu a akciové společnosti Dynama nechtěl příliš komentovat s tím, že ale takový osud předvídal.

Ke kauzám a mizerným sportovním výsledkům se připojily také potíže s fanoušky. Při sobotním domácím utkání s Hradcem Králové ochranka vyvedla fanoušky poté, co kotel příznivců Dynama vyvolával pokřik „Kristek ven“.

Anketa – kam míří Dynamo? Karel Vácha, nejlepší střelec klubu v historii: „Je to hodně špatné. Sportovní stránku vidí všichni, ekonomickou musí znát vedení. Snad se to ustálí a začne se pracovat na posílení týmu. Dynamo sice získalo jen bod, ale ztráta šesti bodů na Pardubice se dá smazat. Obecně nevím, proč se podnikatelé do fotbalu hrnou. Teď by se pár významných z jihu Čech muselo spojit, aby to zachránili, čímž by si také udělali jméno. Je třeba přivést i silné sponzory, aby se dalo posílit. Tým není teď tak silný.“

Fanoušci vyhlásili bojkot zápasů minimálně do konce kalendářního roku a žádají si odstoupení člena představenstva Emila Kristka. Podle nich to byl právě on, který na ně ochranku poslal.

Na sobotní události reagoval také hlavní pořadatel Roman Havlíček. Bývalý budějovický fotbalista v klubu z vlastního rozhodnutí skončil.

„Kontaktoval jsem Dalibora Jirku s tím, že končím. Po sobotních událostech nebudu spolupracovat. Nemůžu. Vadí mi v klubu už úplně všechno. Tohle už není to naše Dynamo,“ zdůraznil.

Havlíčka incident ze zápasu s Hradcem překvapil. „Nečekal jsem, že by k něčemu takovému došlo. Pokyn k zásahu bezpečnostní agentuře bych měl dát já. Nic takového se ale nestalo,“ dodal.

Předem však varoval před odstraněním oplocení kotle domácích fanoušků na budějovickém stadionu a jeho přesunutí za branku. Tento stav platí od září. „Myslel jsem, že se něco stane už dřív,“ naznačil.

Budoucnost českobudějovického klubu zůstává nejasná, ale nadějně tedy nepůsobí. Obrat by mohl nastat snad pouze s novým vedením. Různé spekulace se objevují, ale klíčové jsou dvě podmínky – současný vlastník musí mít zájem akciovou společnost prodat a také musí být zájemce.