Budějovické Dynamo zestárlo o pět let, pomohly nové objevy badatelů

Slavia Praha, Sparta Praha a nově České Budějovice. To je pořadí tří nejstarších fotbalových klubů podle data jejich vzniku, které aktuálně působí v první lize.

Díky čerstvým poznatkům jihočeských sportovních badatelů se mění letopočet založení Dynama. To je nově datované k roku 1900, o pět let dříve, než tomu bylo doposud.

„Je to pro nás velice zavazující informace. Moc si ceníme toho, že se tímto krokem zařazujeme hned za pražské velkokluby Slavii a Spartu,“ uvedl na středečním představení novinky v prostorách klubového muzea předseda představenstva Vladimír Koubek.

Objev učinili novináři a fotbaloví historici Michal Průcha se Zdeňkem Zuntychem, kteří sepsali kompletní historii fotbalu v krajském městě a po několikaleté práci vydali knihu Zlaté okamžiky českobudějovického fotbalu.

Pořadí nejstarších klubů první ligy 1892 – SK Slavia Praha

1893 – AC Sparta Praha

1900 – SK Dynamo Č. Budějovice

1902 – FK Mladá Boleslav

1905 – FC Hradec Králové

1905 – Bohemians Praha

1911 – FC Viktoria Plzeň

1913 – FC Zbrojovka Brno

1919 – SK Sigma Olomouc

1919 – FC Fastav Zlín

1922 – FC Baník Ostrava

1945 – FK Teplice

1945 – FK Jablonec

1958 – FC Slovan Liberec

2000 – 1.FC Slovácko (1904 ČSK Uherské Hradiště)

2008 – FK Pardubice (1905 SK Pardubice)

V publikaci zaznamenali několik důležitých novinek, o kterých věděli snad jen samotní pamětníci. „Historie organizovaného fotbalu v době Rakousko-uherské monarchie sahá na úplný začátek minulého století. Při přípravě knihy jsme odhalili v dobovém tisku, že k založení prvního fotbalového mužstva ve městě, Sportovního klubu České Budějovice, došlo již 2. března 1900. Je to o pět let dříve, než se dosud uvádělo,“ oznámil Průcha.

„Dokonce jsme tajně doufali, že bychom se mohli dostat až do roku 1899, což už by byla senzace, protože víme, že tehdy se s fotbalem ve městě začínalo. Ale i doložení nového data je skvělé. To zařazuje České Budějovice mezi průkopníky fotbalu v Čechách. Mnoho míst se takovou historii pochlubit nemůže,“ doplnil Zuntych.

Logicky vyvstává otázka, proč se na takový objev čekalo dlouhých 117 let. „Protože nikdo zatím neměl tolik trpělivosti a odhodlání jako Michal Průcha. Jsou to stovky hodin prohledávání archivů a textů. A tohle byly zastrčené zprávy mezi mnoha jinými. Vím, kolik jsem toho musel pročíst, když jsme dávali v roce 2005 dohromady knihu ke sto letům Dynama. Už tehdy se objevilo mnoho nových pohledů, ale až teď jsme všechna data, události a osobnosti propojili a usadili,“ vysvětlil Zdeněk Zuntych.

Ve stejný den 2. března 1900 byly v Českých Budějovicích založené i kluby tenisu, šermu a cyklistiky. Dynamo kvůli novému letopočtu založení bude měnit i logo. Od nové sezony v něm bude dosavadní rok změněný a postupně se novinka objeví i na dalších plochách.

Tribuna Zdeňka Čadka

Další novinkou budějovického klubu je pojmenování západní neboli hlavní tribuny stadionu na Střeleckém ostrově. Ta nově ponese jméno klubové legendy Zdeňka Čadka. Osobnosti, která v klubu působila jako hráč, trenér, předseda, ředitel a předseda představenstva.

Jako šéf Dynama ho dovedl po 37 letech zpět do první ligy, pomohl k modernizaci Střeleckého ostrova či k výstavbě tréninkového centra na Složišti. Čestný předseda českobudějovického klubu a člen síně slávy zemřel v červnu 2019 v nedožitých 90 letech.