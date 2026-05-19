Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

Pavel Kortus
  15:17
Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje. V prvním kole řízení ji budějovický klub nezískal. Pro srovnání dává další druholigový celek Chrudim, který také nemůže hrát na vlastním stadionu.
Fotbalový stadion v Příbrami

Fotbalový stadion v Příbrami | foto:  Tomáš Krist, MAFRA

Fotbalový stadion v Příbrami
Fotbalový stadion v Příbrami
Fotbalový stadion v Příbrami
Fotbalový stadion v Příbrami
10 fotografií

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede věří, že od licenční komise FAČR dostane svolení, aby zbytek příští sezony klub mohl dohrát na jiném stadionu. V Českých Budějovicích totiž může Střelecký ostrov využívat jen do 30. dubna 2027 a pro květnové zápasy musí hledat jiný azyl.

V prvním kole řízení budějovický klub podle informací iDNES.cz profesionální licenci nezískal. Musí dle stanoviska komise vyřešit tři problémy, jedním z nich je stadion. Nyní má klub čas na odvolání a doplnění podkladů či návrhu řešení. Jestli uspěje se žádostí o výjimku, bude jasné 2. června. Dynamo zatím oficiální informaci nemá.

Spory o fotbal v Budějovicích gradují. Padl přesun do Znojma, klub sází na výjimku

Ede je domluvená v Příbrami, jejíž stadion podmínky splňuje. „Dynamo předložilo Licenční komisi FAČR veškerou požadovanou dokumentaci pro sezonu 2026/27, včetně dohody o náhradním stadionu v Příbrami jako záložním řešení v licenčním procesu,“ uvedla Ede pro iDNES.cz.

Ve druholigové Příbrami s touto variantou počítají, ale definitivní verdikt prezident klubu Jaroslav Starka ještě nezná. „Jednali jsme o tom, ale finální fáze ještě hotová není. Záleží na paní majitelce. My s tím nemáme problém. Ale fandím Dynamu, aby zůstalo v Budějovicích, kam patří,“ vyjádřil se Starka pro iDNES.cz.

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14. dubna 2026)
Tréninkový areál Složiště stojí na okraji Českých Budějovic
Ochoche z Českých Budějovic střeží míč před jihlavským Křivánkem.
Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14. dubna 2026)
10 fotografií

Dříve se mluvilo o možném přesunu budějovického klubu do Znojma nebo Chomutova. Právě tam by mohla hrát Chrudim, jejíž stadion nesplňuje parametry. Letos hrála na výjimku v nedalekých Pardubicích, kde však pokračovat zřejmě nebude. Proto musí klub hledat jinde.

„Očekává se, že FAČR a Licenční komise budou znovu zvažovat udělení výjimky klubu FK Chrudim již druhý rok po sobě, přičemž se diskutuje o stadionu vzdáleném téměř 200 kilometrů od Chrudimi,“ naznačila Ede. Z Budějovic do Příbrami je vzdálenost přibližně poloviční.

Co sestup Baníku či korupční aféra?

Majitelka Dynama zároveň poukazuje na nejistou situaci v obsazení profesionálních soutěží v nadcházejícím ročníku. Při sestupu Baníku Ostrava z první ligy by druhou ligu muselo opustit jeho béčko.

„Otázkou je, kolik klubů ze třetí ligy v současnosti splňuje požadavky na infrastrukturu a organizaci nezbytné pro profesionální soutěž,“ přiblížila.

Klub je finančně stabilizovaný, tvrdil manažer Dynama. Hotel si ale platili sami hráči

Situací podle Nneky Ede může zamíchat také současná korupční aféra. „Diskutuje se o tom, že kluby SFC Opava, FK Chrudim nebo MFK Karviná by teoreticky ještě mohly čelit disciplinárním sankcím, což by vyvolalo další změny ve struktuře profesionálních soutěží pro sezonu 2026/27,“ uvažovala.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Co víte o jihočeských rybnících a rybářství?

kvíz rybníky

K jižním Čechám neodmyslitelně patří rybníky. Celý kraj je jimi posetý, utváří po staletí zdejší krajinu a prakticky všude je vidět odkaz velkých rybníkářů v čele s Jakubem Krčínem. V našem kvízu si...

Ani 150 kilometrů v hodině nestačí. Zhruba 40 procent řidičů rychlost překročilo

Na dálnici D3 v úseku mezi Táborem a Českými Budějovicemi silničáři zvedli jako...

První data z pilotního úseku, kde ministerstvo dopravy povolilo zvýšit maximální rychlost na 150 kilometrů v hodině, ukazují, že ani tento rychlostní limit velké části českých řidičů nestačí. Přes 40...

VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Stanislav Novotný

Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc korun. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z...

„Působil klidně, víckrát chtěl zavěsit.“ Policista o hovoru s mužem, který šel vraždit

Premium
Policista Jiří Plouhar denně řeší desítky telefonátů (13. května 2026).

Třináct minut držel jihočeský policista Jiří Plouhar na telefonu volajícího, který na lince 158 oznámil, že jde zabít svého strýce. Operační důstojník odhodlaného muže při hovoru uklidňoval a...

iDNES Lounge: U Nažidel na D3 budou mosty s výhledem jak na stezce v korunách stromů

Ředitelka českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra...

Když před 11 lety nastoupila na post šéfky českobudějovické správy Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková, ukončila tak dlouhodobé bezvládí na této důležité pozici. Úkol byl tehdy jasný -...

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

CHYBÍ JEDNA TRIBUNA. K uzavření stadionu ze všech stran chybí Příbrami jedna...

Do 30. dubna v Budějovicích, zbytek zápasů v Příbrami. Takový je plán majitelky Dynama Nneky Ede na příští sezonu. Fotbalový klub bude muset usilovat o výjimku pro udělení licence a věří, že uspěje....

19. května 2026  15:17

Ochrana tetřeva vs. svoboda pohybu. Nejvyšší správní soud se zastal opeřence

Dobrá zpráva. Tetřeví populace se na Šumavě zvětšuje.

Celoroční zákaz vstupu a pohybu mimo značené trasy v některých lokalitách národního parku Šumava obstál před Nejvyšším správním soudem (NSS). Důvodem nařízení je ochrana tetřeva hlušce. NSS nyní...

19. května 2026  12:49

VIDEO: Husy zbrzdily výjezd hasičů k nehodě, vykračovaly si před jejich cisternou

Dvě husy blokovaly hasiče mířící k nehodě.

S kuriózní překážkou se museli vypořádat hasiči na Českokrumlovsku, kteří cisternou mířili k dopravní nehodě. Cestu jim zablokovala dvojice hus, kterým se navíc hodnou chvíli ze silnice nechtělo.

19. května 2026  11:33

Nová tělocvična i oprava ordinace. Na projekty obcí kraj rozdělí 300 milionů

Horní ochoz lemuje prstenec tvořený červenými lavicemi. (únor 2026)

Nová tělocvična, parkoviště pro autobusy nebo ordinace praktického lékaře. Tady všude obce uspěly a dostanou podporu od Jihočeského kraje. Ten letos obdržel 88 žádostí v celkové hodnotě přes 715...

19. května 2026  9:31

Spory o fotbal v Budějovicích gradují. Padl přesun do Znojma, klub sází na výjimku

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....

Dvě Dynama příští sezonu v Českých Budějovicích? Aktuálně nejpravděpodobnější finále sporů kolem fotbalového klubu. Obě organizace by se názvem odlišily, ale dlouhodobé rozepře míří k tomuto závěru.

18. května 2026  16:19

Rekordní návštěvnost jižních Čech zkraje roku. Pomohla zima i Olympijský festival

Na olympijském festivalu v Českých Budějovicích si mohou návštěvníci vyzkoušet...

Nejlepší první kvartál v historii. Tak zhodnotil návštěvnost kraje v prvních třech měsících ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup. V hotelech, penzionech a dalších hromadných...

18. května 2026  13:19

Chlapci na útěku z ústavu našli pyrotechniku, jednomu výbuch poranil ruku

-

Útěk dvou nezletilých chlapců z výchovného ústavu skončil dramaticky. V Dolním Dvořišti na Českokrumlovsku jednoho zranila nalezená pyrotechnika. Vrtulník ho transportoval do nemocnice. Jeho kamaráda...

18. května 2026  9:24

OBRAZEM: V jakém oděvu bojoval Jan Žižka? To ukáže nové centrum v Trocnově

V Trocnově na Českobudějovicku otevřeli nové návštěvnické a vzdělávací centrum...

Učební či přednáškové sály, reprezentativní vstupní hala, vypalovací pec na keramiku, restaurátorská dílna nebo výstava kostýmů z filmu Jan Žižka. Nejen tím se může pochlubit nové návštěvnické a...

17. května 2026  12:38

Na co zírá mašinfíra: Po dráze císaře Františka Josefa z Budějovic do Velenic

Bardotka 749.262 společnosti Rail System

Po dlouhé době se s Mašinfírou vypravíme na jih Čech. Bardotkou společnosti Rail System projedeme historickou dráhu císaře Františka Josefa. Vyrazíme z Českých Budějovic a podél Novohradských hor...

17. května 2026

Nejlepší pivo měl Nepál, bez kávy ani krok. Vagabundi finišují čtyřletou túru z Bali

„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední...

Vagabundi na cestách. Nebo také profesionální chodci z Beskyd. Tak si říkají sedmadvacetiletí Roman „Banán“ Vojvodík a Lubomír „Luba“ Svoboda z Frenštátu pod Radhoštěm. Když v sobotu odpoledne...

16. května 2026  21:34

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slávistky porazily Kynžvart a nakročily k zisku házenkářského titulu

Veronika Holečková, Tereza Vostárková a Nikola Melicharová ze Slavie brání ve...

Házenkářky Slavie vyhrály dramatický první finálový duel nad domácím Kynžvartem 29:27 a jediná výhra je dělí od titulu. Pražanky o jeho zisku budou moci rozhodnout ve středu, kdy budou mít výhodu...

16. května 2026  21:29

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.