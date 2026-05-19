Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede věří, že od licenční komise FAČR dostane svolení, aby zbytek příští sezony klub mohl dohrát na jiném stadionu. V Českých Budějovicích totiž může Střelecký ostrov využívat jen do 30. dubna 2027 a pro květnové zápasy musí hledat jiný azyl.
V prvním kole řízení budějovický klub podle informací iDNES.cz profesionální licenci nezískal. Musí dle stanoviska komise vyřešit tři problémy, jedním z nich je stadion. Nyní má klub čas na odvolání a doplnění podkladů či návrhu řešení. Jestli uspěje se žádostí o výjimku, bude jasné 2. června. Dynamo zatím oficiální informaci nemá.
Ede je domluvená v Příbrami, jejíž stadion podmínky splňuje. „Dynamo předložilo Licenční komisi FAČR veškerou požadovanou dokumentaci pro sezonu 2026/27, včetně dohody o náhradním stadionu v Příbrami jako záložním řešení v licenčním procesu,“ uvedla Ede pro iDNES.cz.
Ve druholigové Příbrami s touto variantou počítají, ale definitivní verdikt prezident klubu Jaroslav Starka ještě nezná. „Jednali jsme o tom, ale finální fáze ještě hotová není. Záleží na paní majitelce. My s tím nemáme problém. Ale fandím Dynamu, aby zůstalo v Budějovicích, kam patří,“ vyjádřil se Starka pro iDNES.cz.
Dříve se mluvilo o možném přesunu budějovického klubu do Znojma nebo Chomutova. Právě tam by mohla hrát Chrudim, jejíž stadion nesplňuje parametry. Letos hrála na výjimku v nedalekých Pardubicích, kde však pokračovat zřejmě nebude. Proto musí klub hledat jinde.
„Očekává se, že FAČR a Licenční komise budou znovu zvažovat udělení výjimky klubu FK Chrudim již druhý rok po sobě, přičemž se diskutuje o stadionu vzdáleném téměř 200 kilometrů od Chrudimi,“ naznačila Ede. Z Budějovic do Příbrami je vzdálenost přibližně poloviční.
Co sestup Baníku či korupční aféra?
Majitelka Dynama zároveň poukazuje na nejistou situaci v obsazení profesionálních soutěží v nadcházejícím ročníku. Při sestupu Baníku Ostrava z první ligy by druhou ligu muselo opustit jeho béčko.
„Otázkou je, kolik klubů ze třetí ligy v současnosti splňuje požadavky na infrastrukturu a organizaci nezbytné pro profesionální soutěž,“ přiblížila.
Situací podle Nneky Ede může zamíchat také současná korupční aféra. „Diskutuje se o tom, že kluby SFC Opava, FK Chrudim nebo MFK Karviná by teoreticky ještě mohly čelit disciplinárním sankcím, což by vyvolalo další změny ve struktuře profesionálních soutěží pro sezonu 2026/27,“ uvažovala.