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Soud zastavil insolvenci fotbalového Dynama. Spor o milion však pokračuje

Pavel Kortus
  11:24
Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí lize Dynamo vyzve Admiru Praha. | foto: Pavel Kortus, iDNES.cz

Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.
Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.
Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy
Na začátku května porazili fotbalisté Dynama (černo-bílá) Jihlavu 3:1.
10 fotografií
Fotbalové Dynamo má za sebou důležitý výsledek týkající se insolvenčního řízení. Vrchní soud v Praze zamítl odvolání bývalého zaměstnance budějovického klubu Libora Matouška a potvrdil rozhodnutí krajského soudu o zastavení řízení. Tím ale spory nekončí a u civilního soudu se bude řešit pohledávka firmy bývalého brankáře Daniela Havlíčka.

„Vrchní soud v Praze nyní rozhodnutí krajského soudu potvrdil. Odvolání pana Matouška tak nebylo úspěšné a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení zůstává v platnosti,“ uvedlo Dynamo v oficiálním prohlášení.

Insolvenční řízení zahájil Krajský soud v Českých Budějovicích 5. října na základě návrhu písecké společnosti Gornicky. Ta požadovala po klubu přibližně 241 tisíc korun za dodávku gastronomického zboží z roku 2024. Dynamo její nárok rozporovalo. Později však klub dlužnou částku uhradil a firma vzala návrh zpět.

Hrozba insolvence nad Dynamem: soud stopnul řízení, jenže se hlásí nový věřitel

Dynamo následně splatilo v plné výši pohledávky bývalého trenéra Jiřího Kladrubského a grafika Ondřeje Tichého. Šlo o téměř 600 tisíc korun, respektive částku přes 54 tisíc. Krajský soud proto 19. října řízení zastavil.

Mezitím se do případu přihlásil bývalý zaměstnanec Dynama Libor Matoušek, který tvrdil, že mu klub dluží 472 tisíc korun. Proti zastavení insolvenčního řízení se odvolal, vrchní soud mu však nevyhověl.

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí lize Dynamo vyzve Admiru Praha.
Areál fotbalového stadionu SK Dynamo České Budějovice.
Letní příprava fotbalistů Dynama České Budějovice.
Budějovičtí fotbalisté při zahájení zimní přípravy
10 fotografií

Samotný pracovněprávní spor mezi Matouškem a klubem přitom pokračuje. „V této věci dosud nebylo vydané pravomocné soudní rozhodnutí,“ upozornilo Dynamo. Klub zároveň zpochybňuje další pohledávku spojenou s firmou, kterou Matoušek vlastní.

„Pokračujeme u civilního soudu“

Tím však finanční spory klubu nekončí. Zastavení insolvenčního řízení neznamená vyřešení pohledávky stavební společností PM Servis Stavební, kterou spoluvlastní bývalý brankář Dynama Daniel Havlíček.

Přihlásil se další věřitel. Dynamo dluží firmě bývalého brankáře přes milion

Firma po klubu požaduje 1,2 milionu korun za práce na stadionu na Střeleckém ostrově a tréninkovém centru na Složišti v roce 2024. Její zástupci tvrdí, že faktura byla vystavená přímo na akciovou společnost SK Dynamo České Budějovice, která ji dosud neuhradila.

„Nikdo s námi o tom nekomunikoval. Nestalo se nic. Využijeme další právní cesty, budeme pokračovat u civilního soudu,“ potvrdil Havlíček v reakci pro iDNES.cz.

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