„Vrchní soud v Praze nyní rozhodnutí krajského soudu potvrdil. Odvolání pana Matouška tak nebylo úspěšné a rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení zůstává v platnosti,“ uvedlo Dynamo v oficiálním prohlášení.
Insolvenční řízení zahájil Krajský soud v Českých Budějovicích 5. října na základě návrhu písecké společnosti Gornicky. Ta požadovala po klubu přibližně 241 tisíc korun za dodávku gastronomického zboží z roku 2024. Dynamo její nárok rozporovalo. Později však klub dlužnou částku uhradil a firma vzala návrh zpět.
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Dynamo následně splatilo v plné výši pohledávky bývalého trenéra Jiřího Kladrubského a grafika Ondřeje Tichého. Šlo o téměř 600 tisíc korun, respektive částku přes 54 tisíc. Krajský soud proto 19. října řízení zastavil.
Mezitím se do případu přihlásil bývalý zaměstnanec Dynama Libor Matoušek, který tvrdil, že mu klub dluží 472 tisíc korun. Proti zastavení insolvenčního řízení se odvolal, vrchní soud mu však nevyhověl.
Samotný pracovněprávní spor mezi Matouškem a klubem přitom pokračuje. „V této věci dosud nebylo vydané pravomocné soudní rozhodnutí,“ upozornilo Dynamo. Klub zároveň zpochybňuje další pohledávku spojenou s firmou, kterou Matoušek vlastní.
„Pokračujeme u civilního soudu“
Tím však finanční spory klubu nekončí. Zastavení insolvenčního řízení neznamená vyřešení pohledávky stavební společností PM Servis Stavební, kterou spoluvlastní bývalý brankář Dynama Daniel Havlíček.
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Firma po klubu požaduje 1,2 milionu korun za práce na stadionu na Střeleckém ostrově a tréninkovém centru na Složišti v roce 2024. Její zástupci tvrdí, že faktura byla vystavená přímo na akciovou společnost SK Dynamo České Budějovice, která ji dosud neuhradila.
„Nikdo s námi o tom nekomunikoval. Nestalo se nic. Využijeme další právní cesty, budeme pokračovat u civilního soudu,“ potvrdil Havlíček v reakci pro iDNES.cz.