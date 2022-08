Třetí ligu zahájí derby Písku s Dynamem, v divizi zabojují čtyři Jihočeši

Z pěti na čtyři klesl počet jihočeských týmů ve fotbalové divizi, která startuje tento víkend. B tým budějovického Dynama postoupil do třetí ligy, Jindřichův Hradec sestoupil do krajského přeboru, odkud se vrátil do čtvrté nejvyšší soutěže Český Krumlov.

Nejvyšší ambice z jihočeského kvarteta má Lom u Tábora. Ten už měl velké ambice v předchozích sezonách. Loni skončil pátý zejména vinou nepovedeného jara, kdy oslabený tým posbíral sedm z celkových devíti porážek. „Chceme hrát co nejvýše a ideálně se poprat o postup, když už v soutěži nejsou Přeštice a Dynamo,“ hlásí předseda klubu Petr Kolář.

Právě Přeštice řadu let cílily na postup, loni soutěž ovládly bez porážky. A místo ve vyšší soutěži se nakonec uvolnilo i pro druhé Dynamo. To letos otevírá prostor pro další celky a Lom u boje o postup nehodlá chybět.

„Poučili jsme se z loňska, kdy se nám zranilo šest hráčů ze základní sestavy a nebyli jsme konkurenceschopní. Teď náš kádr čítá 23 hráčů a na několik postů máme vyrovnané hráče,“ pochvaluje si.

Do celku dorazila opět známá jména. Chytat bude uzdravený Šimon Pecháček, obranu posílil Filip Rydval, ofenzivě pomůže Jakub Kubovský. Pokračovat bude i trojice největší hvězd Jan Šimák, Martin Kučera a Zbyněk Musiol.

„Šimák je připravený nejlépe za tři roky. Kučeru dál trápí koleno, ale už se dostává do zápasového tempa. Po operaci achilovky je naplno zpět i David Neužil,“ vypočítává.

Derby na úvod třetí ligy Třetí fotbalová liga odstartuje jihočeským derby. Písek už v aktuální sezoně v ČFL nebude z regionu osamocený, rezerva budějovického Dynama na poslední chvíli obsadila uvolněné místo. A oba celky se střetnou v sobotu od 10.30 hodin v tréninkovém centru na budějovickém Složišti v otevíracím souboji

Pokud by Lom postoupil do ČFL, bylo by ve hře spojení s druholigovým Táborskem. „Naše spolupráce je úzká a velmi dobrá. V případě postupu je možné sloučení klubů, pak by áčko bylo ve druhé a béčko ve třetí lize,“ naznačuje Kolář.

Mezi spolufavority soutěže bude patřit také pražská Aritma, Klatovy či rezervní týmy Příbrami a Domažlic. Co nejblíže čelu tabulky se budou chtít pohybovat i další dva jihočeští zástupci. Katovice a Soběslav dělil na šesté a sedmé příčce loni jediný bod a také ambice před novým ročníkem mají podobné.

„Vypsali jsme pro hráče prémie za umístění do pátého místa, chtěli bychom obhájit postavení z loňska. Ale v soutěži je hned sedm nováčků, bude to vlastně nová soutěž a vstupujeme do ní s respektem,“ ujišťuje předseda Katovic Tomáš Hajdušek.

Celek ze Strakonicka v nezvykle krátké přípravě sehrál tři duely. V tom jediném domácím proti rezervě Viktorie Plzeň se znovu ukázala velká přednost klubu. I na přátelské utkání v letním horku dorazilo 280 diváků. „Loni byla průměrná návštěvnost 321 lidí, což je skvělé. Chceme hrát tak, aby fanoušci chodili a bavilo je to,“ zdůrazňuje Hajdušek.

Katovice přivedly Dominika Štěcha z Olešníku a strakonického odchovance Matěje Kostku. Postupně se vrací po zranění Alexandr Kahuj. Aktivní kariéru naopak ukončil Daniel Pavlovič.

Krumlov myslí hlavně na záchranu

Posilovala i Soběslav. Velmi zajímavým příchodem je obránce Tomáš Kubart, který nedosáhl na smlouvu v Pardubicích. „Táborsko by za něj muselo platit vysoké tréninkové kompenzace. U nás před pár lety trénoval v době covidu, a tak zůstal ve vyšším fotbale, i když uvažoval i o konci kariéry,“ objasňuje předseda klubu Marek Nývlt.

Branku bude jako jednička hájit Martin Červenec, do Dynama se vrátil host v brance Colin Andrew. Z Rakouska přišel Daniel Vaněk a utvoří tak v týmu bratrskou dvojici s Filipem, který za budějovické Dynamo nastoupil v první i druhé lize.

„Mužstvo stavíme kolem Petra Bouchala. Když ho vidím, tak nepoznám, jestli je mu 30, nebo 40 let. Nedávám mu žádné limity a pořád je to naše opora. Je příkladem pro mladé,“ má jasno Nývlt.

Spartak zahájil sezonu už minulý víkend, kdy v domácím poháru přešel přes Jankov. V divizi má smělé ambice. „Je to již naše šestá sezona, jsme v soutěži stabilizovaní. Rádi bychom hráli v horních patrech tabulky a proháněli aspiranty na postup. Nechceme se jen zachránit. Mužstvo jsme rozšířili a dozrálo,“ vyhlašuje.

Opačné starosti čekají nováčka z Českého Krumlova. Ten se do divize vrací po třech letech. „Chceme se hlavně udržet. Ale myslím si, že tým má i na střed tabulky,“ odhaduje dlouholetý funkcionář Slavoje Zdeněk Šváb.

V Krumlově panuje optimismus nejen z loňského triumfu v krajském přebor. V mužstvu zůstaly opory Ladislav Vávra s Davidem Růžičkou, tým se ještě mírně doplnil o hráče z budějovické juniorky a oslabil ho jen odchod Václava Beránka. Slušně zvládl nováček i víkendovou generálku v poháru, kdy padl s třetiligovým Benešovem 0:1.

„Soupeř byl o trochu lepší, ale jinak jsme sehráli vyrovnaný duel. Mistrovské zápasy jsou něco jiného, ale je to pro nás povzbudivé,“ shrnuje Šváb.

První do sezony vstoupí Lom, ten naskočí v pátek od 18 hodin v Rokycanech. V sobotu od 10.15 hodin rozehrají Katovice duel na hřišti Petřínu Plzeň. O půlhodiny později se Krumlov jako jediný z Jihočechů představí doma, vyzve Horní Břízu. Soběslav uzavře první kolo v neděli od 15 hodin v Domažlicích. První jihočeské derby je v plánu na čtvrté kolo, kdy Soběslav přivítá Katovice.

Další hvězda do přeboru?

Exdivizní celek, tradičně silný Olešník s Lafatou a možná i Dočkalem nebo ambiciózní nováčci. Jihočeský krajský přebor ve fotbale v nové sezoně chystá řadu lákadel.

Mezi favority tradičně bude patřit také Olešník, byť v klubu o případném postupu ani letos uvažovat nebudou. Celek kolem bývalých ligových fotbalistů Davida Lafaty či Stanislava Rožbouda zaujal v přípravě výhrou 4:2 nad třetiligovým Pískem, kdy nastoupila i bývalá hvězda Sparty Bořek Dočkal. „Je varianta, že by za nás hrál. Všichni si to přejeme, ale nic není jisté,“ zmiňuje předseda klubu Josef Pícha.