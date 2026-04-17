Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

Pavel Kortus
  12:10
Bývalí hráči, trenéři a funkcionáři, ale i fanoušci a legendy klubu jsou podepsaní pod otevřeným dopisem adresovaným současné majitelce českobudějovického Dynama. Vyzývají ji, aby klub prodala. Vyčítají jí práci s mládeží, chybějící sportovní koncepci i nedostatečný respekt k tradici značky. „Vaše další působení je nežádoucí,“ vzkazují.
Majitelka Dynama nigerijka Nneka Ede na jednání na krajském úřadě. | foto: iDNES.tv

„Vyzýváme Vás, abyste klub SK Dynamo České Budějovice prodala a ukončila své působení ve fotbale v Českých Budějovicích.“

Otevřený dopis bývalých hráčů, trenérů a dalších klubu SK Dynamo České Budějovice současné majitelce klubu paní Dorothy Nneko Ede. (17. dubna 2026)

Tak zní jediná zvýrazněná věta v otevřeném dopise nigerijské majitelce klubu, kterou je od loňského léta Nneka Ede. Redakce iDNES.cz má celé znění listu k dispozici. Pod dokumentem je podepsaný Josef Jodl, dlouholetý kapitán a člen síně slávy. Hovoří však i za další legendy a bývalé hráče, kterým na osudu klubu záleží.

Majitelce vytýkají práci s mládežnickou akademií a její neodpovídající rozvoj. „Stojí dlouhodobě na okraji zájmu. To považujeme za zásadní selhání,“ zdůrazňují.

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Dynamo legendy nevnímají jako obchodní projekt, ale jako součást identity města a regionu. Působení Ede v klubu považují za nepřijatelné.

„Vaše kroky jsou v rozporu s hodnotami, na kterých byl tento klub po generace budován. V prostředí českobudějovického fotbalu nejste vnímána jako partner, ale jako problém,“ tvrdí.

Redakce iDNES.cz požádala klub o reakci na dopis, odpověď zatím nemá.

Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Jeho pisatelé se vracejí k nabídce města na odkup klubu z tohoto týdne, který by podle bývalých hráčů a osobností znamenal reálnou cestu ke stabilizaci a záchraně Dynama. Majitelka však nabídku rázně odmítla.

V emotivním vyjádření je v závěru dokumentu znovu zopakovaná výzva pro majitelku, aby klub opustila. „Dynamo České Budějovice patří lidem, kteří ho po desetiletí budovali, podporovali a milují. Nesmí se stát nástrojem, který ztratí svou identitu a vazbu na město a region,“ dodávají.

Radnice věří v návrat k jednání

Pokud bude třeba, jsou bývalí hráči, trenéři a klubové osobnosti připravení si stoupnout na tribuny a projevit jejich názor nahlas.

Nneka Ede v týdnu odmítla nabídku města České Budějovice na jednání o prodeji Dynama. Radnice klubu vypověděla nájemní smlouvu na stadion, což pro něj znamená kritický problém pro zisk profesionální licence na příští ročník.

Drsný pád Dynama. Potíže trvají roky, vše začalo odmítnutím smělého plánu

Uvažuje se o založení nového klubu, podobně jako tomu bylo v Budějovicích před 13 lety při přesunu hokejové extraligy do Hradce Králové. Město stále věří, že se povede vrátit věci k jednání. Ede mezitím hledá jiné varianty.

Podporu našla v Ústí nad Labem, mluví se i o přesunu do Chomutova. Všechny tyto změny by však musely podléhat schválení výkonným výborem Fotbalové asociace, který k tomu není nakloněný.

