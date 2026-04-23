Zvěstem o stěhování Dynama se v Chomutově diví. Nikdo nás neoslovil, říká majitel

Pavel Kortus
Petr Bílek
,
  13:59
Fotbalové Dynamo se z Českých Budějovic do Chomutova stěhovat zřejmě nebude. Vedení severočeského klubu v kontaktu s majitelkou Nnekou Ede nebylo a ze spekulací o přesunu je překvapené. Na jihu Čech se mezitím chystá další schůzka. Vedení města chce Ede vyzvat k jednání na příští týden.
Majitelka Dynama dorazila na krajský úřad k jednání

Spojení Dynama s fotbalovým klubem v Chomutově zaznívalo v posledních dnech často. Spekulace spojení budějovického klubu s tím ze severu Čech však jeho vedení odmítá.

„Zatím jsem paní majitelku nikdy neviděl, neslyšel, ani na ni nemám kontakt. A protože nás nikdo neoslovil, nebo alespoň mě ne, a nevzešlo žádné jednání, tak ani neznám její představy a není to pro mě téma,“ uvedl Radek Zaťko, majitel FC Chomutov. „Nevím, jak se stalo, že mají namyšlený Chomutov.“

Nejlepší se bude znovu potkat při jednání u jednoho stolu.

Petr Marošnáměstek budějovické primátorky

Když by nigerijská majitelka Nneka Ede hledala v České republice jiné zázemí, Chomutov by jí mohl vyhovovat i díky modernímu stadionu. Ten patří městu, splňuje všechny parametry také pro mezinárodní zápasy. Pravidelně hostí ženskou reprezentaci či jednadvacítku mužů.

„Pokud by Dynamo chtělo něco podnikat, muselo by jednat s námi jako s klubem. Když nevím, jaké mají představy, nedokážu říct, jestli by to bylo reálné. Nikdy neříkej nikdy, ale spíš se kloním k variantě, že ne,“ odmítl Zaťko.

Áčko Dynama nemá v květnu kde trénovat. Přímý útok, reaguje klub. Šije do hejtmana

Možnost přesunu profesionální licence je však komplikovaná a podle řádů aktuálně prakticky vyloučená. Jiná situace by to byla, pokud by se týkala třetí ligy, která by Dynamu zbyla, pokud by nedostalo licenci na druhou ligu.

Chomutov by do budoucna rád pronikl do profesionálních soutěží, zatím však hraje čtvrtou ligu a bojuje o návrat do třetí. „Kdo by nechtěl druhou ligu? Chtěli bychom i první, obzvlášť na tak hezkém stadionu. Vše záleží na finanční situaci klubu. Naše vize to je, ale vzdálená, peníze teď na to nejsou,“ přiznal Zaťko. „Jsme rádi, že jsme stabilizovaní.“

Květen bez tréninků na Složišti

O nejrůznějších scénářích Dynama se mluví stále častěji, protože vedení klubu s městem a krajem nemohou najít společnou řeč. Posledním problémem byla středeční informace, že se A tým v květnu nedostane do rozpisu hřišť tréninkového centra na Složišti.

„Sešlo se to trochu nešťastně. Řešení vyšlo po stížnosti rodičů dětí v přípravkách, které měly méně a méně prostoru. Třikrát v týdnu trénovaly čtyři kategorie na jednom hřišti, což není ideální,“ vysvětlil náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Tréninkový areál Složiště patří od podzimu Jihočeskému kraji, spravují ho Kulturní a sportovní zařízení města České Budějovice. Rozpis hřišť se tvoří z měsíce na měsíc. Například v tomto týdnu má A tým Dynama v areálu tři tréninky. I historicky už se stalo, že „áčko“ muselo hledat jiné prostory k přípravě a jezdilo na hřiště po okolí.

Legendy Dynama vyzývají majitelku: Prodejte klub. Jste problém, ne partner

„Situace graduje a už nikoho nebaví. Nejlepší se bude znovu potkat při jednání u jednoho stolu. Zřejmě v pátek budu psát paní majitelce, abychom se příští týden potkali,“ doplnil Maroš.

Fotbalový klub na vyřazení z tréninkového plánu na květen ostře reagoval v dalším z řady prohlášení. Druhé středeční vyjádření obsahovalo odpověď hejtmanu Martinu Kubovi na jeho komentář k aktuální situaci kolem klubu.

Zástupci města a kraje minulý týden jednali s majitelkou a navrhli jí prodej klubu. Dočasně by ho získalo město. To však Ede rázně odmítla. Od té doby obě strany hledají možná řešení složité situace, která už pro budějovický fotbal může jen těžko mít dobré řešení.

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

