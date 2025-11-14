Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Pavel Kortus
  17:11
Vedení českobudějovického Dynama přistoupilo na jedinou podmínku Jihočeského kraje, aby uvolnil pozastavenou třímilionovou dotaci na činnost mládežnické akademie. Hejtmanství bude mít nově svého zástupce ve správní radě místní fotbalové akademie.
Fotbalová akademie Dynama má zázemí v tréninkovém areálu Složiště.

Fotbalová akademie Dynama má zázemí v tréninkovém areálu Složiště. | foto: Petr Lundák, MF DNES

5 fotografií

Nigerijská majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede podle informací iDNES.cz ve středu e-mailem sdělila náměstkovi hejtmana Jihočeského kraje Tomáši Hajduškovi, že souhlasí s podmínkou kraje. Ten jí odpověděl, a nyní se zvažuje, koho na místo dosadit.

Hajdušek před týdnem po druhé schůzce vedení klubu se zástupci kraje zopakoval, že požadavek je z jednoduchého důvodu – kvůli kontrole pohybu financích a aby se vědělo, kam míří veřejné peníze.

Informace iDNES.cz potvrdil i náměstek budějovické primátorky a krajský zastupitel Petr Maroš. „Ano, je to tak. Věci se daly do pohybu a jsou na dobré cestě,“ uvedl.

Pro akademii je to zásadní zpráva. Ve čtvrtek se konala její dozorčí rada, kde byl schválený rozpočet na příští rok. „Bylo to hladké jednání v příjemné atmosféře,“ přiblížil Maroš, který je spolu s předsedou finančního výboru města Viktorem Lavičkou členem dozorčí rady.

Schváleno. Budějovice darují Složiště kraji, ten ho za stovky milionů zvelebí

Fotbalový klub však zatím zástupcům kraje nesdělil, jaké bude finální obsazení správní rady akademie. V ní působí Nneka Ede, sportovní ředitel Michael Michée a nově také výkonný ředitel akademie Petr Benát. Počet členů správní rady se může rozšířit, nebo zástupce kraje nahradí někoho z výše jmenovaných.

Peníze na provoz jsou pro akademii nyní velmi potřebné. Část trenérů mládeže nemá uhrazené výplaty, akademie nadále dluží nájemné minimálně 200 tisíc korun za trénování v centru na Složišti.

Peníze pro Dynamo v ohrožení. Kraj drží podmínku, České Budějovice mají obavy

„Září už je po splatnosti. Není uhrazená ani faktura za říjen, ale ta ještě po splatnosti není. Nechceme dělat žádné restrikce. Věříme, že vše bude co nejdřív v pořádku,“ potvrdil Jan Velikovský, šéf Kulturních a sportovních zařízení města České Budějovice.

Podle posledního vývoje situace se vztahy všech tří stran zlepšují. Dál však zůstává v řešení stopnutá dotace, kdy město formou reklamní podpory odmítlo poskytnout Dynamu 12 milionů na čtyři roky. Klub proti rozhodnutí podal námitky.

Fotbalový klub ustoupil. Přijal podmínku kraje, ten uvolní tři miliony dětem

Fotbalová akademie Dynama má zázemí v tréninkovém areálu Složiště.

Vedení českobudějovického Dynama přistoupilo na jedinou podmínku Jihočeského kraje, aby uvolnil pozastavenou třímilionovou dotaci na činnost mládežnické akademie. Hejtmanství bude mít nově svého zástupce ve správní radě místní fotbalové akademie.

