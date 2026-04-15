Budějovice vypověděly Dynamu smlouvu ze stadionu, majitelka hledá oporu na severu

Pavel Kortus
  9:10
Radní Českých Budějovic na středečním mimořádném zasedání potvrdili výpověď fotbalovému klubu na využívání stadionu. Pro zahraniční vedení Dynama to znamená kritický problém. Dohoda s majitelkou Nnekou Ede je pro budějovické politiky zřejmě nemožná, začínají tedy přípravy na založení nového klubu.
Útočník Táborska Lukáš Matějka během zápasu s Českými Budějovicemi | foto: Petr Lundák, MF DNES

Domluva je téměř vyloučená. To je po úterním jednání zástupců města a kraje se zahraničním vedením fotbalového Dynama prakticky jisté. Majitelka klubu Nneka Ede v ostrém prohlášení jednoznačně určila, že nic prodávat nebude a cítí se pod tlakem politiků, hlavně hejtmana Martina Kuby.

Zástupci města a kraje věřili, že s funkcionáři najdou společnou řeč. Nestalo se, a tak se rozhodli sáhnout k razantním krokům. Středeční mimořádná rada města potvrdila výpověď na využívání stadionu. „Tak jsme to avizovali v úterý vedení klubu,“ potvrdil pro iDNES.cz po jednání rady náměstek primátorky Petr Maroš.

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Výpovědní doba smlouvy je přesně jeden rok. Začne platit od 1. května 2026 a Dynamo může využívat Střelecký ostrov do 30. dubna 2027. To znamená, že druholigový klub má problém se ziskem profesionální licence na příští sezonu, protože nebude mít stadion, na kterém by odehrál celý ročník.

Město chtělo získat klub, aby ho dočasně vlastnilo a stabilizovalo. To se mu nepodaří, takže musí hledat jiné řešení. Začne se pracovat na založení „nového Dynama“.

„Stále jsme otevřeni jednání o prodeji klubu, protože je to podle nás nejlepší cesta pro obě strany. Zároveň připravujeme případné založení nového spolku, jako tomu bylo v roce 2013, kdy z Budějovic odešel hokejový klub do Hradce Králové,“ upřesnil Maroš.

Nový začátek v 10. lize, nebo výš?

Podle řádů by se nově založený klub mohl přihlásit do nejnižší soutěže, kam územně spadá. V budějovickém případě by to byla desátá liga. To je teorie. V praxi budou zástupci města či manažeři nového klubu hledat licenci výrazně vyšší soutěže, pravděpodobně třetí nebo čtvrté ligy.

„Budeme k tomu mít v co nejbližší době schůzku s Fotbalovou asociací, abychom postupovali správně a věděli o všech možnostech, které připadají v úvahu. To samé platí i pro ochránění mládežnické akademie,“ dodal Maroš.

Soudný den pro Dynamo se blíží. Majitelka má poslední šanci, hrozí i extrémní řešení

Ede drží práva na A a B tým, které hrají druhou a třetí ligu. K tomu také ženský tým, jež působí v druhé nejvyšší soutěži. Například samotný odkup licence právě na třetí ligu se jeví vzhledem k napjatým vztahům jako velmi nepravděpodobný scénář.

Podpora ze severu

Jednáním zjevně pohoršená majitelka Dynama nelení a situaci řeší. Večer po jednání v Budějovicích strávila na severu Čech. Podporu a také případnou možnost hrát na jiném stadionu hledala v Ústí nad Labem.

„Je potřeba rozlišovat mezi nabídkou a vydíráním,“ sdílely oba kluby příspěvek na sociálních sítích.

Město s námi není ochotné komunikovat, stěžuje si nigerijská majitelka Dynama

Nápad na spojení je celkem přirozený. Manželka majitele ústeckého klubu Přemysla Kubáně je Nigerijka a s Ede se zná. Jenže převod licence není zdaleka tak jednoduchý. Musel by ho schválit výkonný výbor Fotbalové asociace (FAČR), který dopředu upozorňoval, že se v tomto případě nestane přesun jako u nedávné změny z Vyškova do Příbrami.

Město a kraj mohou tlačit na majitelku

Nneka Ede se nechce vzdát budějovického klubu a loňské investice do něj. Jenže město a kraj na ní mají skrz stadion a tréninkový areál na Složišti výrazné „páky“. V současném stavu obě strany nemohou fungovat a napětí se může ještě stupňovat. Majitelka se ohání i možnostmi využití právníků.

Nigerijka vlastní Dynamo od loňského června, kdy ho za částku lehce přesahující 20 milionů korun získala od Vladimíra Koubka. Od počátku však vztahy zahraničního vedení klubu s městem nebyly zdaleka vstřícné.

Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka

Napjatá situace po zásahu cizinecké policie v klubu a dalších problémech gradovala na přelomu března a dubna, kdy účetní Dynama David Jelen předvedl prvotřídní skandál a v nočních hodinách se dobýval na budějovickou radnici. Nechal se při tom natáčet a jedno ze dvou videí sám sdílel na sociálních sítích.

Částečně ve stínu posledních událostí se odehraje druholigové jihočeské derby. Táborsko přivítá Dynamo ve středu v 18 hodin.

14. dubna 2026

