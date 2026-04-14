Ať nám majitelka Dynamo prodá, jinak klub přijde o stadion, vyzvaly Budějovice

Pavel Kortus
  13:45
Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu. Město chce subjekt dočasně získat, aby ho stabilizovalo. Ve středu na mimořádné radě města vypoví nájemní smlouvu na stadion.

Pětičlenná delegace Dynama dorazila na krajský úřad s mírným zpožděním. Nigerijská majitelka Nneka Ede měla jako doprovod svého bratra, právního zástupce a Miroslava Markoviče s Michalem Sobotou jako další zástupce klubu.

Na Ede čekali před jednáním zástupci okresního soudu s obsílkou. Podle mluvčí soudu se jedná o její civilní záležitost. Od soudního exekutora dopis převzala s tím, že neví, čeho se týká.

Zástupce fotbalového klubu vítal jihočeský hejtman Martin Kuba, náměstek budějovické primátorky Petr Maroš a předseda finančního výboru města Viktor Lavička.

Ve hře byly zejména dvě varianty. Zástupci města a kraje usilovali o domluvu s majitelkou, aby prodala fotbalový klub. Dočasně by ho získalo město, které by následně hledalo nového investora. Zřejmě by to bylo na jednu sezonu.

„Nabídli jsme majitelce odkup akcií Dynama. Dnes by se nám měla ozvat s tím, jestli o tom chce jednat,“ přiblížil Kuba.

Co když Ede odmítne?

Pokud Ede klub nebude chtít prodat, vedení města a kraje sáhne ke krajním řešení, protože je s fungováním Dynama delší dobu nespokojené. Prvním je bez ohledu na rozhodnutí majitelky vypovězení nájemní smlouvy ze stadionu.

„Dá se říct, že je to stoprocentní. Tak jsme to i zástupcům Dynama řekli. Je nemožné dohodnout prodej takového klubu na hodinovém jednání. Určili jsme si možné kroky. Pokud se na prodeji dohodneme, výpověď můžeme stáhnout. Licenční řízení je začaté. Aby bylo zastavené, musíme výpověď ze stadionu předat,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš.

Zahraniční vedení Dynama v čele s majitelkou Nnekou Ede dorazilo na jednání na krajský úřad (14. dubna).

Výpověď trvá 12 měsíců, takže při doručení v dubnu bude mít druholigový klub problémy se ziskem profesionální licence na příští ročník, protože nebude mít kde dohrát sezonu.

Radní si už na pondělním zasedání určili postup pro jednání a také nejvyšší částku, kterou za klub jsou ochotní dát. Podle informací iDNES.cz se jednalo o maximální výši 25 milionů korun.

„Město nemá dlouhodobě vlastnit klub. Po různých problémech s předchozími majiteli by to byla jeho stabilizace. Podle stanoviska majitelky budeme dál postupovat, abychom zachránili historii a značku klubu a fungování mládežnické akademie,“ doplnil Kuba.

Ede ani nikdo další z vedení klubu po jednání odpovídat nechtěl. „Uvidíme, jestli se majitelka rozhodne pro smířlivou cestu a budeme mít zájem se dohodnout na prodeji, nebo zvolí nějaké bojovnější varianty,“ přidal Kuba.

Nigerijská podnikatelka Ede získala klub loni v červnu od tehdejšího majitele Vladimíra Koubka za částku lehce přesahující 20 milionů korun. Od začátku působení zahraničního vedení v Budějovicích se vedou spory s městem a krajem, které není spokojené hlavně s komunikací klubu a jeho prezentací.

Ať nám majitelka Dynamo prodá, jinak klub přijde o stadion, vyzvaly Budějovice

