Budějovice nabídly Dynamu řešení, které by přineslo licenci na novou sezonu. Klub odmítl

Pavel Kortus
  14:10
Ani další schůzka fotbalového Dynama se zástupci Českých Budějovic a Jihočeského kraje neznamenala posun v jednání o budoucnosti klubu. Město mu nabídlo využití stadionu na celou příští sezonu, díky čemuž by pravděpodobně získal licenci. Na oplátku chtělo rozhodovat o akademii. Dynamo nabídku odmítlo.
Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově. Stadion patří městu. | foto: MAFRA

Na začátku května porazili fotbalisté Dynama (černobílá) Jihlavu 3:1.
Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice.
Na Složišti jsou čtyři velká travnatá hřiště a dvě umělky.
Nájemní smlouva do 30. června 2027 by pro fotbalový klub znamenala, že by pravděpodobně uspěl s odvoláním proti neudělení profesionální licence na příští ročník druhé ligy.

Město totiž vypovědělo klubu smlouvu na užívání Střeleckého ostrova, Dynamo ho má jen do 30. dubna, což nepokryje celou sezonu a znamená to zásadní problém při snaze o zisk licence.

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10. listopadu 2025)
Zástupci radnice a Jihočeského kraje možnost předložili majitelce Dynama na schůzce minulý pátek. Výměnou za prodloužení nájemní smlouvu město chtělo získat rozhodovací pravomoci v mládežnické akademii.

„Aby následně mohl být ze stanov odstraněn bod o tom, že v zapsaném spolku má rozhodovací pravomoci pouze držitel akcií SK Dynamo České Budějovice, a. s.,“ popsal na pondělní radě města náměstek budějovické primátorky Petr Maroš.

Jednání se za klub zúčastnila majitelka Nneka Ede a generální manažer Miroslav Markovič. Slyšeli také možnost přesunout B tým mužů s A týmem žen pod akademii, a to za úplatu.

„O víkendu však byla doručena informace, že nabídka nebyla akceptována. Tím pádem lze z časových důvodů považovat jednání mezi oběma stranami za ukončená,“ konstatoval Maroš. Na financování akademie by to podle něj zatím ze strany města nemělo mít vliv.

Verdikt padne 2. června

Vedení Dynama aktuální situaci komentovat nechce. Už dříve vyžadovalo jistotu užívání stadionu na delší dobu, následně klub podal odvolání proti neudělení profesionální licence. Když město nestáhne výpověď ze stadionu, Dynamo musí věřit v udělení výjimky od Fotbalové asociace České republiky, aby mohlo sezonu dohrát na jiném domácím stánku. Domluvené je na stadionu v Příbrami.

Jasno bude příští týden, v úterý by licenční komise měla vyřknout finální verdikt. Roli může hrát více faktorů. Licenci v prvním kole nezískaly ani některé další kluby, navíc nedořešená zůstává korupční aféra.

„Otázkou je, kolik klubů ze třetí ligy v současnosti splňuje požadavky na infrastrukturu a organizaci nezbytné pro profesionální soutěž,“ přiblížila pro iDNES.cz již dříve majitelka Nneka Ede.

Radnice aktivně řeší náhradní variantu, kterou je založení nového klubu. Ten by měl začínat ve třetí lize, pokud k ní sežene licenci. Spekuluje se o možnosti převodu z Velvar či Brozan.

