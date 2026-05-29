Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Budeme sami platit akademii, navrhuje Dynamo. To jsme ale nikdy nechtěli, reaguje město

Pavel Kortus
  16:13
Fotbalové Dynamo navrhlo budějovické radnici a kraji, že převezme financování mládežnické akademie, tedy aktuálně částku 11,6 milionu korun ročně. Na oplátku požaduje stáhnutí výpovědi ze stadionu a možnost dlouhodobého využívání Střeleckého ostrova. České Budějovice podle náměstka primátorky Petra Maroše nic takového po klubu nechtěly.
Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14. dubna 2026) | foto: Pavel Kortus, MF DNES

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....
Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....
Na začátku května porazili fotbalisté Dynama (černobílá) Jihlavu 3:1.
Na začátku května porazili fotbalisté Dynama (černobílá) Jihlavu 3:1.
10 fotografií

Město České Budějovice ročně přispívá na činnost mládežnické akademie 8,6 milionu korun. Jihočeský kraj posílá každý rok tři miliony. V součtu 11,6 milionu korun z veřejných peněz. Fotbalový klub navrhuje převzít plnou odpovědnost za financování akademie.

„Tyto prostředky by tak mohly být ze strany města a kraje využity pro jiné veřejně prospěšné účely,“ poukazuje Dynamo v nabídce. „Tři miliony korun ročně vracíme prostřednictvím nájmu na Složišti zpět městu,“ dodává.

Jako protihodnotu klub od města očekává dlouhodobé užívání Střeleckého ostrova, zpětvzetí výpovědi stávající smlouvy a zajištění tréninkových možností pro družstva klubu v odpovídajícím rozsahu.

Budějovice nabídly Dynamu řešení, které by přineslo licenci na novou sezonu. Klub odmítl

Zástupce radnice Petr Maroš reagoval ihned. „Odpovíme v duchu, že nic takového jsme nikdy nepožadovali. Naopak do akademie chceme investovat víc peněz. Chceme se vyhnout tomu, jako to bylo za majitele Vladimíra Koubka i nyní za Nneky Ede, že trenéři v akademii nedostávali peníze,“ oznámil první náměstek budějovické primátorky.

Klubu chybí licence na příští sezonu

Město při poslední nabídce navrhovalo, že klub může využívat stadion po celou příští sezonu, pokud bude mít radnice rozhodovací pravomoci v akademii, které dosud drží vlastník klubu. Zároveň chtělo odkoupit B mužstvo a tým žen. Dynamo však vyžadovalo delší než roční možnost využití stadionu.

Klub aktuálně nemá profesionální licenci pro příští ročník druhé ligy. Proti oznámení o neudělení licence se odvolal, finální rozhodnutí licenční komise bude příští týden v úterý. Čas na řešení se tedy krátí.

Náhradní řešení pro získání licence. Sezonu můžeme dohrát v Příbrami, hlásí Dynamo

„Pokud by profesionální fotbal v Českých Budějovicích navzdory této nabídce zanikl, společně s B týmem, ženským týmem a akademií, ponese za takový výsledek plnou odpovědnost politická reprezentace města České Budějovice a Jihočeského kraje, která navržené řešení odmítla a neprojevila vůli chránit budoucnost fotbalu v našem městě,“ vyslovilo se Dynamo v prohlášení.

Podobný záměr majitelka Nneka Ede navrhovala už na začátku května, kdy v rozhovoru pro iDNES.cz uvedla, že je připravená dodatečně investovat do rozvoje akademie vlastní prostředky ve výši 100 - 150 tisíc eur ročně, tedy 2,5 – 3,7 milionu korun.

Radnice mezitím chystá založení nového klubu, který by měl začít ve třetí lize s okamžitou ambicí postupu o soutěž výš. „Akademii budeme v plné výši podporovat bez ohledu na majitele,“ naznačil Maroš v pátek ráno na sociálních sítích.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vysněné bydlení si kutil vytvořil jako originální ráj, zahradu mu zdobí i obří srdce

František Vavřička vytvořil na své zahradě v Pňovanech na Plzeňsku obří srdce....

František Vavřička rád tráví, stejně jako jeho rodina, volný čas venku. Proto když před pěti lety začal v Pňovanech na Plzeňsku stavět svépomocí dům, rovnou se vrhl i do zahrady. Ta je plná...

Tragédie v Táboře. Student zkolaboval před maturitou, už ho neoživili

ilustrační snímek

Táborští kriminalisté prověřují úmrtí mladého muže, ke kterému došlo v pondělí ráno u jedné ze školních budov ve městě. Student místní střední školy obchodu, služeb a řemesel zkolaboval před...

Ostrava - Táborsko 3:0, baníkovci zvládli úvodní utkání baráže. Záchrana je blízko

Hráči Baníku oslavují přesný zásah do sítě Táborska.

První poločas favorita trápili, ve druhém odpadli. Fotbalisté Táborska vstoupili do baráže o první ligu prohrou, v Ostravě padli jasně 0:3. Čisté svědomí nemůže mít brankář hostů Pastornický, který...

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

V 21 letech zemřel českobudějovický fotbalista Udoh. Patrně šlo o otravu

Victor Udoh v dresu belgického klubu Royal Antwerp

V nigerijském hlavním městě Abuje byl nalezen mrtvý českobudějovický fotbalista Victor Udoh. Zprávu o úmrtí jedenadvacetiletého útočníka potvrdilo druholigové Dynamo na sociální síti.

Budeme sami platit akademii, navrhuje Dynamo. To jsme ale nikdy nechtěli, reaguje město

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Fotbalové Dynamo navrhlo budějovické radnici a kraji, že převezme financování mládežnické akademie, tedy aktuálně částku 11,6 milionu korun ročně. Na oplátku požaduje stáhnutí výpovědi ze stadionu a...

29. května 2026  16:13

OBRAZEM: Na zámku v Bechyni dýchá skříň, sýpku obsadily tisíce míčků na ping-pong

Na Panství Bechyně a na samotném zámku Bechyně začíná další sezona, která...

Vztahová pole - Relational Fields. Tak se jmenuje letošní výstava českého i zahraničního současného umění na zámku v Bechyni na Táborsku. Turisté si tu kromě výletu do historie a poznávání malebné...

29. května 2026  14:45

Ceny lístků jsou úplný úlet, říká Poborský o mistrovství. Kde vidí Čechy a komu nevěří?

Premium
Karel Poborský na akci Setkání fotbalových legend.

Před dvaceti lety se Karel Poborský loučil s reprezentační kariérou. V Německu skončili Češi při posledním startu na mistrovství světa třetí ve skupině s jednou výhrou. Stejný počin by je letos při...

29. května 2026

VIDEO: Do každé ruky jeden rámeček a šup do tmy. Zloděj kradl u včelího domečku

Včelí domeček, u kterého zloděj kradl, stojí na okraji Borku.

Policisté prověřují oznámenou krádež od včelího domečku, od kterého zloděj v noci odnosil několik dřevěných nástavků včelích úlů. Pachatele zachytila bezpečnostní kamera, může se přihlásit na linku...

29. května 2026  11:09

Budějovice obsadí rekordních osm tisíc běžců, trasu měnili kvůli dopravním uzavírkám

Budějovický půlmaraton (2017)

Uběhnout míli po boku své rodiny, změřit síly s elitními evropskými sportovci nebo se na trati potkat s Karlem Poborským. I takové zážitky nabízí 14. ročník běžeckého festivalu v Českých...

29. května 2026  8:53

Benešova vila už patří muzeu, nahlédněte do ní. Poslední přání první dámy se splnilo

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Dlouhá léta se sem jezdili rekreovat politici a úředníci. Teď se splní závěť první dámy Hany Benešové a okouzlující vila uprostřed parku nad Lužnicí bude definitivně patřit Husitskému muzeu v Táboře....

28. května 2026  14:56

Z rašelinišť nad Lipnem se uvolňuje více fosforu, ukázala studie. Ten pak kazí vodu

Zelený led na Lipně v prosinci 2025 (8. ledna 2026)

Špatnou kvalitu vody v lipenské přehradě způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množení sinic, dostává do nádrže. Podíl na znečištění vody mají i...

28. května 2026  14:52

Budějovice nabídly Dynamu řešení, které by přineslo licenci na novou sezonu. Klub odmítl

Fotbalisté druholigového Dynama hrají domácí zápasy na Střeleckém ostrově....

Ani další schůzka fotbalového Dynama se zástupci Českých Budějovic a Jihočeského kraje neznamenala posun v jednání o budoucnosti klubu. Město mu nabídlo využití stadionu na celou příští sezonu, díky...

28. května 2026  14:10

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:38

Psy zahubily sinice z Lipna, tvrdí jejich majitelka. Policie má pochybnosti

Důmyslná návnada ohrozila dvanáctiletého Jack Russel teriéra jménem Eff.

Policisté z obvodního oddělení v Lipně nad Vltavou přijali oznámení o úhynu dvou psů, kteří se podle oznamovatelky otrávili sinicemi, když se napili vody z přehrady. Z dosud provedeného šetření to...

28. května 2026  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Urážel mladou sudí, zkusí si její práci. Trenér žáků zná kompletní balíček trestů

Momentka z amatérského fotbalu.

Stopka na dvanáct zápasů, finanční postih a k tomu ještě jeden trest. Asistent trenéra píseckých žáků Filip Šťastný si jako postih za své nevhodné chování vůči mladé rozhodčí vyzkouší, jaké je to být...

27. května 2026  16:12

Paraglidista uvázl v koruně vysokého stromu, hasiči ho dostávali dolů dvě hodiny

Paraglidista „přistál“ v koruně vysokého stromu.

Záchranu paraglidisty ze stromu v těžko přístupném terénu řešili v úterý hasiči na Prachaticku. Teprve po dvou hodinách byl muž dole na pevné zemi, vyvázl však bez zranění. Paraglidisty zachraňovali...

27. května 2026  9:14,  aktualizováno  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.