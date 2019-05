Táborští chtějí jižní obchvat a odmítají věznici na bývalém letišti

Když se v Táboře zeptáte místních, co si ve druhém největším jihočeském městě nejvíce přejí, nejčastěji paradoxně odpoví, co nechtějí. Je to věznice ve Všechově, kterou by tam Vězeňská služba ČR ráda postavila.

I to vyplynulo z nedávného velkého průzkumu. Co už naopak chtějí, je nová silniční spojka mezi Teskem a Slapy nebo multifunkční sportovní hala.

Anketa byla součástí projektu Fórum Zdravého města, při kterém lidé mimo jiné vybírali největší priority pro rok 2019.

„Každá věc má přiděleného garanta z vedení radnice, který je za jejich plnění odpovědný,“ upozornila Jana Lorencová, koordinátorka Zdravého města.

1 Věznice ve Všechově

Důkazem, že Táborští věznici v areálu bývalého vojenského letiště Všechov ve velkém odmítají, je kromě výsledků ankety také petice, kterou podepsaly tisíce lidí. Ale i nedávný protest. Na letiště při něm v dubnu vyrazilo 130 lidí a spojili ho s akcí Ukliďme svět, ukliďme Česko.

O stavbě věznice zatím není vůbec rozhodnuto. „Mohu říct jen to, že máme zájem dále jednat, vysvětlovat a setkávat se nejen s politiky, ale i s veřejností,“ reagoval před časem náměstek generálního ředitele Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.

Bez základní shody podle něj nemá cenu projekt prosazovat a tlačit silou. Z tohoto pohledu se zdá, že nakonec zůstane jen u záměru. Bývalé zastupitelstvo předběžně odmítlo schválit změnu územního plánu, která by umožnila stavbu areálu.

„Od vězeňské služby jsme si vyžádali mimo jiné analýzu toho, co by věznice regionu přinesla. Jaké mohou být zápory i případné klady. Jde o to, aby měli všichni co nejvíce informací a projekt nebyl zbytečně démonizovaný,“ vysvětlil starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Zároveň doplnil, že ani pak to nemusí znamenat, že se bude v prostoru bývalého letiště stavět. Všechov patří mezi vytipované lokality, kde chce mít stát věznici pro 800 mužů s tresty v mírnějším režimu. Odpůrci by si na místě přáli raději odpočinkovou zónu vyžití.

2 Urychlení stavby obchvatu

Na druhém místě průzkumu skončila dopravní stavba. Obyvatelé požadují, aby vedení města pomohlo co nejvíce urychlit vybudování jižního obchvatu Tábora mezi Teskem a obcí Slapy.

„Kdyby už byl hotový, odlehčilo by to Budějovické a její rekonstrukce by nemusela být tak velkým zásahem do dopravy,“ zmínil jeden z obyvatel Miroslav Hanuš.

Místostarostka Michaela Petrová (Jinak!) upozornila, že tato akce je krajskou investicí, město tak může jen tlačit na hejtmanství a pomáhat s přípravou. „Kraj nechává zpracovat dokumentaci pro stavební povolení. Jen ta vyjde přibližně na devět milionů korun. Po silnici naši obyvatelé volají dlouhodobě,“ sdělila Petrová.

Přesnější termín pro zahájení prací zatím není, ještě předtím se chce kraj pustit do budování jiné silnice, která napojí průmyslovou zónu na východě Tábora na Vožickou ulici.

„Odhadované náklady jsou 180 milionů korun s předpokládaným datem prací v letech 2019 až 2020,“ uvedl náměstek hejtmanky Josef Knot (TOP 09). Proti vedení trasy se postavila část místních, takže ještě není jisté, zda se podaří začít podle předpokladu.

3 Stavba domova pro seniory

Také stavba domova pro seniory je dlouhodobou prioritou. Letos už by se mělo stavět, město má připravené finance na zahájení, ale bude si muset hodně půjčit. A politici se o projektu dohadují.

Opoziční zastupitel František Dědič (ODS) na dubnovém jednání prosadil, že dokud zastupitelstvo nedá souhlas, tak by rada neměla vyhlásit výběrové řízení na akci, která má poskytnout zázemí pro osoby například s Parkinsonovou chorobou a další desítky klientů.

Odhadovaná cena stavby je 243 milionů korun. Další přidružené akce a třeba nákup movitého majetku cenu šroubují ke 300 milionům.

4 Méně jednorázových obalů

Další dvě priority mají jednu věc společnou. Je to omezení plýtvání. V prvním případě má město podporovat bezobalové obchody, ve druhém se má snažit snižovat energetickou i materiálovou náročnost. Také proto už vedení Tábora rozhodlo, že bude na svých akcích používat vratné kelímky.

„Schválili jsme nákup 10 tisíc kusů, měly by být s táborskou tematikou. Dalších 30 tisíc by pak mělo být v záloze,“ upřesnil místostarosta Václav Klecanda (Piráti).

Pro příští rok by rád zrušil i jednorázové příbory a talíře. Ohledně snížení čerpání energií město zažádá o dotaci na zpracování analýzy. Ta má ukázat, kde se dá šetřit.

5 Stadion a multifunkční hala

Poslední prioritou je dostavba fotbalového stadionu v Kvapilově ulici a výstavba multifunkční sportovní haly.

Město v minulosti na rekonstrukci fotbalového areálu přispělo 15 milionů korun a je připravené s vlastníky FK Tábor, z.s. jednat i o další spolupráci při modernizaci.

Starou halu Mír z roku 1929 má pak nahradit nová, která nabídne zázemí pro atletický oddíl a další sálové sporty. Kvůli problému se zpracováním projektové dokumentace je akce ve skluzu.