Lidé v Budějovicích obdivují formuli, kterou řídil Kimi Räikkönen

Z nuly na sto kilometrů v hodině zrychlí za 2,6 sekundy. Maximální rychlost vytáhne až na 378 km/h. V roce 2018 s ním v mistrovství světa závodili Kimi Räikkönen a Antonio Giovinazzi.

A právě tento originální monopost formule 1 mohou lidé od pátku obdivovat na čerpací stanici Benzina na Vltavském nábřeží v Českých Budějovicích. Zůstane tam do středy.

Je to vůz Alfa Romeo Sauber C-37 s motorem Ferrari, který na jihu Čech začíná turné po České republice. Pak se postupně přesune do Plzně, Bochova, Prahy, Litvínova, Hradce Králové, Brna a Ostravy. Následně bude pokračovat do Německa.



„Dorazil z Polska ve speciální krabici. Formule by nemohla přejíždět v běžném provozu. Sice by to zvládla, ale má v sobě tak drahé technologie, že to nemůžeme riskovat. Navíc to není vůz, který může jezdit po klasických silnicích,“ upřesnil Michal Procházka z pořádající společnosti Benzina Orlen.

Hodnota monopostu se pohybuje v řádech desítek milionů korun. Formule je ve skleněné ochranné kleci kvůli bezpečnosti. Pořadatelé se v Polsku nesetkali s žádnými výtržnostmi či pokusy o poničení stroje. Nečekají je ani v Česku.

Formule v Budějovicích poutá značnou pozornost, stojí totiž nedaleko sídliště či u oblíbené cyklostezky do Hluboké nad Vltavou.