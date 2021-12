Firma chystá na okraji Českých Budějovic obří areál, místní haly nechtějí

Záměr nadnárodní společnosti VGP, který už dostal územní rozhodnutí od stavebního úřadu, napadli majitelé okolních pozemků. Kromě námitek do stavebního řízení sepsali petici, kterou počátkem prosince projednávala rada města.

Lidem vadí, že obří logistické centrum plánované po obou stranách výpadovky na Třeboň u kruhové křižovatky v Okružní ulici na severním okraji Českých Budějovic bude příliš blízko zóny zahradního bydlení v části Nemanice. Požadují změny projektu a vysázení stromů mezi areálem a rodinnými domy.

„Víme, že tak silného investora nezastavíme. Pomohlo by nám, kdyby technologický park byl alespoň odstíněný od bytové zástavby pásem zeleně. Stávající stromy už investor vykácel. Okraje pozemku patří městu, mohlo by nám v tom pomoci,“ domnívá se jeden z iniciátorů petice František Hostek.

Muž před rokem postavil v ulici Světlíky u Nemanického rybníka rodinný dům. Plot budoucího areálu bude od něj vzdálený jen 230 metrů. Jak vyplývá z územního rozhodnutí vydaného letos na jaře, skoro za humny vyroste obyvatelům na ploše 37 hektarů orné půdy technologický park s osmi skladovými a výrobními halami, parkovišti a doprovodnými budovami s provozem pro 1 500 zaměstnanců.

Firma VGP má po republice zhruba deset podobných areálů, ten budějovický bude po olomouckém druhý největší. Další má společnost ve východní i západní Evropě.

V petici, kterou podepsalo 270 lidí ze čtvrti Nemanice a okolí, vystupují také proti stavbě dvou hal, jež budou stát nejblíže u jejich zahrad a pozemků. Vyrostou vlevo od čtyřpruhové výpadovky ve směru na Třeboň.

Lidé požadují lepší vyřešení odtokových poměrů a infrastruktury včetně chodníků. Někteří se odvolali už do územního řízení, ale krajský úřad jako nadřízená instituce jejich námitky neuznal.

Podle závěrů kraje jim záměr nezhorší kvalitu bydlení a nepoškodí ani okolní přírodu a krajinu. Vše je v souladu s územním plánem města vydaným v roce 2000. Odpadní voda z parku bude podle požadavku odboru životního prostředí magistrátu procházet čističkou. Stejný úřad také dodatečně povolil vykácení padesáti stromů.

Budějovičtí radní nakonec petici odmítli a stěžovatele odkázali na stavební úřad a samotného investora. „Jejich námitky jsou záležitostí státní správy. Pás zeleně by tam byl sice dobrý, ale to musí udělat investor. Při připomínkování podobných projektů tlačíme na developery, aby zeleně vytvořili co nejvíc,“ uvedl náměstek primátora pro územní a investiční rozvoj Petr Holický (ANO).

Jak zjistila MF DNES, magistrát takové nároky na projekt nikdy nepožadoval. Navíc jeho odbor životního prostředí souhlasil s vyjmutím příslušných pozemků ze zemědělského půdního fondu, což před tím odmítlo ministerstvo životního prostředí.

Strusku vozí z Rakouska

Jak je vidět z webových stránek VGP, společnost už zahájila nabídku pronájmů hal, které mají vzniknout v příštím roce. Zatím nemají stavební povolení a v lokalitě pokračují zemní práce. Spočívají v odvozu ornice a navážení terénu stavebním odpadem a struskou. Terén se musí značně zvýšit.

Někteří obyvatelé poukazují na to, že hodnotná zemědělská půda se odváží neznámo kam a nahrazuje ji kontaminovaná struska z Rakouska.

Podněty se zabývá budějovická inspekce životního prostředí.

„Zkoumali jsme vzorky strusky, ale překročení současných norem nepotvrdily. Protože byly některé hodnoty na hraně, požádali jsme v září o názor ministerstvo životního prostředí. Dodnes nám neodpovědělo,“ řekl jihočeský oblastní ředitel inspekce Vladimír Jiráček a dodal, že zpevňování podkladů takových staveb kamenivem a materiálem z demolic je běžné. V poslední době se používá i struska z rakouských oceláren.

Součástí areálu budou dvě parkoviště pro 700 osobních aut a 50 kamionů, celý oplocený prostor bude mít podle projektu tři hektary zeleně. Park bude dopravně napojený na silnici I. třídy vedoucí na Třeboň a dálnici D3.

Samotné hledání nájemců hal, které mají sloužit jako sklady a montovny, ještě před jejich stavbou je podle realitních kanceláří běžné. „Je to obvyklý postup, aby se tak stavby mohly přizpůsobit požadavkům nájemců,“ vysvětlil manažer příslušné realitní společnosti Zbyněk Harant.

Podle náměstka primátora Holického mají účastníci stavebního řízení ještě prostor pro své požadavky. Mohou je podávat i do stavebního povolení.