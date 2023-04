Ministerstvo ruší pobočky finančního úřadu, na jihu Čech jich zůstane sedm

Starostové dotčených obcí se o rozhodnutí dozvěděli e-mailem a tento krok většina kritizuje, stát by podle nich měl šetřit jinde.

„Je to opak stylu, že je potřeba státní správu přiblížit lidem. Zrušili katastrální úřady, poštu nám naštěstí nechají. Uvědomuji si, že se musí začít šetřit, radost z toho ale nemám,“ zhodnotil starosta Třeboně Jan Váňa (ODS) s tím, že redukci by čekal teprve poté, až stát vyhodnotí, co přinesly povinné datové schránky pro OSVČ.

Záměr ministerstva se nelíbí ani na radnice v Kaplici. „Ať ruší finanční úřad, nebo snižují stavy lékařů, pro občany je to vždycky špatně,“ myslí si místostarosta Václav Mikeš (SPD).

Finanční úřady

v kraji Kde plánují rušit pobočky:

Blatná, Dačice, Kaplice, Milevsko, Soběslav, Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk, Vodňany Kde chtějí zachovat pobočky:

Český Krumlov, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor

Redukcí regionálních pracovišť chce vláda přispět ke zefektivnění státní správy. Konzultační služby budou pro lidi nadále k dispozici v úřední dny po telefonu nebo v elektronické podobě. K tomu jsou však někteří skeptičtí.

„To je velká škoda, že tu nemůžeme mít aspoň malou pobočku finančního úřadu jeden den v týdnu,“ okomentoval Jiří Steinbauer z Trhových Svinů oznámení novinky na Facebooku města. Namítá, že každý nemá čas jezdit na úřad do Budějovic, nebo vše nezvládne přes počítač.

Úředníci budou podle Generálního finančního ředitelství (GFŘ) dál vyjíždět do obcí v lednu a březnu, kdy lidé nejčastěji podávají daňová přiznání. „Finanční správa bude mít méně kamenných pracovišť, plánujeme však posílit možnosti osobní komunikace daňových subjektů s pracovníky a zajistit jim efektivní pomoc a podporu při plnění jejich daňových povinností,“ uvedla generální ředitelka GFŘ Simona Hornochová.

Starostové chtějí vyjednávat

Tento týden se představitelé dotčených měst postupně setkají s ředitelem jihočeského finančního úřadu. Hovořit budou hlavně o důvodech ke zrušení kamenných pracovišť. Těmi jsou především výsledky šetření Finanční správy, podle něhož daňoví poplatníci už služby těchto pracovišť příliš nevyužívají a prakticky je nenavštěvují.

„Myslím si, že to zvládneme, ale je to škoda. Za chvilku z nás bude vesnice. Na druhou stranu dnešní doba elektronizace je pokročilá a omezení se týká hlavně podnikatelů,“ reagoval milevský starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012), který má jednání naplánované na dnešek. „Budova úřadu sídlí přímo za radnicí, proto mě bude zajímat i to, co s ní dál Finanční správa plánuje,“ avizoval.

Případné další využití prostor, kde nyní stát provozuje finanční služby, bude v každé obci individuální. Některé budovy vlastní radnice, jiné jsou majetkem státu. „Některé připadnou pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je dál nabídne jiným úřadům nebo je prodá,“ nastínil mluvčí GFŘ Lukáš Heřtus.

Vedení radnic plánuje s ředitelem krajského úřadu o rozhodnutí vlády dále diskutovat. „Jestli bude možnost, abychom to zvrátili, budeme se o to snažit. Pracovníci finančního úřadu sem teď jezdí na odloučené pracoviště dva dny v týdnu,“ řekl vodňanský starosta Martin Macháč (ANO).

Podobně smýšlí i starosta Trhových Svinů. „Nezbývá nám nic jiného než rozhodnutí respektovat, ale zároveň se budeme snažit, aby alespoň četnost výjezdů do našeho města byla co možná nejvyšší a pro naše občany dostatečná,“ nastiňuje cíl jednání David Štojdl (ODS).

Úředníci práci neztratí

Pracovníci rušených poboček se nemusejí bát, že přijdou o místo. Podle své odbornosti a specifikace obsadí jiné sektory finanční správy.

„Odborné zaměstnance využijeme na posílení našich stěžejních činností, zkvalitníme tak služby poskytované veřejnosti. Zároveň dosáhneme úspory veřejných prostředků,“ vysvětlila ředitelka Hornochová. Konkrétně mohou úředníci působit například v kontrolním nebo vyměřovacích úsecích úřadu.