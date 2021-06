Na jihu Čech někdo platí filmovými eury, kriminalisté varují obchodníky

V letošním roce zaznamenali jihočeští kriminalisté zvýšený výskyt takovýchto napodobenin převážně menších nominálních hodnot 5, 10, 20 a 50 euro. Případy se objevují hlavně na okresech České Budějovice, Český Krumlov a Prachatice.

„Tyto takzvané barevné reprodukce bankovek jsou zdařilými napodobeninami pravých bankovek měny euro. Barevné provedení a rozměry jsou shodné jako u pravých peněz, avšak postrádají jakékoliv ochranné prvky,“ upřesňuje policejní mluvčí Jiří Matzner.

Na filmových bankovkách jsou navíc oproti pravým penězům anglické nápisy Movie Money, This is not legal tender, it’s used for motion props (Filmové peníze, Toto není legální platidlo, používá se jako filmová rekvizita).

Na rubové straně filmových bankovek jsou u stejných nominálních hodnot vždy totožná sériová čísla. Konkrétně u bankovek 5, 10 a 50 euro – MB6666888880, u bankovek 20 euro - MB66688880 a u bankovek 100 euro – DB66688800000.

Pachatelé napodobeniny udávají do oběhu převážně u obchodníků při koupi zboží v menších prodejnách i supermarketech.

„Jakékoliv informace jsou v tomto případě pro policisty důležité, v případě záchytu takové bankovky je také důležitá osoba toho, kdo bankovkou platí, ihned tedy volejte policii na lince 158,“ radí Matzner.