Luboš Veselý hraje šéfa gangu. V Táboře filmaři točili krádež bankomatu

Automobilová honička a krádež bankomatu ozbrojeným gangem zlodějů. Tak to vypadalo na táborském Žižkově náměstí. Opravdová policie ale zasahovat nemusela, protože tam natáčeli filmaři nový krimiseriál Místo zločinu České Budějovice, přesněji jeho druhou část.

Ten se stejně jako předešlé dvě řady z Plzně a Ostravy inspiroval skutečnými příběhy a bude mít 13 dílů. Nejsou to však jen zločiny z jižních Čech. „Zjistili jsme, že tady je to z kriminalistického hlediska poměrně klidné prostředí,“ uvedl producent Martin Froyda.

Partu vyšetřovatelů hrají David Novotný, Judit Bárdos a Filip Březina. Kvůli natáčení museli projít také cvičením na střelnici.

„Radí nám i bývalí policisté. Museli jsme se například naučit, jak držet zbraň tak, aby to vypadalo věrohodně. A bylo to podle protokolu. Poprvé jsem střílel ze zbraně až při cvičení a trochu mě to vyděsilo,“ přiznal Filip Březina.

V seriálu hraje poručíka Petra, nejmladšího člena týmu. Je to pro něj první role policisty. „Doposud jsem zatím vždy stál na druhé straně a hrál spíše vrahy, je to pro mě tedy zajímavá změna,“ pousmál se Březina.

„Petr je začátečník a občas se mu některé věci úplně nepodaří. Většinou je to on, kdo udělá chybu,“ pokračoval. Zároveň uvedl, že ho čeká při natáčení v Táboře automobilová honička, ve které bude střílet po dodávce.

Mladou kapitánku Janu hraje Slovenka Judit Bárdos. „Je to pro mě dost náročné, protože v seriálu mluvím česky, mám tam velké množství textu a musím se na to pořádně soustředit. Ale baví mě to. Jana má své tajemství. Zatím ho nemůžu víc odtajnit, ale obléká se trošku jako kluk a nechce být výstřední,“ zmínila herečka.

V krimiseriálu již jednou hrála. „Ale jen jako lékařka,“ doplnila a narazila tak na úspěšný seriál Svět pod hlavou.

Záporáka a zároveň hlavu loupežného gangu zahrál Luboš Veselý. „Moje postava je bývalý elitní výsadkář, který se účastnil několika misí a dobře se zná s Karlem, který je šéfem kriminálky, jež bude vše vyšetřovat. Hraje ho David Novotný,“ sdělil Veselý.

K Jihočeskému kraji a Táboru má tento herec velmi blízký vztah. „V Táboře jsem shodou okolností sloužil. Byl jsem se před natáčením podívat na kasárna, kde jsem kdysi strávil rok a čtyři měsíce. Teď už to tam vypadá trochu jinak,“ vzpomínal Veselý.

Pro tohoto herce není účinkování v krimiseriálu novinkou. Žánr ho baví i jako diváka a doma si pouští například Colomba.

Seriál procestuje celé jižní Čechy. Fimaři se zastaví i v Třeboni, na Lipně nebo na Šumavě. V Budějovicích už byl štáb minulý týden.

„Natáčet jsme začali v říjnu, abychom do seriálu dostali podzimní náladu. Pokračovat pak budeme v lednu. Vysílat se bude podle programu ČT od ledna 2023,“ zmínil Froyda. V předposledním díle se podle jeho slov objeví i drogové podsvětí.