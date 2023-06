Budějovické letní kino Háječek zdražuje, ale nabídne VIP zónu i premiéry

„Promítání nejnovějších snímků jsme si v minulých letech nemohli dovolit kvůli regulované ceně vstupného, které bylo nutné výrazně dotovat. Letos ale zvyšujeme cenu vstupenek z 50 na 100 korun a návštěvníci si tak u nás budou moct užít spoustu letních premiér,“ říká Milan Pleva ze spolku Asociace jihočeských audiovizuálních tvůrců (AJAT), jenž areál provozuje.

Do Háječku bude možné vyrazit například na poslední díl Indiana Jonese, na novou komiksovku Flash nebo Barbie s Ryanem Goslingem a Margot Robbie. „Museli jsme s městem najít kompromis mezi dotovaným vstupným, které se vůbec nevyplatilo, a normální tržní cenou, která bývá okolo 190 korun,“ doplnil Pleva.

Stejně jako v minulých letech do Háječku zamíří také kapely, a to při akci Týden v letňáku, již provozovatelé areálu pořádají ve spolupráci s budějovickým klubem K2. Za pět dní se před promítacím plátnem ukáže Mig 21, Pokáč, Jelen nebo Yzomandias & Nik Tendo.

Léto v Háječku - výběr Zahájení sezony

10. 6. Den na téma filmu Avatar Týden v letňáku

20. 6. Mig 21

21. 6. Pokáč

22. 6. Jelen

23. 6. Yzomandias & Nik Tendo Filmové projekce

16. 6. Flash

27. 6. Velryba

29. 6. Strážci Galaxie: Volume 3

13. 7. Indiana Jones a nástroj osudu Tematické večery

16. 6. Francouzský večer

30. 6. Dámský večer

„Je to naše první sezona bez covidu. Nese to s sebou spoustu plusů, ale i jedno minus. Kapely už totiž zase mohou jezdit na festivaly. Koncertů tedy bude méně než v předchozích sezonách,“ řekl předseda spolku Daniel Habrda.

Letošní novinkou je VIP zóna. „Areál otevíráme dlouho před promítáním a máme doprovodný program. VIP zóna je odměna pro ty, kteří přijdou s předstihem a užijí si u nás celý večer,“ sdělil Pleva.

Doplnil, že prémiové sezení není podmíněné dražším vstupným ani rezervací. Pohodlná křesílka se stolkem ve čtvrté řadě jsou k dispozici všem, kteří přijdou s dostatečným předstihem. „Chceme ukázat, že posezení pro diváky lze posunout vpřed a zážitek z kina jim ještě více zpříjemnit,“ vysvětlil Pleva.

Provozovatelé kina plánují vylepšit celé hlediště, proto se se svým projektem přihlásili do participativního rozpočtu města. Za necelých 800 tisíc chtějí vybudovat nové a pohodlnější sezení. Sedačky mají být z přírodních materiálů a disponovat i prostorem pro odložení jídla a pití.

Sezonu v Háječku odstartuje v sobotu film Avatar: The Way of Water a celodenní program. Odpolední část pro děti nabídne avataří stezku nebo divadlo Divoloď. Večer budou modré drinky, koncert kapely Formát A4 a světelná show.

AJAT provozuje Háječek již čtvrtým rokem. Za minulou sezonu kino navštívilo 22 tisíc návštěvníků, což je o tři tisíce více než v předešlých letech. Na filmy přišlo dvanáct tisíc lidí, koncerty přilákaly dalších deset.