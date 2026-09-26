Fotograf v dobovém oblečení usazuje ve svém ateliéru dva mladíky. Mají na sobě říšské uniformy z druhé světové války. „Myslíš, že se vrátíme? “ ptá se postava, kterou hraje Prokop Štifter. „Nebuď strašpytel. Kdo by pomáhal našim na statku,“ reaguje vrstevník Jakub Farka. „Nemluvit,“ napomíná je fotograf, kterého hraje Pavel Berkovič.
„Stop, perfektní,“ rozřízne prostor v českokrumlovském Fotoateliéru Seidel hlas režisérky Silvie Gregorové. Společně se štábem zde natáčí snímek Světlo z Pauliny. Autorem literární předlohy je českobudějovický spisovatel Jan Štifter a část děje se odehrává právě v Seidelově ateliéru.
Povídka sleduje ženu, která se po letech vrací do míst, kde vyrůstala. „Jako malá sem chodila s maminkou k fotografovi, a když se po válce musela rodina vystěhovat, zůstala jí v paměti jen krajina, která mezitím zmizela,“ shrnuje autor. „V příběhu se tak potkává současná Lucie Strauss se svým dětským já,“ dodává. Malou Lucii hraje spisovatelova neteř Adina Kateřina Štifterová.
Štáb se postupně posouvá po domě a využívá zdejší historický interiér. Hlavní postava se tak na schodech míjí s vysokým vojákem nebo nakukuje do fotokomory s dobovým vybavením.
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„V podstatě se musíme soustředit na to, aby Adinka byla v pohodě,“ říká režisérka. „Když nebude klidná, nebude fungovat ani rytmus scény.“ Čtyřleté děvče už ale dává najevo, že ji natáčení dnes unavuje. „Ještě se takhle podíváš dveřmi z čekárny do ateliéru, co jsou ti vojáci zač, a už bude hotovo,“ uklidňuje Gregorová malou herečku.
Po 70 letech je všude jen mech
Krumlov je jen jedním z míst, kde se štáb v posledních dnech pohybuje. Natáčel už například v Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku nebo o kus dál v lesích přímo v zaniklé obci Paulina.
„Rakušanka, paní Strauss, se rozhodne objet místa, která jí utkvěla v paměti jako holčičce. Protože se právě jako malá cítí tady zakořeněná,“ popisuje představitelka dospělé Lucie Jelena Juklová své dojmy z míst, kde měla její postava žít.
„Je to tam dnes smutné. Všechno je to po těch sedmdesáti letech zarostlé, pokryté mechem, člověk hledá něco, co už neexistuje,“ svěřuje se se svými dojmy.
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„Je to podobné. Je to jako když na nádržích a přehradách začala klesat hladina. A lidé najednou zjistili, že jsou pod vodou zatopené domy. Pro někoho jde o jeho rodný dům. A pro ni je to stejné, jen místo zdí nachází už jen kameny a základy,“ srovnává Juklová.
Režisérka si ji vybrala v Činoherním studiu v Ústí nad Labem, kde hraje. „Přišla se podívat na naše představení a nějak usoudila, že bychom byli vhodné typy pro ztvárnění postav,“ představuje i své kolegy.
Stárnoucí Lucii Strauss tak ve filmu doprovází řidič v podání Ctirada Gotze. V Krumlově se setkává s fotografem, kterého ztvárnil další z hereckých kolegů Jaroslav Achab Haidler. Ten si svou roli pochvaluje. „Já vždycky říkám, že člověk má ve své roli bydlet. A je to tak pěkně napsané, že se v tom bydlí opravdu dobře,“ hodnotí.
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Zároveň připomíná, že ačkoli hraje v jihočeském příběhu, podobné scénáře se děly i na severu, odkud pochází. „Jsme poznamenaní stejnou příhraniční historií. Ztráta kořenů po odsunech Čechů do vnitrozemí, Židů do koncentračních táborů a nakonec Němců ze Sudet,“ vypráví.
Štáb se původně připravoval na jinou Štifterovu knihu – Sběratel sněhu, z které má vzniknout celovečerní film. „Ten se ještě netočí, tak se rozhodlo, že se využije čas a tým, který už je do toho vtažený,“ komentuje spisovatel. „Jsou to skutečné hvězdy české kinematografie. Dramaturg Karel Smyczek, kameramani Pavel Koblovský, Pavel Berkovič a další držitelé Českého lva a dalších ocenění,“ těší ho.