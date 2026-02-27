Život na Havaji pro Filipa Humlera neznamenal jen školu a sport, ale i pevná přátelství a nalezení vnitřního klidu. Bývalý smečař Jihostroje i tam hrál volejbal. „A posunul jsem se tak, jako v Česku nikdy,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Začátek povídání ale přerušuje telefonát trenéra z prestižní Boston College. „Hrají tam volejbal na nejvyšší úrovni. Bavili jsme se o nahrávačce z extraligového týmu, která by tam mohla jít příští rok. Domlouvali jsme večerní hovor, při kterém se hráčka potká se dvěma možnými spoluhráčkami, navnímá atmosféru, a to nás pak může přiblížit finálnímu rozhodnutí,“ popsal.
Řešíte vždy jen jednu variantu, nebo jich máte víc?
Celé je to proces telefonátů a zpráv s desítkami, někdy až ke stovce trenérů, kterým se ozvu a řeším s nimi, jestli je to pro hráče nebo hráčku správné prostředí. Takže to není tak, že bych oslovil jednu školu a vždy se povedlo, že potřebují obsadit danou pozici. S hráčkou, o které jsem teď telefonoval, děláme tento proces souběžně se třemi nebo čtyřmi školami. Podle mě jsou všechny skvělé volby, teď už jen hledáme tu nejlepší.
Nejlepší hráčka univerzitní ligy v Americe, jednadvacetiletá studentka, bere deset milionů korun ročně.