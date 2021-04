Rybáře vyděsil oběšenec na mostě přes Orlík, byla to jenom figurína

Z železničního mostu nad orlickou nádrží nedaleko Jetětic na Písecku visí oběšenec. Oznámení od rozrušeného rybáře přijal v neděli večer operační důstojník na lince 158.

Krátce po půl deváté večer vyjížděli k přehradě policisté i hasiči. Dispečink Českých drah zpomalil vlaky, které měly místem podle jízdního řádu ještě večer projíždět.

Postava visící z konstrukce mostu měla na sobě tmavou bundu a světlé kalhoty. „Situaci komplikoval fakt, že místo je obtížně přístupné, navíc byla tma a během zásahu po mostě pomalu projížděly vlaky. K osobě se dostali až lezci,“ podotkla mluvčí policie Kamila Čuřínová Ingrišová.

Nebezpečný výjezd složek integrovaného záchranného systému měl krátce po 23. hodině nečekaný výsledek. Hasiči, kteří se k oběšenci dostali, zjistili, že jde o figurínu.

„Kdosi si udělal nejapný žert, zaměstnal zasahující úplně zbytečně. Deset minut před půlnocí policisté zákrok na místě ukončili,“ sdělila mluvčí Čuřínová Ingrišová.

Kdo a proč figurínu na most pověsil je zatím otázkou. Jednou z možných variant je i to, že by oběšenec byl formou protestu proti demolici železničního mostu, kterou plánuje Správa železnic. Lidem z okolí se to nelíbí a snaží se historickou památku zachránit. Vedle stávajícího mostu vyroste nový.

Podle policejní mluvčí Čuřínové Ingrišové ale policisté nenašli v okolí figuríny žádný transparent nebo ukazatel, že by mělo jednání podobný důvod. „Policisté dále prošetřují okolnosti zbytečného nasazení sil a prostředků složek IZS,“ dodala.