Festival Jeden svět nabízí i relaxované projekce, při nichž se v sále svítí

Marie Račáková

8:57

Filmový festival Jeden svět otevírá závažná témata. Snímky zaměřené na lidská práva a společensko-politické problémy míří i do jižních Čech. Bohatý program nabídne oceněné filmy z české i mezinárodní produkce. Dnes festival začne i v Českých Budějovicích. Diváci se mohou za filmy vydat do Kotvy, Wortnerova domu nebo do Žižkárny.