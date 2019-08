Festival Hrady CZ míří na Rožmberk, po šesti letech se vrací Kryštof

12:42 , aktualizováno 12:42

Dávku punku dodá Visací zámek, energii do fanoušků nasype Kryštof, s No Name si zazpívají celé rodiny. Na jih Čech míří festival Hrady CZ. V pátek a sobotu obsadí louku v Rožmberku nad Vltavou. Kvůli kolonám se vyplatí na místo vyrazit s předstihem několika hodin. Pro nejmenší návštěvníky budou v areálu dětské koutky.