Festival na výstavišti nabídne lososa v bílé čokoládě i čokoládová vína

Festival přinese i kulinářskou show, na níž budou přední šéfkuchaři připravovat své čokoládové recepty. Návštěvníci tu uvidí, s čím vším je možné čokoládu kombinovat.

„Už jste třeba ochutnali lososa v bílé čokoládě s lékořicí? Nebo polévku z červené řepy s malinami a bílou čokoládou? I tyto delikatesy nabídneme na letošním festivalu. Naším cílem je ukázat, že čokoláda může být všude. Existuje i čokoládový kebab nebo víno s čokoládou. Nechceme lidem ukázat obyčejnou čokoládu, kterou si koupí v každém hypermarketu. U nás mohou vidět, ochutnat nebo zakoupit spoustu druhů s nejrůznějšími příchutěmi,“ zve pořadatel festivalu Chris Delattre.

Návštěvníci se mohou těšit například na čokoládové fontány, pralinky z Česka, Belgie i Francie, čokoládová vína, likéry, muffiny, cookies, makronky, wafle, bonbony nebo horkou čokoládu.

Příznivci sladkého mlsání se mohou přímo na výstavišti čokoládovému vaření i přiučit.

K vidění bude také výstava historie čokolády, připravena jsou hudební vystoupení, program pro děti, ochutnávky i soutěže, například hra o poklad.

Do čokoládových lodiček, které si mohou příchozí zakoupit u vstupu za 30 korun, schovali pořadatelé osm klíčů k pokladu. Pouze jeden z nich však otevře truhlu, v níž je osm tisíc korun a dárky od festivalových sponzorů.

„Čokoláda je úžasná věc, pokud je kvalitní, je hodně zdravá i antistresová. Zná ji každý a všichni na ni mají pěkné vzpomínky, ať už to byl dárek, který dostali k Valentýnu, k Vánocům, nebo třeba čokoládový dezert, který dělala maminka nebo babička,“ říká rodilý Francouz Delattre, který žije od roku 2003 trvale v České republice a akci vymyslel před sedmi lety.

Festival čokolády můžete navštívit na výstavišti dnes od 14 do 18 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Plné vstupné vyjde na 60 korun, studenti a důchodci zaplatí 40 korun, pro děti do šesti let je akce zdarma.