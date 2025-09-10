Lezkyně omdlela na skalní ferratě. Z údolí Lužnice ji vyzvedli vrtulníkem

Autor:
  10:03
Náročný zásah mají za sebou hasiči a záchranáři, kteří v úterý na Táborsku pomáhali lezkyni na skalní ferratě u řeky Lužnice. Mladá žena tam během výstupu upadla do bezvědomí. Z údolí ji museli vyzvednout v podvěsu pod vrtulníkem. Na louce lékaři pacientku stabilizovali a pak ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

O kolapsu lezkyně se záchranné složky dozvěděly před 13. hodinou. Mladá žena omdlela při zdolávání náročné zajištěné cesty, která je vytyčená po skalách na pravém břehu Lužnice blízko Bechyně.

Na louce mladou ženu lékaři stabilizovali a pak ji vrtulník transportoval do českobudějovické nemocnice.
Z údolí museli pacientku vyzvednout v podvěsu pod vrtulníkem.
Hasiči přijeli nad ferratu, dva pak slezli dolů k lezkyni, která potřebovala pomoc.
Vrtulník vyzvedl lezkyni a pak přistál na louce nad ferratou.
5 fotografií

„Dva hasiči z profesionální jednotky Týn nad Vltavou vybavení lezeckým materiálem slezli po skále k lezkyni v bezvědomí,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Záchranáři ženu přivedli k vědomí, připravili do evakuačního trojúhelníku a čekali na vrtulník letecké záchranné služby (LZS), který již mezitím dorazil na místo.

„Při krátkém mezipřistání na louce nad ferratou tým LZS provedl přípravu na záchranu za pomoci slanění. Následně vrtulník vzlétl a k pacientce slanil záchranář. Po rychlém zhodnocení zdravotního stavu byla pacientka na lanovém podvěsu přenesena na místo mezipřistání,“ popsala mluvčí krajských záchranářů Petra Kafková.

Na louce čekala i profesionální jednotka hasičů z Tábora, která po stabilizaci zdravotního stavu pacientky pomohla s jejím transportem do vrtulníku.

Hasiči zachránili lezkyni, kvůli vyčerpání zůstala na ferratě u Bechyně

„Po lékařském vyšetření a poskytnutí přednemocniční péče byla pacientka letecky transportovaná na urgentní příjem českobudějovické nemocnice,“ upřesnila Kafková.

Zásahu se zúčastnili i dobrovolní hasiči z Bechyně, kteří byli připravení s člunem na řece pod ferratou. Jejich pomoc ale nebyla potřeba.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

Přírodou z centra až na Kleť. Průtah Budějovicemi promění i „zelený“ most

V Českých Budějovicích v okolí silnice od Plané až po výpadovku na Písek chystá radnice i kraj velké úpravy. Současné křižovatky se promění a přibudou i nové. V plánu je i lávka pro pěší a cyklisty...

Auto vyletělo ze silnice a začalo hořet, řidiče našli mrtvého pod vozem

Od úterních brzkých ranních hodin vyšetřují českobudějovičtí dopravní policisté nehodu se smrtelným zraněním na silnici u obce Sedlec. Řidič vylétl ze silnice a auto začalo v příkopu mezi stromy...

Orlík vydal další tělo, letos už třetí. Muže policisté hledali od ledna

Letos už třetí mrtvolu vydala Orlická přehrada. Při pátrací akci v předchozích dnech našli policisté nejprve část těla, v pátek dostali oznámení, že na hladině plavou lidské ostatky. Utonulý měl u...

Na Českokrumlovsku v noci shořel srub, škoda přesáhne 10 milionů korun

Od pátečního večera likvidují hasiči v Jihočeském kraji rozsáhlý požár srubu v Dobechově u Kaplice na Českokrumlovsku. Oheň se rozšířil na celé stavení ještě před příjezdem hasičů. Příčina požáru...

Lezkyně omdlela na skalní ferratě. Z údolí Lužnice ji vyzvedli vrtulníkem

Náročný zásah mají za sebou hasiči a záchranáři, kteří v úterý na Táborsku pomáhali lezkyni na skalní ferratě u řeky Lužnice. Mladá žena tam během výstupu upadla do bezvědomí. Z údolí ji museli...

10. září 2025  10:03

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Už je vzorný, zastala se žena u soudu manžela, který ve vzteku udeřil kojence

Fyzický útok na sedmitýdenní miminko potrestal v úterý českobudějovický krajský soud podmínkou. Jeho otec jej loni v záchvatu vzteku dvakrát prudce udeřil do hlavičky a způsobil mu těžké zranění....

9. září 2025  15:29

Po hromosvodu do čtvrtého patra, pak útěk dveřmi. Zdrogovaný muž děsil nájemníka

Případ, ke kterému vyjížděli českobudějovičtí strážníci, ukazuje, co s člověkem mohou udělat drogy. Třiatřicetiletý muž dvakrát v krátké době vyšplhal po hromosvodu do čtvrtého patra ubytovny, kde...

9. září 2025  13:41

Firma dokončuje bytové domy mezi sídlišti. Pět budov spojují podzemní garáže

Netradičně řešené domy dokončuje společnost JTH mezi největšími českobudějovickými sídlišti Máj a Vltava. Většina z dvou set bytů už je prodaných. V sousedství chce stavět bytové domy i radnice.

9. září 2025  9:24

Posila hned kapitánem, Bulíř si dobíral Gulaše. Tým musíme být i na obědě, hlásí

Přišel a okamžitě dostal od trenérů kapitánské céčko. Není to úplně běžné, ale značí to, jakou důvěru vkládá sportovní vedení a trenéři do letní posily Michala Bulíře. Čtyřiatřicetiletý útočník,...

9. září 2025  7:11

Obhájit šesté místo je výzva. Motor má rekordní rozpočet a opatrné ambice

Těžká sezona. První bez kapitána Milana Gulaše. Sílící konkurence. Bídná příprava. Na hokejisty českobudějovického Motoru je nemalý tlak ještě před samotným začátkem nové sezony. Ta pro Jihočechy...

8. září 2025  16:04

Bombardování i život v sirotčinci. To je Budějovické století spisovatele Štiftera

Budějovické století. Tak se jmenuje nová kniha spisovatele Jana Štiftera. Po románech či nevšedním průvodci Novohradskými horami našel novou formu, jak zaujmout čtenáře. V deseti rozhovorech si...

8. září 2025  14:01

Za nacistickou vlajku v konvoji soud uložil vyšší pokutu, podmínka neplatí

Odvolací senát Krajského soudu v Plzni pozměnil trest manželům z jižních Čech, kteří při loňských oslavách osvobození Plzně zamávali z vojenského auta vlajkou s nacistickým křížem. Senát zrušil...

8. září 2025  10:52

Nízké mosty jsou pastí pro dodávky. Řidiči se po nárazu rozsypal karavan

Dva mosty kousek od sebe s výškou jen 2,5 metru jsou v Písku pastí pro řidiče dodávek a obytných vozů. Jen od začátku roku tam policisté řešili deset událostí, kdy řidiči nedbali značek a zasekli se...

8. září 2025  10:42

U Tábora usmrtil vlak člověka, provoz na koridoru do Prahy stál

Nedaleko Tábora usmrtil krátce před polednem vlak člověka. Na trase mezi Prahou a Českými Budějovicemi byl proto v úseku Chotoviny – Tábor přes dvě hodiny přerušen provoz. Po 14. hodině se provoz...

7. září 2025  13:23,  aktualizováno  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.