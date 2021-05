Nová ferrata u Hluboké prověří sílu v rukách lezců, měří 400 metrů

Visím za ruce na ocelovém laně a nohama se snažím došlápnout na asi metr vzdálený ocelový schod navrtaný ve skále. Pode mnou šplouchá řeka Vltava, na jejíž hladinu si můžu s trochou námahy i sáhnout.

Pokud by mi ujela noha nebo ruka, zřejmě spadnu, ale bude to pád do vody a jedinou újmu pravděpodobně utrpí můj telefon v kapse.

Teď se ale soustředím na pohyb, který musím udělat, abych se dostal do dalšího úseku cesty. Přehodit jisticí karabiny, znovu se natáhnout po ocelovém laně, zapřít se a skokem se přemístit na výstupek, na kterém si chvilku odpočinu. Hračka. Ale dá to zabrat. Obzvlášť, pokud to musíte dělat stále dokola celých 400 metrů.

Přesně tolik totiž měří nový úsek ferraty vyznačený na skalách nad řekou mezi Hlubokou nad Vltavou a Purkarcem, který v pátek slavnostně otevřeli pro veřejnost.

Obtížností se řadí do speciální ferratové kategorie C/D. To znamená, že je vhodný spíš pro pokročilejší lezce. A to se potvrdilo. Některá místa jsou hodně silová, jiná zase náročnější na koordinaci pohybů.

„Nový úsek jsme stavěli tak, aby si užili i náročnější lezci, lehčí varianta je návštěvníkům k dispozici na původní části, hned vedle. Měří 150 metrů a její obtížnost je B/C,“ vysvětluje autor Vladimír Hájek, který je sám zkušený lezec.

„Inspirovali jsme se jak u nás, tak v Rakousku. Lezení po ferratách teď zažívá takový boom, mezi lidmi začalo být hodně populární,“ přibližuje Hájek.

Stavbou 400 metrů dlouhého nového úseku strávili tři měsíce. „Museli jsme překonat například měnící se výšku hladiny řeky, materiál jsme někdy donášeli sami v batohu,“ popisuje Hájek.

Při stavbě nové trasy je potřeba do skály nejprve vyvrtat díry. Do nich se následně usadí železné skoby, které pak drží ocelové lano. Pracovat tak museli hlavně z lodi. Nakonec se vše ale zdárně podařilo dokončit ještě před zahájením letní sezony.

I s původním úsekem teď celá ferrata měří 550 metrů a stala se tak z těch, jež vedou nad vodou, v Česku nejdelší.

Lidé k ní mohou dojet i na lodi, kterou zaparkují u mola přímo vedle nástupového místa. Od června bude fungovat dokonce pravidelná lodní linka z Hluboké.

Člun pojede v červnu od pátku do neděle, od července už od čtvrtka. Vyrážet bude dvakrát denně a na návštěvníky vždy počká a odveze je zpět. Ti budou mít na lezení dvě hodiny času. Na webu areal-hluboka.cz si zájemci už teď mohou jízdy zarezervovat. K ferratě se dá dostat i na kole nebo pěšky po cyklostezce spojující Hlubokou a Purkarec.

Pátečního otevření se zúčastnil i hlubocký starosta Tomáš Jirsa. Překvapila ho obtížnost nové cesty. „Je to opravdu dřina, nečekal jsem to tak obtížné. Vladimír Hájek tu odvedl skvělou práci,“ hodnotí Jirsa a oddechuje po náročném výkonu.

I ostatní lezci oceňují, že to nebylo vůbec zadarmo. „Náročné to je, místy dost silové. Na druhou stranu jsou tu i místa, kde si odpočinete, celkově je to dobře vyvážené,“ hodnotí David Šťastný, starosta TJ Sokol Hluboká nad Vltavou. I on se zapotil, cestu si ale podle svých slov užil.

Ferrata je volně přístupná veřejnosti. Zájemci si mohou dopředu objednat i instruktora, který s nimi cestu projde. Ferratový set si lze půjčit za 350 korun ve Sportovně-relaxačním areálu v Hluboké nad Vltavou.