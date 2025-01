Klokana našli bez hlavy. Hlášené týrání zvířat ve farmaparku prověřuje i policie

Problémy ve farmaparku, který byl v rozlehlém parku zámku v Chlumu u Třeboně, začaly už po jeho otevření v loňském roce. „Dostali jsme podnět od návštěvníka parku na nevhodné podmínky pro některá zvířata. Tento podnět jsme tehdy zaslali Krajské veterinární správě (KVS) Jihočeského kraje,“ komentovala situaci starostka Chlumu Jitka Bednářová.

Od pracovníků veterinární správy dostala zpětnou vazbu poté, co provedli prohlídku farmaparku. „Nápravu zjištěných nedostatků KVS podle mých informací dále kontrolovala, udělila pokutu, komunikovala se správcem, řešila i možný úhyn zvířete. Na konci minulého roku jsem dostala informaci o tom, že bylo nařízeno odebrání zvířat,“ dodala.

Situaci, která ve farmaparku panovala, popsali pro Deník.cz bývalí zaměstnanci. Stěžovali si, že zvířata hladověla, nebo dostávala nevhodné krmení.

„Ráno jsme přišli do práce a přítel šel krmit klokany. Jeden z nich úplně zmizel a dodnes se nenašel, druhý tam ležel s uříznutou hlavou a třetího klokana albína raději schovali do zámku, aby ho nikdo neukradl, nebo mu neublížil. Jenže ho zavřeli na záchod, na studenou dlažbu, a když jsme ho druhý den šli nakrmit, tak jsme ho našli už umírajícího,“ vzpomínala jedna z bývalých chovatelek pro Deník.cz.

Starostka Bednářová se ve čtvrtek z médií dozvěděla, že mrtvá zvířata se zakopávala v parku. „Kontaktovala jsem KVS a zjišťuji informace k dalšímu postupu. Následky a náklady likvidace by měl nést majitel parku, čili provozovatel farmaparku,“ uvedla.

Ředitel nařčení odmítá

Ředitelka jihočeské Krajské veterinární správy Hana Fleischmannová pro ČTK potvrdila, že s farmaparkem byly problémy už v minulosti.

„Docházely nám podněty už od spuštění tohoto zařízení, které jsme řešili, proběhlo několik kontrol. V minulosti došlo k porušení veterinárního zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona plemenářského i zákona o léčivech. Ale podněty z posledních dnů byly tak závažné, že jsme případ předali policii,“ řekla Fleischmannová.

„Případ prošetřuje oddělení hospodářské kriminality a je ve fázi prověřování. Více zatím nemůžeme k této události sdělit,“ uvedla Štěpánka Uhlířová, mluvčí jihočeské policie.

Chlum u Třeboně spadá pod odbor životního prostředí v Třeboni. Ten má po obdržení posudku KVS kompetenci vydat konečné rozhodnutí, jak se má s chovem naložit.

„O situaci vím z médií a řešíme to. Na místě jsem zatím osobně nebyl,“ komentoval starosta Jan Váňa s tím, že úřad tuto informaci dostal poprvé. „Pokud bychom se to dozvěděli dříve, rozhodně bychom konali,“ reaguje na to, že zanedbávání se mělo dít už loni.

Ředitel zámku Pavel Žufan týrání zvířat odmítá. „Pokud jde o farmapark, zde rozhodně popíráme jakékoli týraní a hladovění zvířat, či dokonce zvířecí hřbitov,“ prohlásil pro Novinky.