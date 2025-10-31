Našli i klokana bez hlavy. Úhyn zvířat u zámku nebyl trestný čin, uzavřela policie

  14:23
Podezřelý úhyn zvířat ve farmaparku v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku nebyl podle policie trestným činem. Bývalí zaměstnanci si stěžovali, že zvířata hladověla nebo dostávala nevhodné krmení. Dokonce tam našli klokana s uříznutou hlavou. Případ nyní bude prověřovat třeboňský městský úřad.

Farmapark byl v zámeckém parku v Chlumu u Třeboně. Už nefunguje. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Problémy ve farmaparku, který byl v rozlehlém parku zámku v Chlumu u Třeboně, začaly už po jeho otevření v loňském roce.

„Spáchání trestného činu nebylo dokázáno. Věc jsme odevzdali na odbor životního prostředí Městského úřadu v Třeboni pro podezření z porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedla jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková. Na rozhodnutí policie upozornila Česká televize.

S farmaparkem byly problémy už v minulosti. „Veterináři v zařízení zaznamenali porušení několika zákonů,“ řekla letos v lednu ředitelka jihočeské Krajské veterinární správy Hana Fleischmannová. Zámek veškerá obvinění odmítá.

„Docházely nám podněty už od spuštění tohoto zařízení, které jsme řešili, proběhlo několik kontrol. V minulosti došlo k porušení veterinárního zákona na ochranu zvířat proti týrání, zákona plemenářského i zákona o léčivech. Ale podněty z posledních dnů byly tak závažné, že jsme případ předali policii,“ vykládala již dříve Fleischmannová.

V současnosti farmapark už není v provozu. Zvířata v závěru loňského roku koupili noví chovatelé, uvedl dříve zámek ve vyjádření.

Situaci, která ve farmaparku panovala, popsali pro server Deník.cz bývalí zaměstnanci. Stěžovali si, že zvířata hladověla, nebo dostávala nevhodné krmení.

„Ráno jsme přišli do práce a přítel šel krmit klokany. Jeden z nich úplně zmizel a dodnes se nenašel, druhý tam ležel s uříznutou hlavou a třetího klokana albína raději schovali do zámku, aby ho nikdo neukradl, nebo mu neublížil. Jenže ho zavřeli na záchod, na studenou dlažbu, a když jsme ho druhý den šli nakrmit, tak jsme ho našli už umírajícího,“ vzpomínala jedna z bývalých chovatelek pro server.

