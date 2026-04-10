Farmáři nechávají zvířata volně. Divočák Pepa kamarádí se psy, bažant s kachnou

Autor:
  13:17
Mladý divočák dovádí se psy, tele laská jazykem králíky, bažant kamarádí s divokou kachnou a se slepicemi. Takový obraz nabízí zemědělská farma u Bohdalovic na Českokrumlovsku specializovaná na chov masného skotu.
Spokojený život na farmě. | foto: Pavel Gutlébet

Farma u Bohdalovic je tak trochu i atrakcí pro místní a obyvatele z okolí. Je dokladem toho, že i rozličná zvířata spolu dokážou žít pohromadě. Asi nejvíc si prostředí užívá divočák Pepa.

„Kolega ho odchytil před rokem jako malé zatoulané sele do rybářského podběráku. Rád si hraje se psy. Dostává se ale do věku, kdy bude muset území opustit,“ říká padesátiletý Daniel Gahut, jenž obhospodařuje rozsáhlé pastviny u Slavkova, osady Bohdalovic.

Na farmě chovají lamu i klokana. Díky sousedům můžou na dovolenou

Do nedávna tam pobývala dokonce i zraněná poštolka a káně. „Poštolka po vyléčení odlétla a několikrát nás zase navštívila. Káni jsem zkoušel cvičit, nakonec taky odlétla,“ vypráví Gahut, který svému skanzenu nechává svobodu a přirozený vývoj. Dokrmuje jen některá čerstvě narozená telata. Mlékem z láhve.

Velkým unikátem je divočák Pepa. Očichává zemědělské stroje, pozoruje pracovní ruch, skotačí se psy, nechává se drbat a vyhledává zábavu. Černého neposedu si oblíbily místní děti. Sám zemědělec má tři školáky.

Kančí „puberťák“ si hraje i s ostatními zvířaty, jako jsou slepice, králíci nebo divoká kachna, nejvíce si ale oblíbil psy. Mezi nimi se cítí jako jeden z nich. A přibývají další členové komunity. Jak říká farmář, loni šel na houby a našel v lese místo hříbků tři vyhozená koťata. Skončila samozřejmě u něj, nemohl je nechat odložená.

České farmy se zmenšují, stále jsou však větší než evropské. Snáze přežijí

Stejnou zálibu má i jeho kamarád z farmy Pavel Gutlébet. Obyvatelé Slavkova si na jejich zálibu zvykli a tolerují, že vsí se často krotká zvířata potulují. „Dokonce si na to zvykli i policisté,“ směje se Gutlébet, který zvířata také fotí. Muži jsou také přesvědčení, že zvířata jsou chytřejší než někteří lidé.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Závěť první dámy se naplnila. Vláda předala Benešovu vilu v Sezimově Ústí

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Nad údolím Lužnice se rychle střídá jarní počasí. Chvilku padají sněhové vločky, chvíli svítí slunce. Nad řekou ale stojí dům, který jako by do tohohle aprílového počasí nepatřil, jako by měl stát...

„Na co má Západ studie, dělají přirozeně.“ Žena z Budějovic žije s kmenem v pralese

Premium
Tereza Celbová žije s kmenem v brazilském pralese.

Tereza Celbová z Českých Budějovic opustila práci a byt a nyní se snaží pomáhat brazilskému kmeni zachovat jeho kulturu. Na druhou stranu několik členů kmene vzala na tříměsíční cestu po Evropě....

Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel

Při srážce s vlakem zemřel na Českokrumlovsku třiašedesátiletý řidič Škody...

Srážka vlaku s autem na železničním přejezdu mezi Holkovem a Velešínem na Českokrumlovsku zastavila v neděli dopoledne železniční koridor do Rakouska. Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník,...

OBRAZEM: Bílé masky, černé oděvy a tajuplné zvuky. Budějovicemi prochází hrkači

Divadlo Víti Marčíka každoročně pořádá Velikonoční hrkání. Začíná se na zelený...

Černé oblečení, bílé masky přes obličej a tajemný zvuk velkých hrkaček a bubnů. Průvody městem se stovkami diváků, do toho ručně tesané kříže na náměstí. To jsou tradiční křesťanské svátky v Českých...

Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka

Fotbalový stadion v Českých Budějovicích

Nejprve spory o doložení vyúčtování, následně diskuze v komentářích na sociálních sítích a jako finále noční video. České Budějovice zažily v souvislosti s děním kolem fotbalového klubu další...

Farmáři nechávají zvířata volně. Divočák Pepa kamarádí se psy, bažant s kachnou

Spokojený život na farmě.

Mladý divočák dovádí se psy, tele laská jazykem králíky, bažant kamarádí s divokou kachnou a se slepicemi. Takový obraz nabízí zemědělská farma u Bohdalovic na Českokrumlovsku specializovaná na chov...

10. dubna 2026  13:17

Autobus srazil na přechodu chodkyni. Byla v bezvědomí, ztratila spoustu krve

Nehoda se stala na přechodu v Nebahovské ulici v Prachaticích. (10. dubna 2026)

Vážná nehoda, při níž se střetl autobus se ženou jdoucí po přechodu, zaměstnala v pátek ráno záchranáře v Prachaticích. Mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra upřesnil, že chodkyně utrpěla rozsáhlá...

10. dubna 2026  9:30,  aktualizováno  11:55

Bude nový soukromý domov v krajské síti? Náměstkyně hejtmana má výhrady

Novou čtvrť navrhli architekti ze studia Norma.

Domov se zvláštním režimem v nové čtvrti Dvorce v Táboře má být soukromý. Nelíbí se to opozici, výhrady má i náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová, která by nyní zastupitelům nedoporučila zařazení do...

9. dubna 2026  16:56

Vypadají jako sedačky na stadionu. Plastové zábrany mají udržet rozlitou Polečnici

Českokrumlovští hasiči spolu se zástupci města testovali nové protipovodňové...

V Českém Krumlově testovali plastové protipovodňové zábrany, které by v případě povodní měly zadržet vodu, která opustí koryto Polečnice. To se při vydatných deštích rychle naplní a voda se rozlévá...

9. dubna 2026  13:38

Výrobce dronů Primoco postaví u Písku nový závod, dominanta bude mít tvar křídel

Součástí nového sídla na okraji Písku bude administrativní budova, výrobní hala...

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV získal stavební povolení pro nový výrobní závod u Písku. Investuje do něj 750 milionů korun. Závod umožní firmě zvýšit produkci až na 300 bezpilotních...

9. dubna 2026  9:29

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:32

Širší kádr Budějovic pomůže i Táboru. Šéf Motoru o sezoně minulé a budoucí

Generální manažer českobudějovických hokejistů Stanislav Bednařík.

Českobudějovičtí hokejisté nabídli v uplynulé sezoně skvělé momenty, ale i slabé výkony. Chvilku v úvodu se tým držel dokonce na čele tabulky, postupně se ale musel dívat i za sebe, aby se udržel na...

8. dubna 2026  10:28

Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp.

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly kopřivy, tak se je vydala natrhat. Ale upadla v poli a nemohla se zvednout. Pátrací akce trvala až do...

8. dubna 2026  10:09

Ženu, která zmizela z domova, našli mrtvou v sousedním okrese

Do pátrání po pohřešované ženě se ve čtvrtek zapojily desítky hasičů a...

Policisté pátrali od konce března po ženě ze Strakonicka. Obrátila se na ně její rodina s tím, že mají vážné obavy o její život. Žena podle nich nikdy bezdůvodně neodcházela ani nikoho...

26. března 2026  16:21,  aktualizováno  8. 4. 9:34

Rodí se méně dětí. V jihočeských školkách mají místa i pro dvouleté

Děti ve školce Qočna, která patří pod Univerzitu Tomáše Bati, hrají novou...

Začínají zápisy do mateřských škol, ale rodiče tříletých dětí mohou letos zůstat v klidu. V jihočeských školkách je míst dost a jejich ředitelky a ředitelé očekávají, že až na lokální výjimky přijmou...

8. dubna 2026  9:03

Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala cesta dlouhá necelého jeden a půl kilometru ze Sadů k výstavišti v Českých Budějovicích. V krajském...

7. dubna 2026  10:37,  aktualizováno  16:08

Bezdůvodně troubil a túroval motor, potom se řidič porsche oháněl demokracií

Řidič Porsche v Budějovicích túroval motor a troubil. Před strážníky své...

Českobudějovičtí strážníci měli o Velikonocích napilno. Například ve čtvrtek večer je zaměstnal svým hlasitým vystoupením řidič Porsche na Pražské třídě. Když ho městští policisté zastavili, vytasil...

7. dubna 2026  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.