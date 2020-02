Proti roky plánované demolici opuštěné fary se náhle vzbouřili památkáři

Na první pohled to je nezajímavý opuštěný dům u silnice. Pro památkáře jde ale o budovu s příběhem a součást vesnické architektury. Kolem opuštěné bývalé fary v Dolních Slověnicích na Budějovicku padají silná slova.

Majitel, město Lišov, ji chce zbourat a místo ní postavit parkoviště. Je součástí projektu úpravy přilehlé silnice pokračující přes kamenný most. Ten se má přestavět a rozšířit. Místní obyvatelé demolici podporují.

Ochránci fary ale tvrdí, že její zbourání s projektem přímo nesouvisí. Podali na ministerstvo kultury žádost, aby ji zařadilo na seznam kulturních památek.

„Faru popisuje Encyklopedie lidové architektury jižních Čech jako významnou stavbu památkové a urbanistické hodnoty. Její ztráta by byla nenahraditelná,“ říká památkář Jan Eliška.

Pod žádost o zapsání bývalé fary na seznam se podepsalo několik odborníků. Tvrdí, že její ochrana je ve veřejném zájmu a v souladu s Úmluvou o ochraně architektonického dědictví Evropy, k níž se Česká republika připojila v roce 1998.

Fara v Dolních Slověnicích stojí v ostré zatáčce u kostela. Místní její demolici podporují.

Podle specialisty na vesnickou architekturu z Národního památkového ústavu v Praze Karla Kuči tato úmluva zavazuje stát, aby ochranu takových nemovitostí zohlednil už v územním plánu. Stavební úřady mají zásahy do těchto nemovitostí konzultovat s odborníky.

Lišovský stavební úřad postupoval bez nich a na objekt vydal demoliční výměr. Bourat se má už letos.

Budova je podle památkářů součástí historického centra obce, které tvoří esteticky významný celek spolu s kostelem a hřbitovem. Její nahrazení parkovištěm by byl necitlivý zásah do podoby vsi.

Přízemní dům s valbovou střechou stojí u silnice II. třídy spojující Dolní a Horní Slověnice. Je při pravoúhlé zatáčce, takže podle zastánců jejího zbourání překáží ve výhledu a místo je tak pro řidiče nebezpečné.

Navíc narušuje projekt úpravy křižovatky a stavby nového a širšího mostu přes výběžek rybníka Dvořiště spojujícího obě části Slověnic. Projekt za 38 milionů korun, který je dílem města Lišov a Jihočeského kraje, má zlepšit podmínky pro místní dopravu i pro pohyb chodců.

Lišov koupil faru od biskupství za 1,5 milionu

Bývalou faru přitom koupilo město Lišov od českobudějovického biskupství v roce 2017 za 1,5 milionu korun a od počátku prezentuje, že ji hodlá zbourat. Do té doby v ní byl byt obývaný nájemníkem. Pro faráře léta nesloužila, protože střediskem farnosti se stal Lišov.

Objekt vznikl podle historiků roku 1795, v mapách se objevuje o třicet let později. Jako fara začal sloužit po změně využití původní patrové fary vedle kostela. Z ní se stala postupně škola, obytný statek a později chudobinec. Po válce fungovala původní stará fara krátce jako sídlo místního národního výboru.

Za záchranu bývalé fary se postavil například Spolek pro Hůrky a venkov, který sponzoruje město, Spolek přátel Třeboně nebo Klub přátel města Českých Budějovic.

Sdružení vysvětlují, že lišovským zastupitelům, kteří v roce 2017 odsouhlasili její demolici, dala radnice neúplné informace o hodnotě budovy.

Nově stavbu řešili zastupitelé na pondělním mimořádném zasedání, kde hlasovali o zbourání fary, a většina byla pro.

Místní obyvatelé demolici většinou podporují. „Podle mě by stačilo zbourat jen její přední část, která leží u křižovatky. Dům by mohl sloužit pro obecní byty. Je jich pořád nedostatek,“ myslí si místní pamětnice dvaadevadesátiletá Marie Zabilková.

„Když je projekt hotový, začne několik lidí vystupovat proti“

Stanislav Sukdol, který bydlí poblíž, je pro zbourání celého objektu. Záchrana památek je podle něj o kompromisu a mluvit by do ní měli lidé, kteří kolem nich žijí. „Místní dávají přednost úpravě silnice a mostu. V neděli jsme o tom diskutovali na osadním výboru,“ líčí.

Starostu Lišova Jiřího Švece aktivity památkářů rozzlobily. Tvrdí, že o záměru faru zbourat ví veřejnost dva roky a nikdo za celou dobu proti němu neprotestoval.

„Hlavní snahou je rekonstruovat most a upravit silnici a křižovatku. Most s kamennými oblouky bude po rekonstrukci stejný, přibude chodník. Opravy se plánují už třináct let, o záměru včetně demolice fary jsme psali v Lišovském zpravodaji, schválilo ho zastupitelstvo. Když je konečně projekt hotový, začne proti němu několik lidí vystupovat. Dostali jsme dopis od ministerstva kultury, že s objektem nesmíme zatím nic dělat, protože zahájilo řízení k zápisu fary na seznam kulturních památek. Je to prostě podraz,“ míní starosta Švec.

Podle něj se o objekt minimálně 30 let církev jako majitel nestarala, a najednou ho chtějí památkáři zachránit jako skanzen. Hrozí, že se místo stavby mostu s chodníkem bude muset město postarat o zchátralý dům.

Starý kamenný most je přitom ve špatném stavu po povodních a narušuje ho těžká doprava. Podle ochránců fary se může stát, že malebná obec ztratí nejen jednu památku, ale rekonstruovaná silnice a most přivedou do jejího centra i více kamionů.