VIDEO: Falešný bankéř narazil u kameramana. Ten se mu za lámanou češtinu vysmál

Autor:
  11:45
Falešný bankéř po telefonu opakovaně přesvědčoval Stanislava Novotného, že má založený investiční účet a na něm 350 tisíc. Kameraman z Prachaticka věc nahlásil na policii, podvodník se z podobného čísla ozval již celkem šestkrát. Novotný si navíc z jeho lámané češtiny dělal legraci, video umístil i na sociální sítě.

Před dvěma týdny se podvodník ozval poprvé. Volal Stanislavu Novotnému s tím, že má založený investiční účet, na kterém je 350 tisíc korun. Jednoduše by mu prý peníze poslal, potřebuje však nejprve přihlášení do aplikace a následně i přístup k bankovnictví.

Přestože Novotný volajícímu během zveřejněného hovoru vytkl, že mu vůbec nerozumí, nechal ho mluvit. Po dvou minutách mu pobaveně sdělil: „Pokud můžete zasáhnout do toho mýho účtu, tak si tam vemte pár tisíc korun a kupte si prosím nějaký lepší mobilní telefon, protože já vám vůbec nerozumím. Rozumím každýmu třetímu slovu. Pokud chcete na lidi dělat tyhlecty podvody, tak ať je vám aspoň dobře rozumět.“ A rozloučil se.

„Volá mi pokaždé stejný člověk. Má stejný tón hlasu a lámanou češtinu. Nejde si z jeho projevu trochu nevystřelit. Dělám to při podobných telefonátech často, aspoň podvodníky trochu zdržím,“ popsal Novotný.

Kameraman ze Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku nahrávku hovoru poskytl iDNES.cz. Umístil ji i na sociální sítě, kde se s podobnou zkušeností hlásily desítky lidí. „Po zveřejnění mi zase dvakrát volal,“ přidal.

Po prvním telefonátu Novotný ohlásil věc policii. „Měl jsem strach, odkud mají moje číslo, jméno a e-mail. Policie mi jen řekla, že na to nemám reagovat a že jim jsou čísla vlastně k ničemu, protože si je podvodníci neustále generují,“ upozornil.

Pro informaci zveřejňuje i čísla, ze kterých mu podvodníci volají: 904572033, 911929134, 904331396, 210014742, 210014747. „Většinou sedí jen první šestičíslí, čísla generují,“ naznačil.

Podobných podvodníků je stále víc a policii přibývají případy. Připomíná, aby nikdo po telefonu nesděloval údaje od elektronického bankovnictví či platebních karet, nereagoval na podezřelé zprávy či e-maily. Kontaktuje policii nebo si ověřte informace v bance.

Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

Příliš pozdě si na dálnici D3 nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku všiml polský řidič BMW kamionů stojících v koloně. Povedlo se mu ještě trochu strhnout řízení do strany, což mu zřejmě zachránilo...

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

13. května 2026  11:45

Opilí muži nezvládli dojít domů, jeden spadl do řeky. Z vody nakonec tahali oba

Opilý muž spadl do řeky, z vody ho vytáhli policisté

Popíjení dvou mužů a jejich putování po Sokolském ostrově v centru Českých Budějovic skončilo malým dramatem. Jeden z nich sjel ze svahu a spadl do řeky. Svědci události rychle přivolali policisty a...

13. května 2026  8:58

Deset obcí tři roky připravuje stavbu svazkové školy, stát ale stopnul peníze

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.

Vidov, Roudné, Komařice, Doudleby a dalších šest obcí připravují stavbu svazkové školy, která má vyrůst právě ve Vidově nedaleko Českých Budějovic. Projekt má zajistit vzdělání a zázemí pro děti z...

12. května 2026  16:15

Řidiče po čelním nárazu do stromu oživovali čtyřicet minut, přesto zemřel

Řidič narazil čelně do stromu.

Tragická dopravní nehoda se stala dnes před polednem nedaleko obce Drahov na Táborsku. Starší řidič v Dacii Sandero jel po silnici z Veselí nad Lužnicí směrem na Kardašovu Řečici, vyjel mimo vozovku...

12. května 2026  15:46

Nemocnice budují urgentní příjmy. Příští rok začnou sloužit v Táboře i Písku

Místo budoucího urgentního příjmu v Písku.

Písecká nemocnice staví nový urgentní příjem za více než 150 milionů korun, v Táboře pokračuje rekonstrukce stávajícího za 33 milionů. Úpravy mají za cíl zlepšit podmínky pro poskytování urgentní...

12. května 2026  11:57

VIDEO: Zvládl nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě.

Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší...

11. května 2026  16:09,  aktualizováno  12. 5. 9:38

Opilý řidič staré volhy nejdříve zboural plot, pak i zaparkované Audi A3

Volha se zastavila až o zaparkované audi.

Jeden zničený plot a hned tři nabouraná vozidla. To je výsledek jízdy opilého řidiče v Kaplici na Českokrumlovsku. Se starou volhou vyrazil v noci do ulic posilněný alkoholem. Teď mu za to hrozí...

12. května 2026  8:53

Klub je finančně stabilizovaný, tvrdil manažer Dynama. Hotel si ale platili sami hráči

Ochoche z Českých Budějovic střeží míč před jihlavským Křivánkem.

Fotbalové Dynamo bylo dnes hlavní téma českobudějovických zastupitelů. Majitelka Nneky Ede je podle vyjednavače Jana Teplého připravená dát do klubu tolik peněz, kolik bude třeba. Na to zástupci...

11. května 2026  10:40,  aktualizováno  17:13

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

11. května 2026  14:18

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

11. května 2026  12:31

V třeboňských rybnících chybí přes dvacet procent vody, sucho trápí i zemědělce

Tak vypadají pole v okolí Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích napršelo za březen a duben jen 26 milimetrů srážek. Číslo patří k nejnižším za 150 let měření. Zemědělci upozorňují, že obiloviny zaseté v březnu nevzešly nejlépe a na polích...

11. května 2026  9:21

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

