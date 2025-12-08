Falešné lékařky vystavovaly neschopenky i recepty na léky, pacienty ani nevyšetřily

Letos v létě policisté informovali o dvou ženách, které zhruba čtvrt roku vedly na Českokrumlovsku ordinaci, aniž by k tomu měly kvalifikaci. Při vyšetřování případu vyšlo najevo, že navíc vystavovaly pacientům eRecepty či recepty na léčiva obsahující omamné a psychotropní látky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Kriminalisté zahájili v červenci trestní stíhání dvou žen ve věku 62 a 42 let z Českokrumlovska. Ač patřily mezi nezdravotnický personál, s pacienty komunikovaly a řešily neschopenky.

Nejméně od prosince 2023 do března 2024 zajišťovaly chod ordinace praktického lékaře pro dospělé tím, že po odchodu jediné kvalifikované lékařky pokračovaly v poskytování zdravotnických služeb. Ordinace tak fungovala i bez přítomnosti odborně způsobilého pracovníka.

Kriminalisté ale v průběhu vyšetřování zjistili, že obě obviněné neskončily pouze u vystavování, potvrzování či ukončování dočasné pracovní neschopnosti.

„Obě ženy skrz elektronický systém, který využívaly i pro neoprávněnou manipulaci s neschopenkami, neoprávněně vystavovaly registrovaným pacientům jedné z kaplických ordinací také eRecepty či recepty na léčiva obsahující omamné a psychotropní látky,“ vysvětlil krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Falešní zubaři ordinovali dva roky. Inkasovali miliony, učili se podle internetu

Dodal, že to dělaly, aniž by k tomu dostaly příkaz nebo indikaci od lékaře. A navíc dobře věděly, že lidé, kteří o léky žádali, se nepodrobili lékařskému vyšetření a posouzení, na jehož základě by mohly být léky předepsány.

Celkem tak za období nejméně od začátku prosince 2023 do začátku března 2024 vystavily recepty, na jejichž základě došlo k vydání nejméně 270 balení léků obsahujících omamné a psychotropní látky. Zdravotním pojišťovnám tím byla způsobena škoda bezmála 12 tisíc korun.

„Obě obviněné si tak převzaly další usnesení o zahájení jejich trestního stíhání. Tentokrát za spáchání trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Ženám nyní hrozí vězení od dvou do deseti let,“ upřesnil Šupík.

