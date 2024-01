Lidé sjedou výtahem k vodní elektrárně 160 metrů pod úroveň hladiny Lipna

Čtyři víkendy v únoru a tři v březnu. To jsou dny, kdy se hluboko pod zem dostane přes šest set zájemců při mimořádných exkurzích. Ty jsou zdarma a každá z nich potrvá přibližně hodinu a půl.

Šestičlenné skupiny návštěvníků se při nich svezou speciálním výtahem do strojovny elektrárny vyhloubené v takzvané kaverně 160 metrů pod úrovní hladiny přehrady. V doprovodu průvodkyň se následně dostanou například k turbínám a generátorům s rotory o hmotnosti 240 tun.

„Zastaví se také u tříkilometrového tunelu, kterým voda elektrárnu opouští, poté co vyrobila bezemisní elektřinu. Je to nejnižší místo elektrárny. Prohlídek se mohou zúčastnit jen předem registrovaní návštěvníci starší 15 let. Měli by přitom být v dobré fyzické kondici a netrpět obavami z výšek a uzavřených prostor,“ informoval mluvčí Skupiny ČEZ Marek Sviták. Registrační formulář pro přihlášení na exkurze visí na webových stránkách cez.cz/lipnoexkluzivne.

Lipenskou vodní elektrárnu si v minulém roce prohlédly dva tisíce lidí. „Po skončení loňských podzimních prohlídek jsme avizovali, že bychom v nich rádi pokračovali i v roce 2024. Jsme rádi, že provozní situace elektrárny to umožňuje a že i letos budou mít zájemci možnost do ní nahlédnout,“ poznamenala vedoucí infocentra energetického dodavatele Kateřina Bartůšková.

Lipenská elektrárna podle přízně počasí vyrobí ročně energii pro více než 30 tisíc jihočeských domácností. Jedná se tak o nejvýkonnější zdroj takzvané Vltavské kaskády. V letech 2012 až 2017 se elektrárna dočkala komplexní modernizace za 400 milionů korun.