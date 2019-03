Do Evropského parlamentu chce za Jihočechy Radka Maxová i Daniel Herman

Po pěti letech finišuje příprava voleb do Evropského parlamentu. České strany si v nich rozdělí 21 křesel a nové europoslance si budeme vybírat z celostátních kandidátek. Všechny strany zastoupené ve Sněmovně s výjimkou Pirátů vedou do květnových voleb současní europoslanci.

Jihočeši v eurovolbách ANO 2011

4. Radka Maxová (50 let), Tábor

23. Marcel Kaštovský (40), Jindřichův Hradec Piráti

5. Jana Koláříková (32), Písek

19. Dan Leština (29), Č. Budějovice KDU-ČSL

6. František Talíř (25), Zubčice

19. Markéta Filipová (27), Boršov

28. Daniel Herman (55), Č. Budějovice Koalice TOP 09 a STAN

8. Pavel Pavel (62), Strakonice KSČM

11. Anna Vaculíková (25), J. Hradec

15. Pavla Švepeš Šlahúnková (30), Trhové Sviny

Rozhodující slovo při skládání kandidátek mělo celostátní vedení stran a zástupců z regionů na nich moc není. Na eurokandidátkách ČSSD a ODS není žádný Jihočech, ANO má na volitelné pozici jednoho. V první desítce pak mají po jednom jihočeském zástupci další tři strany. Celkem prosadily krajské organizace zavedených stran z jihu Čech deset svých nominantů.

Nejlépe z nich má ke křeslu v Bruselu nakročeno táborská poslankyně hnutí ANO Radka Maxová, která se stala čtyřkou nejvlivnější české parlamentní strany. Jako šéfka krajské organizace ANO se snažila na seznam protlačit i jindřichohradeckého ekonoma Marcela Kaštovského a budějovického výkonného ředitele Tomáše Becka. „Nakonec jsem uspěla jen s Kaštovským, který je na 23. místě,“ řekla Maxová.

Piráti posílají do eurovoleb na 5. místě svou personální manažerku Janu Koláříkovou z Písku a na 19. českobudějovického biologa Dana Leštinu. A protože Koláříková je ženou poslance a krajského předsedy strany Lukáše Koláříka, nabízí se otázka rodinného lobbingu. Kolářík to však odmítl. „Kandidátku sestavujeme hlasováním celé členské základny a já mám jeden hlas jako každý jiný,“ sdělil.

Nejvýše postaveným Jihočechem u lidovců je na 6. místě student František Talíř ze Zubčic na Českokrumlovsku. „Máme tam ještě dva lidi z regionu, na 19. místě zahraniční tajemnici KDU-ČSL Markétu Filipovou a na 28. exministra kultury Daniela Hermana z Budějovic,“ popsal šéf krajské organizace KDU-ČSL Jan Bartošek.

Posledním z kandidátů z regionu v první desítce je strakonický technik a experimentální archeolog Pavel Pavel na 8. místě Koalice TOP 09 a STAN. „Je to nominant našich partnerů z hnutí STAN, který se proslavil rozhýbáním soch na Velikonočním ostrově,“ podotkl šéf krajské TOP 09 Tomáš Bouzek.

Jihočeské KSČM se podařilo na eurokandidátku prosadit na 11. místo mladou jindřichohradeckou řidičku kamionu Annu Vaculíkovou a na 15. místo Pavlu Švepeš Šlahúnkovou, socioložku z Trhových Svinů na Českobudějovicku. „Chceme ukázat našim voličům, že v naší straně jsou mladí lidé,“ konstatovala předsedkyně jihočeské KSČM Alena Nohavová.

Bude opět slabá účast?

U sociálních a občanských demokratů jihočeští voliči tváře z regionu při eurovolbách nenajdou. „U těchto typů voleb se uvažuje celostátně. My jsme jako krajský výbor vyslovili podporu lídrovi, europoslanci Pavlu Pocovi, ale nikoho z jižních Čech jsme nehledali,“ sdělil místopředseda krajské ČSSD Ondřej Veselý.

A podobný názor má i šéf jihočeské ODS Martin Kuba: „Pokud hrajeme o volby, kde je strop pět šest mandátů, regionální ambice by měly jít stranou. Na naší kandidátce jsou lidé, kteří mají něco za sebou. Lidé volí podle toho, jak se strana profiluje a co má za sebou.“

Otázkou je, kolik lidí vůbec 24. a 25. května k volebním urnám přijde. Před pěti lety byla účast rekordně slabá, hlasovat přišlo jen 18,2 procenta voličů.

„Z pohledu běžného občana jsou to méně důležité volby, protože Brusel je daleko. Druhou věcí je, že je voleb hodně. Jsou parlamentní, senátní, krajské, nedávno byly komunální a mobilizace voličů je hodně vyčpělá,“ vysvětlil politolog Petr Kaniok z brněnské Masarykovy univerzity.

Právě vzhledem k nízké účasti však mohou voliči eurokandidátku rozhýbat preferenčními hlasy. „S tím, jak se volí na území celé České republiky, to může sehrát docela zajímavou roli a má to větší šanci na úspěch než u regionálních voleb,“ srovnal Kaniok. Vzhledem k tomu, že se nyní toho v Evropské unii děje hodně a víc se o ní mluví, politolog předpokládá, že by mohl zájem českých voličů v květnových eurovolbách překonat 25 procent.

V těch posledních v roce 2014 se těsně nejúspěšnějším podle zisku voličských hlasů stalo se 16,13 procenta hnutí ANO a získalo čtyři mandáty. Stejný počet křesel získala i koalice TOP 09 a STAN a také sociální demokraté. Komunisté mají, stejně jako lidovci, tři europoslance, ODS dva a Svobodní jednoho.