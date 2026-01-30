Postaráme se o sebe. Obce budou sdílet elektřinu s podnikateli i obyvateli

Lukáš Marek
  16:09
Mladá Vožice, Chýnov, Borotín, ale také první podnikatelé z regionu se zapojili do nového projektu a začnou mezi sebou sdílet elektřinu. Jedni jako výrobci, jiní ji naopak spotřebují. Umožnil to vznik nového spolku Enerkom Táborsko. Jeho založení oznámili zástupci Místní akční skupiny (MAS) Krajina srdce a Mladé Vožice.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dáša Hyklová

„Naše město leží na periferii a občas se na tento region zapomíná. A proto chceme být jeho lídrem a postarat se sami o sebe. Vstup do Enerkomu bereme jako cestu, která nám to v oblasti energetiky dovolí,“ zmínil mladovožický starosta Jaroslav Větrovský.

Nové společenství otevírá cestu ke sdílení elektřiny mezi zapojenými obcemi, firmami, ale i domácnostmi, které třeba nespotřebují všechnu vyrobenou energii z vlastního fotovoltaického zařízení a nevýhodně ji pak za nízkou cenu prodávají dál do sítě.

„Naším cílem je využít maximum vyrobené energie na Táborsku. Máme připravené skupiny sdílení a 1. února zahajujeme fyzicky první sdílení. A tím jsme připraveni na letošní fotovoltaickou sezonu,“ potvrdil,“ Jan Vavřík, předseda Enerkom Táborsko.

Sdílení elektřiny přineslo nižší ceny. Některé zákazníky ale čekalo vystřízlivění

Kromě prvních obcí a města se do projektu zapojil třeba i podnikatel Jan Hora. „Osobně se zabývám obnovitelnými zdroji několik let. A proto když mě oslovili, tak jsem se okamžitě přidal. Navíc sdílení není jen výhoda pro podnikatele, ale naopak to může pomoci státu zajistit energetickou bezpečnost. A do budoucna budu rád, když se povede nejen sdílet, ale i budovat nové zdroje, a to nejen fotovoltaické,“ vyjmenoval Hora.

A na jakém principu vlastně Enerkom funguje? Ti, kdo vyrábějí elektřinu, například z fotovoltaických elektráren na střechách, ji mohou v reálném čase sdílet s ostatními členy společenství. Výrobci tak lépe využijí svou produkci a spotřebitelé získají přístup k levnější, lokálně vyrobené energii.

Datové centrum čeká na pravidla, pak se rozběhne sdílení elektřiny v Česku

Členy spolku se mohou stát obce, firmy, živnostníci i domácnosti z celého regionu. Otevřený je pro ty, kdo energii vyrábějí, ale i těm, kteří ji pouze spotřebovávají.

„Případní další zájemci o členství naleznou přihlášku i podmínky na stránkách enerkomtaborsko.cz. Členství je vhodné pro obce, firmy, živnostníky i domácnosti z regionu,“ informovala Monika Smetanová, předsedkyně MAS Krajina srdce.

Podobný spolek funguje také přímo v Táboře a jmenuje se Společná energie Tábor a propojuje tamní městské organizace. Sdílení a takzvanou komunitní energetiku nabízejí i největší energetické společnosti, které působí na tuzemském trhu. Elektřinu vyrobenou na střeše rodinného domu tak může případně využívat třeba i soused majitele a podobně.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

Na jihu Čech se bouralo kvůli ledovce, nehoda zavřela i dálnici D3 u Tábora

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Nebezpečná ledovka dělala v pondělí ráno problémy na jihočeských silnicích. Komunikace namrzaly zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silničáři nabádali řidiče k opatrnosti....

Míro! Marodíš, nehraješ, jo? Dlouholetý funkcionář rozebírá druhý konec v Dynamu

Tisková konference českobudějovického fotbalového klubu SK Dynamo před startem...

Bylo léto 2024 a prvoligový fotbalový klub Dynamo České Budějovice přebral nový majitel Dalibor Jirka. S touto změnou se ale loučil Milan Čadek. Dlouholetý sekretář či sportovní manažer, jedna z...

30. ledna 2026  14:28

Rekreační areál na Šumavě. Spolek chce mít větší váhu při rozhodnutí o povolení

České Žleby – předjaří na pastvinách pod zaniklou osadou Kamenná Hlava

Kolem plánovaného rekreačního areálu s 300 lůžky na místě kasáren pohraniční roty v Českých Žlebech na Prachaticku pokračuje řízení o vlivu na životní prostředí EIA. Soukromý investor se teď podle...

30. ledna 2026  13:27

Firmě se nevyplácí drahý provoz chátrající budovy, nahradí ji nový dům

Chátrající kancelářská budova v budějovické Čechově ulici půjde k zemi. Nahradí...

Chátrající kancelářskou budovu v českobudějovické Čechově ulici opustili na začátku roku její nájemci a ještě letos nejspíš půjde k zemi. Nahradí ji nový dům s kancelářemi i byty, na přilehlých...

30. ledna 2026  9:32

Navzdory instinktu. Láska samotářských rysů odporuje poučkám z učebnice

Na fotopasti je vidět netradiční soužití mladé rysí kočky a staršího samce.

V lesích na Prachaticku se odehrává rysí romance, která vůbec neodpovídá poučkám z odborné literatury. Mladá rysí kočka se tam pohybuje se starším samcem mimo období říje. Přitom rys ostrovid je...

29. ledna 2026  17:26

Na jihu Čech se plánuje evropský sraz karavanů, jisté je setkání tisíců motorkářů

Indian Riders Fest 2025 v Lipně nad Vltavou

Mezi lidmi stoupá zájem o autobusovou turistiku. Jihočeská centrála cestovního ruchu chystá pro cestovní kanceláře nabídky na míru na tři až pět dnů. Rok 2026 přinese i přesun akce Hrady CZ od...

29. ledna 2026  13:39

Z místa vyjel až napodruhé, tak vzteklý řidič autu před sebou naschvál rozbil zrcátko

Řidič vyjel z podélného stání až napodruhé, pak poničil zrcátko u auta, které...

Vyjetí z podélného stání až napodruhé podle policistů zřejmě rozlítilo řidiče osobního vozu v Táboře natolik, že autu stojícímu před ním záměrně poškodil zrcátko. Vzhledem k tomu, že se jednalo o...

29. ledna 2026  10:13

Nová D4 vydělala za minulý rok 15 milionů na pokutách

Města na nové dálnici D4 začaly vybírat pokuty. Přitom je to z jednoho radaru,...

Na nové dálnici D4 mezi Pískem a Příbramí řešilo město Písek v roce 2025 přes 20 tisíc přestupků, šlo hlavně o překročení povolené rychlosti. Na úseku, který stavbaři dokončili v prosinci 2024, loni...

28. ledna 2026  19:22

Budějovické městské byty? Je to drahé, hledáme investora, říká radnice

Pozemky, kde dříve stávala kasárna, v českobudějovických Čtyřech Dvorech by...

České Budějovice už roky plánují výstavbu přes tří stovek městských bytů. Ty mají stát v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech. Ale nyní radnice hledá zase jinou formu financování. Akce za...

28. ledna 2026  15:27

Novotný sestoupí na budějovickou střídačku. Chci pomáhat s drobnostmi, říká

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Trenéry hokejistů Českých Budějovic doplní na střídačce sportovní manažer Jiří Novotný. Motor pod vedením hlavního kouče Ladislava Čiháka a asistenta Jiřího Hanzlíka prohrál poslední čtyři zápasy a v...

28. ledna 2026  12:01

Železniční koridor u Budějovic stopli, v novém rozpočtu SFDI na stavbu nezbylo

Trať nově povede mezi Hrdějovicemi a Borkem.

Železniční trať mezi Ševětínem a Nemanicemi na Českobudějovicku se letos stavět nezačne. Na úsek se dvěma dlouhými tunely totiž nezbyly v nově schváleném rozpočtu Státního fondu dopravní...

28. ledna 2026  11:28

Zavážení odkališť na Českobudějovicku končí, lidem se uleví od prachu a dopravy

Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...

Největší dírou na odpady v Evropě nazývají někteří lidé rozlehlý areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník na Českobudějovicku. Ve druhé polovině 20. století sloužil jako úpravna uranových rud, pak...

28. ledna 2026  9:04

Překročil rychlost v obci, pak chtěl hlídce ujet. Policisté ho vytlačili ze silnice

Policisté vytlačili ze silnice vůz, který pronásledovali. (27. ledna 2026)

Několik přestupků v rychlém sledu napáchal dvaapadesátiletý muž na Jindřichohradecku. Vše začalo tím, že překročil povolenou rychlost v obci. Když ho policisté zastavili, odmítl test na alkohol a...

27. ledna 2026  16:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.