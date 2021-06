Už zase. Strakonická teplárna potřetí přestala dodávat teplo na sídliště

Stejná situace nastala už v květnu, kdy zůstali obyvatelé 14 bytových domů bez teplé vody. Poprvé se to stalo v lednu.

„Striktně dodržujeme nařízení Energetického regulačního úřadu (ERÚ), které určuje dodávky,“ řekl Hřídel. Firmy spolu sice 24. května podepsaly novou smlouvu, podle Hřídela ale Energo dál neoprávněně odebírá teplo, protože neplatí a překračuje domluvené parametry smlouvy.



„Zjistili jsme, že teplárna odstavila celé sídliště, ale proč a jak, netušíme,“ řekl Němeček. Doplnil, že Energo nedokáže vodu lidem ohřát ze svých zdrojů.

Hřídel také uvedl, že Energo nezaplatilo za květen, kdy byl podle smlouvy dohodnutý odběr 250 gigajoulů (GJ). Energo podle něj odebralo tepla ještě víc a neuhradilo ani smluvně dané množství. Za červen je podle ředitele teplárny domluvený odběr pro Energo 120 GJ, na červenec i srpen shodně 60 GJ.

Strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) reagoval, že město, většinový akcionář teplárny, bude situaci řešit s ERÚ. „Nařídili nám (ERÚ), co máme dodávat, a to jsme dodali. Nechceme překračovat smlouvu danou ERÚ,“ ujistil starosta.

Na dotaz, jak město může zajistit lidem teplou vodu, dodal, že by museli porušit nařízení ERÚ. „Ale to si netroufáme, aby se nám to nevrátilo v pokutách,“ řekl Hrdlička. Již dříve uvedl, že teplárna dodávala Energu tři čtvrtě roku, aniž by byla smlouva podepsaná.

Avizovali, že se problém může opakovat

Hřídel už v květnu po podpisu nové smlouvy s Energem nevyloučil, že by problém s omezením dodávky mohl opakovat.

„Je tam mnoho vlivů, které se mohou stát, stačí, aby přestalo Energo teplárně platit a v tom okamžiku porušuje smlouvu a dostáváme se do stejné situace,“ zmínil Hřídel.

Roman Němeček ale oponoval, že platí teplárně celou dobu. „Teplárna nám dluží mnoho milionů korun za to, že dva a půl roku využívá naše tepelné hospodářství a nic nám za to neplatí. Na druhou stranu nám dodává teplo, za které my teplárně platíme zápočtem, což je v České republice právoplatná platba. Máme všechny faktury vůči teplárně uhrazené,“ konstatoval Němeček.

Omezení dodávek do domácností na sídlišti Šumavská kritizoval i regulační úřad. „Rada ERÚ odsuzuje postup, který nebere ohled na spotřebitele nebo je vědomě používá jako rukojmí. V tuto chvíli nemůžeme říct, kdo je viníkem. Přednější je nalézt řešení, o což se celou dobu snažíme. Demonstrativní odpojení lidí od tepla a teplé vody však nemělo žádný přínos,“ sdělil před nedávnem Stanislav Trávníček, předseda Rady ERÚ.

Věc řešili i na ministerstvu

Situaci ve Strakonicích sleduje i ministerstvo průmyslu a obchodu. Vicepremiér Karel Havlíček se účastnil jednání teplárny a Energa už na začátku roku.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu situaci ve Strakonicích monitoruje a je připravené sehrát i v budoucnu roli moderátora, pokud by se to ukázalo jako nutné. Klíčové samozřejmě je, aby lidé měli teplo a teplou vodu,“ potvrzuje mluvčí ministerstva Marek Vošahlík.

Kvůli květnovému omezení dodávek tepla a teplé vody už padlo i trestní oznámení.



Teplárna vede s Energem spor o platby. Podle Němečka Energo teplárně nedluží. Vedení teplárny ale tvrdí, že jí Energo dluží, řádově jde o miliony korun. O platby se firmy soudí.

Teplárna chce postavit teplovod na sídliště Šumavská a do lokality archeologa Dubského a vyřešit tak spor.