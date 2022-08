Vypneme každé druhé světlo, pořídíme fotovoltaiku. Města řeší, jak ušetřit

K úspoře peněz by podle radních mohlo přispět i využití fotovoltaiky či změna zdroje vytápění.

Úspory hledá i město Písek. To díky přepojení čtyř svých velkých budov na teplárnu sníží meziročně spotřebu plynu až o 40 procent. Na vytápění svých objektů loni město spotřebovalo 1 668 MWh, tento rok by to mělo být přibližně 982 MWh.

„Letos teplárna dovedla horkovodní vedení do severní části Velkého náměstí, na které se napojila budova radnice, Sladovna a několik soukromých objektů. Ještě letos pak horkovodní vedení prodlouží z Velkého náměstí do navazující Karlovy ulice, kde se na něj připojí další dva velké městské objekty. Díky tomu se dostaneme na asi 60 procent loňské spotřeby plynu,“ tvrdí místostarostka Petra Trambová.

Z velkých městských odběratelů na plyn zůstane připojený jen areál Městských služeb sídlící na kraji města a pak několik dalších objektů, jejichž spotřeba je minimální.

„Díky teplárně, která k vytápění používá štěpku, uhlí a lehké topné oleje, se navíc nejen objekty v majetku města podílejí na snižování spotřeby ruského plynu,“ doplňuje místostarosta Petr Hladík.

Hledají místo pro solární panely

Dalším zdrojem úspor by mohlo být veřejné osvětlení. „Z hlediska bezpečnosti jej nemůžeme vypnout úplně, ale na hlavních tazích přemýšlíme, že bychom mohli zhasnout každé druhé světlo. Začínáme ale také pracovat na využití fotovoltaiky,“ sděluje starostka města Eva Vanžurová.

Ta dodává, že už nyní je hotová studie, podle které vychází na využití fotovoltaiky jako nejvhodnější školy a zimní stadion. Ty jsou energeticky nejnáročnější.

V Milevsku radní zatím žádné úsporné opatření nezavedli. Přesto si uvědomují, že musí reagovat. „Je to věc, nad kterou je třeba přemýšlet. Už připravujeme manuál na to, jak ušetřit. Propočítáváme i to, zda by se vyplatilo svítit jen ob jedno světlo,“ přiznává starosta města Ivan Radosta.

Řešením je podle něj i výměna osvětlení na úsporné LED světla. To však není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Problém je sehnat všechny součástky a dodací doba může být podle jeho slov i v řádech několika měsíců.

Největší výdaje za vytápění má budova radnice, kterou zahřívá staré akumulační topení. „V jedné budově používáme staré přímotopy. Tam je spotřeba obrovská. S tím musíme něco udělat v první řadě, i kdyby se musela radnice na nějakou dobu přestěhovat,“ uvědomuje si Radosta. Dalším krokem by mohlo být využití solární energie.

„Snažíme se vytipovat budovy, na které bychom mohli umístit solární panely. Jednáme například s poliklinikou. Tam nyní statik zjišťuje, zda je na to vhodný krov a střecha. Důležité je také umístění na světovou stranu,“ ví starosta.

V Táboře mají certifikát energetické úspornosti

O poznání lépe jsou na tom v Táboře. Radním s úsporami radí městský energetik a jako jedno z pěti měst v republice tak získalo certifikát energetické úspornosti.

„Velmi se staráme o to, aby naše budovy byly energeticky šetrné a nenáročné. Máme koncepci na úsporu tepla a energií. Technické služby Tábor už navíc v několika etapách vyměnily staré veřejné osvětlení za úspornější LED lampy. Rozdíly jsou opravdu výrazné,“ hlásí mluvčí města Luboš Dvořák.

Pro občany Tábora má také velký význam výměna ztrátových parovodů na efektivnější horkovody. Ta společnost C-Energy vyjde přibližně na 300 milionů korun.

„Sice nejde o městskou investici, ale má pro nás velký význam. Jsme největším odběratelem a dojde ke stabilizaci tepla,“ dokládá Dvořák.

Zodpovědná jsou však i další města na jihu Čech. V Jindřichově Hradci se v poslední době podařilo městským službám vyměnit už 800 starých svítidel za modernější, a to především na sídlištích Vajgar a Hvězdárna. I tam radní zvažují alternativní způsoby vytápění městských budov.

Zvyklí šetřit jsou i v krajském městě, kde tajemník budějovického magistrátu Zdeněk Řeřábek vydal doporučení městským příspěvkovým organizacím, aby i ony co nejvíce spořily.

Lepší situace je pak třeba v Prachaticích. Tam mimořádná opatření zatím zavádět nebudou. „Máme nakoupený plyn na tři roky dopředu. Zásadní opatření tedy zatím nemusíme zavádět. Stejné je to i s teplou vodou,“ objasňuje starosta města Martin Malý.