Senioři dostanou od pečovatelek nákup, ale také se jim mohou svěřit

„Postupujeme podle všech nařízení, máme vypracované metodiky a krizové plány. Děláme vše pro to, abychom ochránili seniory i naše zaměstnance, kteří za nimi denně vyjíždějí,“ říká Eliška Hájková, ředitelka společnosti ze střediska v Českých Budějovicích.

Ledax mimo zdravotních služeb provozuje pečovatelskou službu a osobní asistenci. Pečovatelky dováží obědy, nakupují potraviny a léky, pomáhají seniorům s osobní hygienou či úklidem, doprovázejí je k lékaři nebo s nimi vyjdou na procházku.

„Teď se to mění podle toho, jak moc mají k dispozici příbuzné. Někteří jim mohou pomáhat více, protože nechodí do práce, tudíž naše služby tolik nepotřebují. Jiní důchodci jsou naopak úplně sami, u nich péče buď zůstává, nebo mají zájem i o další pomoc. Naše pracovnice jsou často jediným člověkem, se kterým se potkají,“ vyjmenovává ředitelka.

Pečovatelky zároveň vysvětlují všechna vládní nařízení a současnou situaci. Doporučují také, aby si senioři v jejich přítomnosti nasadili roušky i doma.

Svá opatření zavedla pečovatelská služba, když bylo zřejmé, že se nákaza Česku nevyhne. Pracovníci začali více komunikovat s klienty i jejich rodinami. Ptali se, jestli se někdo nevrátil z rizikových oblastí. Ještě předtím přistoupila společnost ke karanténám pro své zaměstnance. Kdo se vrátil ze zahraničí, musel preventivně zůstat dva týdny doma.

Kvůli karanténám a uzavření škol a školek počet zaměstnanců v terénu kolísá. „V Jindřichově Hradci předminulý týden vznikla skupina pro hlídání dětí. Některé pečovatelky chtějí pracovat, ale nemá jim kdo děti pohlídat. Snažíme se jim to zařídit. Řešíme to individuálně,“ popisuje situaci Hájková. „O to víc mě těší, že se v této složité době nabízí řada dobrovolníků a organizací, které chtějí pomáhat podobně jako lidé v sociálních službách,“ pokračuje.

Podle ředitelky je ochranných pomůcek pro terénní pracovníky stále nedostatek. Přesto se nemůže stát, aby pečovatelka vyjela do domácností například bez roušky.

„Víme a respektujeme, že prioritu v tomto případě mají lékaři a nemocnice. Ale i naše pečovatelky, zdravotní sestry a sociální pracovnice potřebují ochranu, protože zůstávají v denním kontaktu s lidmi. O to více se snažíme být aktivní a pomůcky zajišťovat z různých zdrojů,“ připomíná Hájková, že Ledax je zkouší zajistit nejen u hejtmanství a státu. „Snahu ale vidíme ze všech stran,“ upozorňuje šéfka společnosti.

Komunikují s radnicemi, v kontaktu jsou se stálými dodavateli a posílají nové objednávky. Zásilky s ochrannými pomůckami však ne vždy dorazí. Proto se hodí i látkové roušky od dobrovolníků. Šijí i někteří zaměstnanci. Pečovatelky používají kromě roušek i rukavice nebo návleky na nohy. Potřebovaly by více štítů, respirátory neseženou.

Při návštěvě domácnosti se snaží obě strany dodržovat odstup a další pravidla. „Je to pro všechny velmi náročné. Přesto to není jen o tom, že dovezeme důchodci oběd. Jelikož tráví celé dny doma sám, má někdy potřebu si s někým promluvit, svěřit se, protože se najednou nemůže stýkat s nikým jiným. Proto se jim pečovatelky i zdravotní sestry snaží co nejvíce naslouchat,“ líčí Hájková.