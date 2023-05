Ve Strakonicích mají novou dobíječku elektromobilů, řidiči zaplatí kartou

Dodavatelem řešení je společnost Siemens. „Zavedení přímé platby bezkontaktním způsobem je krokem, který přibližuje dobíjení elektromobilu standardu čerpacích stanic,“ konstatovala Claudia Viohl, generální ředitelka společnosti E.ON v České republice s tím, že již nebudou potřeba registrace nebo dodatečné faktury.

Chvíli po spuštění nového systému dorazila na místo řidička Eliška Šrámková. „S elektromobilem jsem moc spokojená a vyhovuje mi. Nabíječek by samozřejmě mohlo být ještě více, ve Strakonicích jich je zatím málo. Dojedu s tímhle vozem tak 350 kilometrů a to už je hodně dobré, přitom topím, mám puštěnou klimatizaci,“ zmínila.

Platby za dobití dosud fungovaly pouze prostřednictvím speciálních karet, čipů a aplikací jednotlivých provozovatelů, popřípadě platební kartou skrze QR kód. Tato novinka je tak zásadním posunem. A možnost jednoduchého zaplacení by měla být stále častější. Podle společnosti E.ON by to měl být v roce 2025 standardem.

„Všechna dobíjecí místa, která v příštích letech postavíme, budou bezkontaktním terminálem vybavena. Jen letos by jich mohlo vyrůst dalších pět například ve Velké Bíteši, ve Zdibech a Horních Počernicích u Prahy nebo v Brně,“ doplnil Martin Klíma, jednatel E.ON Drive Infrastructure, která má výstavbu a správu veřejné sítě na starosti.

Ovládání je obdobné jako na klasické čerpací stanici. Dobíjet ve Strakonicích na nádraží mohou až tři vozy najednou. Na jihu Čech je devět desítek míst na dobíjení elektromobilů. E.ON provozuje 39 vlastních stanic, z nichž je 30 rychlodobíjecích. Kromě toho má firma ještě dalších 15 v partnerském režimu, kdy si ji pořídí soukromý subjekt a E.ON ji spravuje.

Dále v Jihočeském kraji provozuje například ČEZ 20 veřejných dobíječek. Jsou v Českých Budějovicích, Písku, Prachaticích, Třeboni, Vimperku či v Lipně nad Vltavou. Ty rychlodobíjecí umí doplnit většinu kapacity baterie za několik desítek minut.