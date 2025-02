První meziměstské elektrobusy v Česku jezdí z Tábora, provozně jsou nákladnější

Na první pohled to vypadalo, že v areálu firmy Comett Plus vedle sebe parkuje pět autobusů a každý má nataženou tankovací hadici do nádrže. Stačilo ale přijít blíž a hned bylo dobře vidět, že se tady právě dobíjí nové elektrobusy.

V MHD v Táboře a také na linkách, které z jihočeského města vyrážejí do Mladé Vožice či středočeské Vlašimi a Benešova jich teď jezdí celkem čtrnáct. Osm v městské hromadné dopravě, šest na mezikrajských linkách.

Do konce roku mají ujet dohromady milion kilometrů, už nyní jich za sebou mají 140 tisíc. A za rok svezou přes 1,6 milionu cestujících.

Společnost neupřesnila, kolik nákup nových vozidel stál, ale cena jednoho stroje je přibližně dvojnásobná oproti klasickému autobusu. Když před časem pořizovali podobné vozy pro ostravskou MHD, vyšel jeden elektrobus na 11 milionů korun. V Táboře a okolí už ty nové jezdí dva měsíce, ve čtvrtek se uskutečnilo slavnostní představení nového provozu.

Za volantem jednoho z nich sedí Luboš Syrovátka, který je řidičem z povolání už 40 let, a tak mohl porovnat, v čem je elektrický autobus jiný.

„Je to skutečně tichá jízda, ladnější. Všechno je automatické včetně řazení, to je ohromná výhoda. Má to různá čidla, snímače, kamery, to jsou samá plus,“ popsal Syrovátka. I pro cestující to podle něj bylo ze začátku nové, když nastoupili a neslyšeli žádný hluk motoru.

Pořízení takových vozů je nákladnější a následný provoz ve výsledku vychází dráž, přesto je to podle jednatele společnosti Comett Tábor Aleše Melicha jasný trend, kam se hromadná doprava ubírá. „Baterie linkových elektrobusů mají dohromady větší výkon, než ty pro městskou dopravu, ale tak jsme to měli naplánované. Věděli jsme, jaký budeme potřebovat dojezd a podle toho vozy nakoupili,“ vysvětlil Melich. Některé autobusy se tak dobijí jen přes noc a zvládnou jezdit celý den, jiné se dobijí jednou denně a pak v noci.

Dobíječky jsou v Táboře a Mladé Vožici

Comett pořídil šest vozidel značky Iveco Crossway LE pro linkovou dopravu a osm vozů Solaris Urbino 12 electric pro MHD. Ty mají na jedno nabití ujet až 230 kilometrů. K nim by letos měly přibýt ještě další dva elektrické autobusy a flotila vozů pro MHD tak bude z jedné třetiny plně elektrická. A podle možností pak plánují pořízení dalších pěti elektrických strojů.

„V minulosti na tom Tábor nebyl, co se týká nízkoemisní nebo bezemisní dopravy vůbec dobře, tak jsme se rozhodli to změnit. Také proto už několik let vozí cestující autobusy na CNG pohon. A věřím, že jsme do roku 2030 schopní zajistit, aby byla MHD ze sta procent elektrická,“ upozornil místostarosta města Martin Mareda.

Comett mohl nasadit tolik nových vozů i díky tomu, že má ve svém areálu dostatek dobíječek. Tuto infrastrukturu pro dopravce navrhla a postavila společnost E.ON Energie.

„Vybudovali jsme dvě dobíjecí depa. V Táboře je dvanáct dobíjecích bodů. Druhé menší je v Mladé Vožici, kde je pro potřeby linkové dopravy pět bodů. V táborském areálu jsme do budoucna připravení rozšířit systém o dalších 24 míst,“ představil Jakub Kott, vedoucí oddělení Mobility Services E.ON. Comett za dobíječky a jejich zprovoznění zaplatil v Táboře přibližně deset milionů korun, ve Vožici to byly dva miliony.

Zástupci E.ON zmínili, že podobný projekt se chystá například v Kutné Hoře. Malé elektrobusy pak už od konce roku 2018 jezdí v Českých Budějovicích, dopravní podnik jich tehdy pořídil jedenáct za 142,5 milionu. V Písku MHD přecházela na elektrický pohon před čtyřmi lety, tehdy tam nasadili pětici elektrobusů se sedmi dobíjecími stanicemi. A třeba ostravský dopravní podnik před čtyřmi lety podepsal zakázku na dodání 23 elektrobusů pro MHD.