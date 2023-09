Elektromobilů přibývá, v Budějovicích už ale třicítka nabíjecích míst nestačí

Pokud bydlíte v centru nebo na jednom z budějovických sídlišť a vlastníte elektromobil, dost možná přemýšlíte nad tím, zda jste přechod na jiný druh pohonu příliš neuspěchali. Podmínky pro jeho dobíjení na veřejných místech se sice za poslední roky napříč krajem významně zlepšily, nicméně podle některých řidičů je současná infrastruktura naprosto nedostatečná.

Každý den se o tom přesvědčuje i Zdeněk Řezáč, který pravidelně v budějovickém centru řeší problémy s dobíjením vozu. „Je tam jediná nabíječka, a to v parku Háječek. Dalších několik je dál ve městě, jenže každá má jiného provozovatele, u kterého si musím vyřizovat speciální kartu. A to nemluvím o turistech ze zahraničí, ti si v centru jen stěží dobijí své auto,“ popisuje Řezáč.

Vytipovaná místa budějovickým magistrátem Mariánské, Senovážné a Palackého náměstí, Zátkovo nábřeží, parkoviště Dlouhá louka, Nádražní, Juvel, trolejbusové depo, Otýlie, Géčko, Otavská–Jizerská, Alzheimer centrum, Rybniční, V. Talicha, Netolická, Dr. Bureše, M. Chlajna, J. Bendy, parkovací dům u sportovní haly, parkoviště u fotbalového stadionu SK Dynamo a Jírovcova.

Podle něj by situaci pomohlo vyřešit, pokud by jeden provozovatel, ať už magistrát, nebo soukromá firma, nechal na jednom z parkovišť v centru vybudovat několik stojanů na pomalé nabíjení. „Když nyní dva lidé s elektromobilem musí v centru nabíjet, jeden má smůlu,“ dodává.

S tím ale nesouhlasí náměstek primátorky pro dopravu Lubomír Bureš, jemuž se zdá, že současných více než třicet stojanů rozesetých po celém městě stačí. „Měli jsme nedávno jedinou žádost o povolení soukromé dobíjecí stanice v centru města, kterou jsme ale zamítli. Nicméně to pro nás byl impulz, abychom o problému začali přemýšlet komplexněji,“ vysvětluje Bureš a doplňuje, že magistrát nyní připravuje koncepci k elektromobilitě.

Co se týká počtu dobíjecích stanic pro vozidla na území krajského města, magistrát má vytipovaných přibližně dvacet míst, kde by je chtěl instalovat. „Momentálně jednáme se společností E. GD o připojení do sítě, což je jedna z hlavních podmínek. Počítáme s tím, že by nové stojany mohly být na Mariánském, Senovážném či Palackého náměstí, na parkovišti Dlouhá louka nebo v parkovacím domu u sportovní haly,“ jmenuje některé Bureš.

Výrazného zlepšení se lidé v Budějovicích dočkají s otevřením nového nabíjecího centra nedaleko Plané, kde bude příští rok stát 14 nabíjecích bodů. O jeho vybudování se postará sdružení čtyř společností a energii mu bude dodávat vodní elektrárna z blízké řeky Vltavy.

Při úpravě sídliště přidají stojany

Otázkou elektromobility se začínají zabývat také v Písku, kde radnice zatím rozsáhlejší osazování města nabíjecími stanicemi odmítá. „Nicméně připravujeme revitalizaci sídliště Dr. M. Horákové, kde s nabíjecími body počítáme. Rozhodně ale nebudeme osazovat všechna místa,“ říká písecký místostarosta Josef Soumar. V Písku nyní mají 16 nabíječek, z nichž 12 je přístupných bez omezení.

Zajímavým směrem se chtějí ubírat v Jindřichově Hradci, kde uvažují nad pořízením autobusů na elektrický pohon. „Zatím ale ještě nevíme, jestli to bude plyn, vodík, nebo elektřina. Pokud bychom měli nějaké elektrobusy, umím si představit, že by na konečných zastávkách byly dobíječky. Myslím si, že by to pro budoucího provozovatele MHD byla nejlepší varianta,“ podotýká místostarosta Bohumil Komínek.

Jedním z největších provozovatelů dobíjecích stanic v kraji je společnost ČEZ, která má na jihu 28 stojanů. „Dlouhodobě nejvytíženější jsou ty v Českých Budějovicích. Celkově letos od ledna do června řidiči v kraji dobíjeli baterii více než 4 700krát. Zvyšuje se i odběr na jedno nabití, letos to je 19,4 namísto loňských 16,3 kWh,“ přibližuje mluvčí skupiny ČEZ Martin Schreier.

Obrovského nárůstu počtu dobití si všímají ve společnosti E. ON, která má v Jihočeském kraji nejvíce dobíjecích bodů, a to 87. I v jejich případě jsou nejvytíženější stanice v Českých Budějovicích – u hypermarketu Globus, v parku Háječek nebo u supermarketu Terno.

„V meziročním srovnání nám letos vzrostl počet dobití za první pololetí z necelých čtyř tisíc na 6 326, přičemž nárůst odběru elektřiny byl téměř dvojnásobný. Obecně se dá ale říci, že na jihu Čech zatím chybějí takzvané ultrarychlé dobíječky. Momentálně se zaměřujeme na budování stanic na místech, kde nemusí zákazník u vozu čekat. Příkladem jsou obchodní domy Globus a nově spolupracujeme také s obchodním řetězcem Kaufland,“ připomíná jednatel společnosti E. ON Drive Infrastructure Martin Klíma.