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Nový elektrický mercedes vzplál na dvoře autosalonu. Plameny zničily další dvě auta

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  13:37

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Hasiči bojovali s plameny, které zachvátily elektrický mercedes v autosalonu v Litvínovicích. (7. srpna 2026) | foto: HZS Jihočeského kraje

Jihočeští hasiči zasahovali v autosalonu v Litvínovicích, kde hořelo nové osobní elektroauto. Po zkrocení plamenů museli celý vůz naložit do vodní lázně. Při požáru nebyl nikdo zraněn, škoda se odhaduje na 2,5 milionu.

Hlášení o požáru dostali hasiči v pátek před půl čtvrtou ráno. „Vyjeli do Litvínovic k požáru osobního auta ve dvoře místního autosalonu,“ uvedli hasiči Jihočeského kraje s tím, že na místo dorazily jednotky z Českých Budějovic, Suché Vrbné a Litvínovic.

Hasiči bojovali s plameny, které zachvátily elektrický mercedes v autosalonu v Litvínovicích. (7. srpna 2026)
Hasiči bojovali s plameny, které zachvátily elektrický mercedes v autosalonu v Litvínovicích. (7. srpna 2026)
Elektrický mercedes vzplál na dvoře autosalonu v Litvínovicích. Po zkrocení plamenů ho hasiči naložili do vodní lázně. (7. srpna 2026)
Elektrický mercedes vzplál na dvoře autosalonu v Litvínovicích. Po zkrocení plamenů ho hasiči naložili do vodní lázně. (7. srpna 2026)
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„Plameny poškodily i nejméně dvě další vozidla v těsné blízkosti,“ dodali.

„Po uhašení plamenného hoření hasiči ponořili zasažené vozidlo do vodní lázně v kontejneru pro hašení elektrovozidel, který na místo události přistavili,“ popsali s tím, že vyšetřovatel pracuje na zjištění příčiny požáru.

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