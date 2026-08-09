Hlášení o požáru dostali hasiči v pátek před půl čtvrtou ráno. „Vyjeli do Litvínovic k požáru osobního auta ve dvoře místního autosalonu,“ uvedli hasiči Jihočeského kraje s tím, že na místo dorazily jednotky z Českých Budějovic, Suché Vrbné a Litvínovic.
„Plameny poškodily i nejméně dvě další vozidla v těsné blízkosti,“ dodali.
„Po uhašení plamenného hoření hasiči ponořili zasažené vozidlo do vodní lázně v kontejneru pro hašení elektrovozidel, který na místo události přistavili,“ popsali s tím, že vyšetřovatel pracuje na zjištění příčiny požáru.
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Elektrická auta nehoří častěji, hašení je však extrémně náročné a nebezpečné