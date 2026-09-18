Kraj na jaře poslal projekt spalovny do takzvané velké EIA, kde ho posoudí nezávislí znalci a čeká ho i veřejné projednávání. Společnost zatím oznámení ze zjišťovacího řízení stáhla. Proti záměru vznikla i petice s podpisy více než dvou tisíc lidí.
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Teď firma nově přichází s kompostárnou, která vznikne ve stejném areálu v lokalitě Hůrka. Se spalovnou však nadále počítá. Bude vedle kompostárny. Ta má zabrat asi dvě třetiny plochy současného pozemku, kde je skládka různých odpadů včetně teplárenských popílků.
Temelínští zastupitelé odmítají i kompostárnu. „Nechceme další zhoršování prostředí nákladní dopravou a emisemi. Navíc máme obavy, že její schválení může otevřít prostor pro spalovnu,“ naznačila zastupitelka Hana Hájková a připomněla, že jedna velká kompostárna už funguje v Jarošovicích vzdálených 12 kilometrů od Hůrky.
Oba záměry trvají, říká firma
Podle oznámení bude zařízení na fermentaci biologicky rozložitelných odpadů, jako jsou zbytky dřeva, bioodpad ze zahrádek a kaly z čistíren odpadních vod, zpracovávat ročně 27 tisíc tun tohoto materiálu. Provoz navýší dopravu o 40 nákladních aut denně, se spuštěním počítá investor v roce 2029.
„Trvají oba záměry. Návazně na rozhodnutí kraje se připravuje nová dokumentace pro spalovnu, kterou opět podáme na krajský úřad,“ potvrdila mluvčí společnosti FCC Kristina Jakubcová.
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Veřejnost, obce i odborníci u projektu spalovny kritizují hlavně nedostatečnou identifikaci likvidovaných odpadů, z nich část patří do kategorie nebezpečné. Například ze zdravotnictví.
Obyvatele trápí společné působení plánovaných průmyslových staveb v okolí, jako jsou další jaderné reaktory, fotovoltaický park, možné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, větrné elektrárny, posílení rozvodů elektřiny nebo přívodu chladicí vody pro jadernou elektrárnu. Kumulaci všech těchto vlivů na životní prostředí označila firma Quail jako zanedbatelnou.