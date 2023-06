Budějovice, či Broumov? O evropském městu kultury rozhodnou na konci června

Díky práci přípravného týmu má přihláška podporu i Jihočeského kraje a řady regionálních kulturních a vědeckých organizací, které se do projektu plánují zapojit.

„Finišujeme, máme kulturní projekt zasahující do všech rovin života ve městě a okolí. Nejzásadnější ale je, že má i politickou podporu. Věřím, že nad Broumovem zvítězíme,“ sdělila po schválení přihlášky primátorka krajského města Dagmar Škodová Parmová (ODS). Právě východočeské městečko je druhým finalistou, který se uchází o titul EHMK.

Na vylepšení přihlášky před druhým kolem kandidatury pracovali členové spolku Budějovice 2028 déle než půl roku. Rozšířili ji o 40 stránek a podrobně v ní popsali všechny infrastrukturní projekty i 46 dlouhodobých kulturních programů. Zapracovat museli také výtky od odborné komise, které se týkaly například mezinárodní spolupráce.

„Bylo potřeba vše upřesnit a s vedením města sjednotit cíle a očekávání. Přihláška zahrnuje proměnu českobudějovického výstaviště, novou budovu Alšovy galerie na Senovážném náměstí, Dům umění nebo rekonstrukci KD Slavie spolu s novou náplavkou na Zátkově nábřeží,“ sdělila kreativní ředitelka kandidatury Anna Hořejší.

Tyto takzvaně tvrdé projekty jsou napojené na dlouhodobou kulturní strategii, která pomůže nové nebo opravené budovy zaplnit. „Chystáme například projekt Hospoda. Ten bude mapovat vývoj pohostinských zařízení a to, jaký význam měly pro společnost. Měl by také upozornit, jak takových míst kvůli špatným podmínkám ubývá a řada vesnic přichází o jediné místo pro kulturní život,“ přiblížila Hořejší.

Součástí programu je tak dočasné otevření několika typických jihočeských hospod ve spřátelených evropských městech.

Tunel Budějovice – Jadran

Mezi další zajímavé akce patří například Moje hokejová rodina, která se zaměří na fenomén fanouškovství a na které se budou podílet příznivci hokejového Motoru. Ti by pak měli vytvořit svou vlastní fanouškovskou síň slávy.

Za zmínku stojí také projekt Adriaport, který navazuje na utopické představy dlouhého tunelu, jenž měl Budějovice spojit s Jadranem.

„Ve Stromovce kolem nádrže Bagr vznikne taková malá přímořská lokalita s lehátky a dalším plážovým vybavením. Návrh vytvoří studio, které se na takovéto lokality zaměřuje. Zároveň se tam pomocí audiovizuální instalace bude pracovat se vzpomínkami na dobu, kdy se tato velká stavba plánovala,“ popisuje další z projektů Hořejší.

Osm hodin na přesvědčení

Součástí instalace by měly být i umělou inteligencí vytvořené panely, které propojí známé a hojně navštěvované lokality po celé Evropě s místy z jihočeského regionu. „Chceme podpořit lokální turismus a ukázat lidem, kolik krásných míst u nás máme a že za nimi nemusí vždy odjíždět za hranice,“ doplnila.

Na kandidatuře však nespolupracují jen vědecké a kulturní instituce z Českých Budějovic. Cílem je zviditelnit celý kraj, a tak se zapojila řada kulturních center z několika měst. Vznikla iniciativa 28 Houses, která tato centra propojuje a umožňuje jim spolupráci a sdílení zkušeností.

„Začali jsme s 28 partnery a dnes už jich je přes 40, přidávat se ale mohou stále další. Je to něco, po čem kulturní organizace už velice dlouho volaly. Všem regionálním institucím jsme také nabídli přijít do kandidatury se svým vlastním projektem, který by jim vyhovoval. Přišlo 32 přihlášek s tím, že většina z nich se nám podařila začlenit do již existujících projektů,“ přiblížila Hořejší. Zapojila se například písecká Sladovna, Biologické centrum, Jihočeské divadlo nebo Divadlo Continuo.

Více informací o přihlášce a kandidatuře se budou moci obyvatelé města dozvědět na setkání s členy spolku v domě u Beránka v Krajinské 135, kde bude k nahlédnutí vytištěná přihláška a uskuteční se několik workshopů.

Už 28. června do Budějovic přijede komise a zástupci města budou mít osm hodin na to přesvědčit ji, že si Budějovice titul EHMK zaslouží. O vítězi se definitivně rozhodne v pátek 30. června. Vyhlášení výsledků bude možné sledovat spolu s členy spolku na náměstíčku u Rabenštejnské věže.