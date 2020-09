Zaměstnancům už neříkáme, ať chodí denně do kanceláře, říká šéf E.ONu

Jak tedy vypadaly první měsíce pandemie koronaviru z pohledu vašich zaměstnanců?

Lidé byli doma, kde se starali o děti, vařili jídlo, učili je a u toho pracovali. Zároveň vnímali ty děsivé scénáře z médií. My jsme je chtěli nějakým způsobem uklidnit a ukázat jim, že jejich kolegové nezmizeli, s prací se pokračuje dál a především jsme v tom všichni spolu. Proto jsme začali doma točit videa na mobil, skrz která jsme posílali do firmy různé vzkazy. Byla to zajímavá osobní zkušenost, lidé do toho dávali hodně emocí.

Kolik z nich pracovalo z domova?

Je nás 3,5 tisíce a na home office zůstalo asi 1,5 tisíce zaměstnanců. Zvládli to skvěle. Ukázalo se, že jsme schopni ze svých domovů udělat věci, které jsem si do té doby nedokázal představit. Například celé naše call centrum jelo v režimu home office. Seděli doma a z obýváků komunikovali se zákazníky.

Přesunou se některé změny do doby po pandemii?

Jednoznačně. Dokázali jsme si, že můžeme spoustu věcí změnit. Už neříkáme pracovníkům, ať chodí každý den do kanceláře. Naopak jim vzkazujeme, že mohou klidně pracovat z domova, ale je to v zásadě na nich a jejich vedoucích. Překvapuje mě, že některé velké firmy své zaměstnance od práce z domova odrazují.

Martin Záklasník (43 let) Vystudoval ekonomii na univerzitách v Praze a ve Vídni. Na pozici generálního ředitele energetické společnosti E.ON nastoupil na konci roku 2016. Předtím pracoval jako vicepresident B2B marketingu a prodeje významným zákazníkům společnosti T-Mobile v Praze. Téměř šest let působil také ve společnosti T-Systems. Do roku 2008 zastával různé manažerské pozice v Česku i zahraničí. Ve volných chvílích rád čte, pravidelně běhá a nejraději tráví čas se synem.

Před covidem mi připadalo, že se na ty, kteří využívají home office, koukají někteří kolegové skrz prsty. To se teď asi změní.

Letošní rok určitě změní vnímání home office. Najednou se totiž ukázalo, že mohou být doma všichni a není problém tam pracovat. U lidí pracujících v terénu je to samozřejmě jinak. Ale předsudek, že doma zůstává jen flákač, covid zničil.

Jak moc jste pocítili propad spotřeby elektrické energie?

Samozřejmě nás to zasáhlo, jak co se týče odebrané elektřiny ze strany našich zákazníků, tak i z hlediska poklesu odebrané elektřiny v naší distribuční síti. Nakoupili jsme hodně elektřiny pro velké zákazníky, ale ti ten objem neodebrali. Museli jsme to okamžitě prodat ve chvíli, kdy všichni prodávali, ale nikdo nenakupoval. Elektřinu zatím ještě neumíme uložit jako třeba plyn. Všichni v mém okolí si mysleli, že jsme na tom dobře, když jsou lidé doma, ale velké fabriky zkrátka zavíraly.

O kolik čísla padala?

Za duben a květen, tedy měsíce, kdy opatření vlády nejvíce zasahovala do života v České republice, byla spotřeba elektrické energie v naší síti v porovnání s rokem 2019 o 12 procent nižší. Propad ve spotřebované elektřině ze strany zákazníků byl až 20 procent. V červnu už se všechno začalo postupně vracet do normálu a v létě už se spotřeba a dodávky nelišily od minulého roku.

Jak rychle jste pocítili, že se výrobní závody zavíraly?

Bylo to okamžité. Pamatuji si, že 11. března vláda vyhlásila nouzový stav a o den později se všechno zavřelo. Týden poté už začala většina velkých odběratelů omezovat svou produkci. Výroba postupně utichala.

Kde jste kvůli tomu museli škrtat?

V první řadě jsme řekli pracovníkům, aby neutráceli z letošních rozpočtů, které měli k dispozici na různé akce. Propouštění je pro nás až ten poslední krok. Zároveň je hloupost se v této době zbavovat dobrých lidí, protože se budou i nadále velmi složitě shánět. Dlouhodobě sháníme třeba montéry či techniky.

Zároveň jste se rozhodli opustit segment největších zákazníků, kteří od vás odebírají elektřinu.

Bylo to velmi rychlé rozhodnutí, které bylo stejně jako při neodkladné operaci nutné udělat okamžitě. Řekli jsme si, že tyto velké odběratele do budoucna obsluhovat nechceme, protože poměr přínosů a rizik byl významně nevyvážený, a to i před covidem. Propustili jsme kvůli tomu zhruba 60 zaměstnanců. Šlo především o obchodníky, kteří měli tuto oblast na starosti. Neznamená to ale, že tenhle segment opouštíme. Naopak chceme firmám nabízet nová řešení jako kogenerace nebo fotovoltaiky.

Napadlo vás, že někdy dojde k situaci, kdy budete opouštět velké odběratele?

Vůbec ne. Pro mě osobně je letošní rok celkově důležitou zpětnou vazbou směrem k naší lidské nabubřelosti. V téhle sofistikované době najednou přišel moment, kdy lidé doma stříhali staré oblečení a dělali z něj roušky. Naše společnost je sice vyspělá, ale zároveň neuvěřitelně zranitelná.

Když se bavíme o tom, že jste velké zákazníky opustili, půjde taková ztráta nahradit?

My tuhle oblast opouštíme pouze z pohledu prostých dodávek elektřiny. Neznamená to, že tenhle segment kompletně vyklízíme. Naopak chceme těmto firmám nabízet nové možnosti. S firmou Škoda například řešíme, jak docílit toho, aby jednou nezanechávala uhlíkovou stopu. Společnost Penny Market chce mít na střechách solární panely, které budou na parkovištích zásobovat nabíječky pro auta na elektřinu. A pak tu samozřejmě zůstává celý segment středních zákazníků.

Sedíme v Českých Budějovicích. Mají firmy v Jihočeském kraji záměr o uhlíkovou neutralitu?

V čele firem, které do toho chtějí jít, jsou většinou lokální české dcery zahraničních korporací. Tady v Budějovicích je příkladem společnost Robert Bosch. Zároveň ale vzniká čím dál větší množství lokálních českých firem, které si uvědomují, že to není jen o nákladech, ale o odlišení se od konkurence. To je třeba případ rozvozců jídla.

Na jakých chytrých projektech se E.ON podílel na jihu Čech?

Dělali jsme například veřejné osvětlení pro Madetu nebo města Tábor, Český Krumlov, Lišov či Zliv a kogenerační jednotky (zajišťují kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, pozn. red.) pro řadu jihočeských měst jako Soběslav, Dačice, Lišov a další. Z firemních zákazníků v jižních Čechách má od nás kogenerační jednotky třeba THK Rhythm Automotive v Dačicích nebo třeboňské lázně.

Jaký je zájem o zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů?

Zhruba čtvrtina elektřiny, kterou vykupujeme do našeho mixu, je z obnovitelných zdrojů. Vyzýváme veřejnost, aby nám pomohla tenhle podíl maximálně rozšířit. Poptávka roste, protože si lidé uvědomují problematiku životního prostředí. Je pro ně ale klíčové vědět, že je elektřina opravdu zelená. Na našem webu si tak mohou vybrat, jaký typ chtějí odebírat, a dostávají od nás certifikát záruky původu. Celý ten proces už navíc umíme digitálně.

Zelenou elektřinu si mohu zařídit přes internet z domova. To ale neplatí u všeho. Připadá vám, že je poskytování služeb na dálku v tuto chvíli dostatečné?

Není, to musím sebekriticky přiznat. Já jsem přišel z branže telekomunikací, kde všichni voláme svému operátorovi minimálně, protože si vše zařídíme přes aplikaci či prohlížeč. To platí i pro banky. Tohle posouváme i u nás.

Můžete uvést příklad?

Je to třeba pravidelné odečítání elektřiny. Někdo k vám chodí, ale když vás nezastihne, dostanete papír, kdy přijde znovu. Je to trochu limitující a stěžují si na to i třeba chataři. To je jedna z věcí, kterou bychom rádi zjednodušili.