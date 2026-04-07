Rozházené odpadky a obtěžování lidí ve vlaku. Fanoušci Dynama si zase utrhli ostudu

  10:21
Fanoušci fotbalového SK Dynamo České Budějovice se zase vyznamenali. Policie prověřuje jejich nedělní řádění ve vlaku, přesněji v jednom z vagónů, kterým se odpoledne vraceli z Prahy, kde jejich tým porazil sparťanské béčko 1:0. Ve voze se po zemi válel toaletní papír, plechovky nebo slupky od banánů. Podle některých fanoušci ve vlaku křičeli, kouřili a dokonce hajlovali. Při příjezdu do Budějovic už na ně čekala policie.
Fanoušci budějovického Dynama nechali ve vlaku velký nepořádek. Po zemi se válely plechovky i toaletní papír. (duben 2026) | foto: Foto: Facebook Vahara Vahara

Policisté přijali oznámení o narušování veřejného pořádku kolem nedělní 16. hodiny.

Fanoušci budějovického Dynama nechali ve vlaku velký nepořádek. Po zemi se válely plechovky i toaletní papír. (duben 2026)

„Na vlakové nádraží v Českých Budějovicích jsme vyslali pět dvoučlenných hlídek policistů. Hlídky bez dalších problémů fanoušky vyprovodily z vlaku i z areálu nádraží,“ popsal policejní mluvčí Miroslav Šupík s tím, že jedenáct lidí policisté ztotožnili

V případu zatím policii nikdo nenahlásil jakoukoli majetkovou škodu. Ověřují se však informace ze sociálních sítí, že fanoušci cestou ve vlaku obtěžovali další cestující. „Informace k této události přijmeme na lince 158,“ uvedl Šupík.

Redakce iDNES.cz požádala o vyjádření i České dráhy, dopravce incident zatím nekomentoval.

Noční dobývání budějovické radnice. Člen vedení Dynama urážel i náměstka

Pro budějovické Dynamo šlo o příznačné zakončení bouřlivého týdne. Nejprve mezi fanoušky doznívalo odvolání oblíbeného portugalského trenéra Pedra Resendeho, ve čtvrtek a v pátek se zase řešilo noční běsnění člena vedení Davida Jelena před budějovickou radnici a vulgární urážky náměstka primátorky Petra Maroše.

Nešlo zároveň o první prohřešek českobudějovických fanoušků ve vlaku. Policejní manévry si vyžádalo jejich řádění v únoru 2023, když vyjeli na zápas do Plzně. Po cestě tehdy někteří začali ničit cizí majetek a dokonce podle policistů zapálili vagon.

Jihočeští fanoušci jeli podpořit Dynamo do Plzně, cestou zapálili vagon

„Fanoušci vyrazili vlakem na utkání do Plzně. Cestou ale zapálili pyrotechnikou vagon a poškozovali majetek. Policisté tedy museli třicítku z nich zadržet ve Strakonicích,“ potvrdil tehdy jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Závěť první dámy se naplnila. Vláda předala Benešovu vilu v Sezimově Ústí

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí. (29. března 2026)

Nad údolím Lužnice se rychle střídá jarní počasí. Chvilku padají sněhové vločky, chvíli svítí slunce. Nad řekou ale stojí dům, který jako by do tohohle aprílového počasí nepatřil, jako by měl stát...

„Na co má Západ studie, dělají přirozeně.“ Žena z Budějovic žije s kmenem v pralese

Tereza Celbová žije s kmenem v brazilském pralese.

Tereza Celbová z Českých Budějovic opustila práci a byt a nyní se snaží pomáhat brazilskému kmeni zachovat jeho kulturu. Na druhou stranu několik členů kmene vzala na tříměsíční cestu po Evropě....

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

OBRAZEM: Jako v katedrále. Po 60 letech začne Jindřichův Hradec zase vařit pivo

Kompletní přestavba a obnova pivovaru v Jindřichově Hradci spěje do finále....

Po šedesáti letech zase začne Jindřichův Hradec vařit pivo. Kompletní oprava tamního pivovaru ze 16. století za více než 500 milionů korun pomalu míří do finále. V červenci chce město celý...

Jižní expres smetl auto, které mu vjelo do cesty. Řidič na místě zemřel

Při srážce s vlakem zemřel na Českokrumlovsku třiašedesátiletý řidič Škody...

Srážka vlaku s autem na železničním přejezdu mezi Holkovem a Velešínem na Českokrumlovsku zastavila v neděli dopoledne železniční koridor do Rakouska. Záchranná služba na místo vyslala i vrtulník,...

Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala cesta dlouhá necelého jeden a půl kilometru ze Sadů k výstavišti v Českých Budějovicích. V krajském...

