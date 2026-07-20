Budějovické Dynamo pustilo auditory k účetnictví. Kolik chce majitelka za klub?

Audit chtěl už před měsícem zahájit Jihočeský kraj, který klub hodlá získat od majitelky Nneky Ede a následně ho prodat jinému vlastníkovi. Jenže podle informací iDNES.cz klub několik týdnů odmítal najatou firmu pustit do účetnictví. To se minulý týden změnilo, ale dodávání podkladů i celková komunikace je velmi kostrbatá.
Audit bude pokračovat ještě několik týdnů. Podle něj se stanoví hodnota klubu a určí jeho závazky. „Majitelka Ede si za klub představuje až 2,5 milionu eur, tedy zhruba 60 milionů korun,“ přiblížil pro iDNES.cz zdroj blízký dění ve fotbalovém klubu.
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Tým už trénuje, otázky však v Budějovicích trvají. Jaká je současná situace?
Značnou část hodnoty klubu měli tvořit samotní fotbalisté. Ti nejlepší však po sestupu odcházejí. Zhruba 2,5 milionu korun získal klub za odchod nejlepšího střelce Antonína Vaníčka do Zbrojovky Brno. Skončil například i zkušený Michal Hubínek a další hráči.
„Vše směřuje k tomu, že Dynamo začne sezonu pod vedením paní Ede. Je znát, že klub funguje v co nejúspornějším režimu, ještě víc než v minulé sezoně. Počítají se jen odchody, což potvrzuje, že majitelka do klubu nenosí žádné prostředky,“ řekl Maroš.
Klub ani nežádá o tréninky na Složišti
Řada fotbalistů z aktuálně spojeného prvního a rezervního týmu nemá kontrakty. Klub trénuje v azylu na nedaleké Dobré Vodě. V rozpisu tréninkových hodin v areálu na Složišti chybí Dynamo v červenci a nic se na tom nezmění ani v srpnu. Dynamo o tréninky v krajem spravovaném centru ani neprojevilo zájem.
Nadále platí, že klub na veřejnosti vůbec nekomunikuje. Poslední příspěvek je z konce května. Nereaguje ani na dotazy redakce iDNES.cz.
Tým zvládl v přípravě tři zápasy, vyhrál s rakouským Bad Leofeldenem a Slavií Praha C, prohrál s divizní Hlubokou. „Vůbec nevíme, co se v klubu děje. Před dvěma měsíci nás zástupci Dynama ujišťovali, jak do klubu přivedou hráče a vrátí tým do první ligy. Vidíme však, jak jen rozprodávají hráče,“ zlobil se předseda sportovní komise města Jaroslav Berka.
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Do jednání o koupi Dynama vstoupil Jihočeský kraj, okamžitě zahájil audit
Na pondělním mimořádném jednání zastupitelé Českých Budějovic potvrdili dotaci 8,6 milionu korun pro mládežnickou akademii. Výše příspěvku je stejná jako loni, peníze jdou hlavně na odměny více než čtyř desítek trenérů.
„Minulý týden byla dozorčí rada akademie. S financemi z města se nakládá dobře,“ uvedl předseda finančního výboru města Viktor Lavička.
České Budějovice po minulé sezoně sestoupily ze druhé nejvyšší soutěže. Sportovně druhou ligu udržely, ale nezískaly profesionální licenci pro další ročník. Jedním z důvodů byl chybějí stadion. Ten vlastní město a klub ho na základě nájemní smlouvy může užívat jen do konce dubna příštího roku, což nepokryje celou sezonu.
Jde o výsledek sporů mezi klubem vlastněným od loňského léta nigerijskou podnikatelkou Nnekou Ede, městem České Budějovice a Jihočeském krajem. V posledních měsících se město i kraj snaží klub odkoupit, ale dohoda s Ede zůstává vzdálená.