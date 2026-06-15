Týden klidu je pryč. Rozhodnutí o budoucnosti budějovického fotbalu spěchá, a tak se do jednání znovu vkládá i Jihočeský kraj. Na pondělním mimořádném zasedání krajští radní vzali na vědomí nabídku majitelky Nneky Ede a stanovili si další postup.
„Naším cílem rozhodně není být vlastníkem fotbalového klubu. Vstupujeme do jednání, abychom ochránili mládežnickou akademii, ve které hrají mladí fotbalisté z celého kraje a která je historicky ovládaná majiteli akcií Dynama a.s., přestože je financována z veřejných peněz,“ podotkl jihočeský hejtman Martin Kuba.
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Nejen chybějící stadion, Dynamo dlužilo hráčům i jiným klubům. Řeší se prodej městu
O kupní ceně nebo finálních podmínkách aktuálně mluvit nechce. Jednání mezi majitelkou a městem jsou v posledních týdnech častá, avšak bez výsledku. Podle informací redakce iDNES.cz nepřijala Ede možnost prodat Dynamo za dva miliony eur, tedy zhruba 50 milionů korun. „Jednání jsou velmi komplikovaná,“ potvrdil redakci zdroj blízký dění kolem Dynama.
Kraj či město jako dočasný vlastník
Jihočeský kraj má pomoci v situaci, kdy se rychle blíží přihlášky do soutěží na nový ročník. „Okamžitě spouštíme nezávislý forenzní audit a detailní právní prověrku, které nám ukážou objektivní hodnotu klubu a odhalí všechny jeho závazky, aby zastupitelé měli relevantní podklady pro případné rozhodnutí,“ dodal Kuba.
Součástí radou kraje schváleného postupu je uzavření smlouvy o důvěrnosti informací. „Nemůžeme se opírat pouze o představu prodávající strany. Jako kraj musíme přesně vědět, co případně kupujeme, jaká jsou s tím spojena rizika a jaká je reálná hodnota klubu,“ přidal hejtman.
Následný postup kraje by byl stejný, jaký plánovalo město. Klub by vlastnil jen dočasně, zároveň by se hledal nový silný partner a mládežnickou akademii by nově řídilo město nebo kraj.
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Dynamo je bez licence a míří do třetí ligy. Město chce klub znovu získat
Po administrativním sestupu může Dynamo hrát maximálně třetí ligu. Spekuluje se, že tu však současná majitelka přihlásit nechce. Vedení města zároveň stále uvažuje o zisku licence z jiného klubu, například z třetiligových Brozan.
Samotný klub se k věci už více než dva týdny nevyjádřil.