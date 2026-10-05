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Chtěl Dynamu část dluhu odpustit. Ozvou se další věřitelé, má jasno Kladrubský

Pavel Kortus
  15:47
Trenér Českých Budějovic Jiří Kladrubský

Trenér Českých Budějovic Jiří Kladrubský | foto: Petr LundákMAFRA

Trenér Českých Budějovic Jiří Kladrubský
Jiří Kladrubský s Jiřím Lerchem (v pozadí) chystají fotbalisty Českých...
Trenéři Jiří Lerch (v pozadí) a Jiří Kladrubský
Zdeněk Ondrášek a Jiří Kladrubský z Českých Budějovic rozmlouvají během zápasu...
11 fotografií
Jednou to zažil jako hráč, teď se do podobné situace dostal jako trenér. Českobudějovický odchovanec a bývalý kouč Jiří Kladrubský společně s dalšími dvěma subjekty podal insolvenční návrh na fotbalové Dynamo. „Už jsem čekal dost dlouho. Nemám žádnou vidinu, že dostanu své peníze,“ uvedl pro iDNES.cz čtyřicetiletý trenér, kterému klub dluží téměř 600 tisíc korun.

Kladrubského pohledávky vznikly v letech 2023 až 2025, kdy dělal asistenta u prvoligového A týmu. Tehdy klub vlastnil Vladimír Koubek. Bývalý záložník či obránce odcházel s tím, že mu Dynamo dlužilo téměř milion korun.

„Chtěl jsem tehdy pomoct klubu, aby se zachránil v první lize. Je moje chyba, že jsem to nechal dojít tak daleko. Ale měl jsem s panem Koubkem domluvený splátkový kalendář, který dodržoval,“ přiblížil Kladrubský pro iDNES.cz.

Soud zahájil insolvenční řízení s Dynamem. Bývalému trenérovi dluží přes půl milionu

Českobudějovický klub koupila v létě loňského roku nigerijská podnikatelka Nneka Ede a i na začátku jejího působení klub hradil závazky vůči bývalému kouči.

„Jenže pak přišel manažer David Jelen s tím, že to není jejich dluh, ale dluh Koubka. Říkal jsem mu, že asi neumí číst, protože já mám dokumenty k tomu, že mi peníze dluží SK Dynamo České Budějovice. Mně je jedno, kdo je majitel,“ zdůrazňuje Kladrubský.

Trenér Českých Budějovic Jiří Kladrubský
Trenér Českých Budějovic Jiří Kladrubský
Jiří Kladrubský s Jiřím Lerchem (v pozadí) chystají fotbalisty Českých Budějovic.
Trenéři Jiří Lerch (v pozadí) a Jiří Kladrubský
11 fotografií

Se zástupci klubu věc opakovaně řešil. V naději na uhrazení dlužných výplat věřil po lednovém příchodu manažera Miroslava Markoviče.

„Hráli jsme spolu, dobře jsme se znali. Věřil jsem, že věc pomůže vyřešit a domluvíme se. Chvíli to tak vypadalo, ale nakonec to jen protahovali a navrhovali nesmysly,“ líčí.

Potíže při angažmá v Řecku

Kladrubský má ke svému mateřskému klubu silný vztah. Dokonce navrhoval, že by se části peněz vzdal. Ale už mu došla trpělivost.

„Chtěl jsem se normálně domluvit, ale už jsem neměl žádnou vidinu, že dostanu peníze, které mi patří. Nejsou vymyšlené, své jsem si v klubu odpracoval. Už to mohli mít dávno zaplacené. Snad se to teď rozhýbe,“ doufá.

Majitel neodpověděl, Kladrubský se ptá přes média: Co bude s Dynamem dál?

Podle návrhu na zahájení insolvenčního řízení aktuálně třetiligový klub dluží třem subjektům zhruba 850 tisíc korun. „Myslím, že se přihlásí další. Minimálně o jednom vím stoprocentně a nejsou to úplně malé peníze,“ dodává Kladrubský.

Podobnou situaci už zažil jako hráč, když před zhruba deseti lety hrál za řecký AEL Kalloni. „Nechtěl jsem tam být. Aby mě pustili a nedělali mi problémy, musel jsem tam nechat asi 19 tisíc eur,“ vzpomíná.

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